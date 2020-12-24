В Невском районе Петербурга 24 декабря 2020 года открылся построенный всего за полгода многопрофильный лечебно-диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн. Хотя новый стационар задумывался как больница для ветеранов, его первыми пациентами в ближайшие дни станут больные с COVID-19 и подозрением на ковид. Это должно увеличить свободный коечный фонд в городе и снять угрозу нехватки коек.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн

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Новый корпус построен в формате «трансформера». То есть из штатного состояния многопрофильной больницы за два-четыре дня он может быть перепрофилирован в инфекционную больницу и обратно. Из-за быстрого сокращения в Петербурге количества свободных коек для пациентов с ковидом новый стационар сразу же начнет работу в качестве инфекционного.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн

«Корпус построен в рекордные сроки. 9 июля был заложен первый камень, а сегодня у нас практически полностью введен стационар. Он будет предназначен, прежде всего, для больных с ковид», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия стационара.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественное открытие нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

Как отметил губернатор, несмотря на жёсткие условия пандемии, удалось в короткие сроки построить само здание, закупить и установить необходимое оборудование, найти врачей, средний и младший медперсонал для запуска больницы.

«Это современный, европейского уровня госпиталь, который готов оказывать практически любую помощь», — заявил Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

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В инфекционном варианте корпус рассчитан на 403 койки. Для безопасной работы оборудованы санитарные шлюзы и пропускники, в корпусе будет своя ПЦР-лаборатория, аппараты КТ и УЗИ-диагностика. Новый корпус имеет переход в другие здания Госпиталя для ветеранов войн.

Дарья Драй ИА REGNUM Коридор нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Коридор нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Коридор нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

После завершения пандемии в штатном варианте в новом корпусе будут развернуты 307 коек и открыты пять отделений — эндокринологии, кардиологии, терапии, хирургии, кардиохирургии, эндоскопии, а также приемное отделение, операционный блок и реанимация.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации в новом корпусе Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Руки врача в перчатках

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Кабанов

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в палате реанимации

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение пульса человека

На строительство и закупку оборудования для нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн из городского бюджета было выделено более 3,76 млрд рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение пульса человека

По словам губернатора Санкт-Петербурга, успешный опыт создания стационаров-трансформеров будет продолжен. «Потому что мы не знаем, с какими проблемами столкнемся в будущем. А такие стационары можно перепрофилировать в инфекционные за очень короткое время», — объяснил Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Душевая кабина и туалет в палате

Дарья Драй ИА REGNUM Душевая кабина в палате

По данным Смольного, с начала пандемии количество инфекционных коек в городе увеличилось более чем в десять раз. В настоящее время лечение пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями ведут 16 городских и шесть федеральных стационаров. В них развернуто 11 775 инфекционных коек.

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Добавим, в начале 2021 года будет сдан новый корпус больницы № 33 в Колпино на 420 коек.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимационная машина скорой помощи

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимационная машина скорой помощи

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимационная машина скорой помощи

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в машине скорой помощи