Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Для губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за день до официального представления горожанам устроили открытие памятника умершим в пандемию врачам и медицинским работникам. На мероприятие у монумента «Печальный ангел» позвали лишь ограниченный круг лиц. Инициаторы установки памятника выразили недоумение в связи с этим фактом.

Идея создания памятника медикам появилась у группы активистов после того как городские власти решили снести строительный забор на Малой Садовой улице, на котором еще в первую волну пандемии возник стихийный мемориал «Стена памяти».

Тогда же Смольный объявил, что раз мемориал так важен для горожан и родственников медиков, то есть меценаты, готовые спонсировать создание памятника по эскизу петербургского художника и скульптора Романа Шустрова, умершего от ковида в мае 2020 года.

Несколько дней назад активисты «Стены памяти» анонсировали, что официальное открытие памятника состоится в полдень 4 марта. На мероприятие пригласили как родственников ушедших врачей, так и неравнодушных горожан. Однако ровно за день до этой даты городские власти без какого-либо анонса сообщили, что 3 марта памятник уже открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов.

«Администрации района удалось найти не только знаковое для памятника место, но и средства на его установку», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

На церемонию открытия прибыл и глава города Александр Беглов.

«Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей — студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их», — заявил губернатор.

Такому «тайному открытию» очень удивились активисты, которые всё это время ратовали за увековечивание памяти ушедших медиков, договорились с вдовой скульптора о памятнике и с районом — о финансировании.

«Мы очень благодарны району, что поддержали и профинансировали идею создания памятника, но мы хотим понять, почему мероприятие прошло без нас», — заявила ИА REGNUM одна из активисток по созданию мемориала, журналист Галина Артеменко.

Отметим, по данным списка «Стена памяти», в городе и Ленобласти за время пандемии ушли из жизни боле ста медицинских работников. Однако по официальным данным количество жертв в разы меньше — 37 медицинских работников Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге откроют памятник умершим в пандемию медикам