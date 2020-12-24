Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге на базе Госпиталя ветеранов войн на Народной улице открыли новый стационар, который в условиях пандемии первым делом примет пациентов с коронавирусной инфекцией. Торжественную церемонию открытия провел губернатор города Александр Беглов, передает 24 декабря корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор напомнил, что 9 июня на Народной улице, 21/2 была заложена капсула на месте начинавшейся стройки, и уже спустя чуть более шести месяцев усилиями строителей здесь вырос стационар на 403 койки, которые с понедельника, 28 декабря начнут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Сегодня сюда заезжает медицинский персонал, штатное расписание утверждено, — уточнил градоначальник. — Стационар построен по современных технологиям, что позволило сдать его за такие короткие сроки в эксплуатацию».

Беглов поблагодарил строителей за «важный и нужный подарок городу» и отметил, что после пандемии новый стационар Госпиталя для ветеранов войн будет работать в штатном режиме, но в случае необходимости его можно будет вновь перепрофилировать за два-четыре дня.

«Самое главное, вне зависимости от пандемии нам удалось закупить современное оборудование», — резюмировал Беглов.

Добавим, проектированием нового здания занималось ООО «ЛЕНТЕХСТРОЙ». Стоимость работ по государственному контракту составила чуть более 3,899 млрд рублей. Закупка необходимого оборудования обошлась городу в 1,7 млрд рублей.

В новом корпусе (в штатном режиме, после пандемии) будут работать: приемное отделение (четыре приемно-смотровых бокса), консультативно-диагностическое отделение (компьютерная томография, УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости, ЭКГ), палатные отделения на 302 коек, экстренная операционная на один зал, лаборатория, стерилизационное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии на 18 коек, административные и бытовые помещения, вспомогательные и технические помещения.

Напомним, в последние дни из-за высокого уровня госпитализации в Петербурге оставалось менее 5% свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями.

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