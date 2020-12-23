Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM За последние сутки в Петербурге госпитализировали 974 взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Уровень суточной госпитализации за неделю уменьшился. Об этом 23 декабря сообщил Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

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«По сравнению с прошлой неделей, когда 16 декабря было зафиксировано 1025 госпитализаций взрослых пациентов, отмечается снижение этого показателя примерно на 5%», — заявили в Межведомственном совете.

Сокращение количества госпитализированных там связали с введенными ранее постановлением Смольного ограничительными мерами.

«Это дает основания рассчитывать на стабилизацию эпидемиологического процесса на текущей неделе при условии неукоснительного соблюдения гражданами установленных противоэпидемических мер», — отметили в Межведомственном совете.

По его данным, на 23 декабря в Петербурге под медицинским наблюдением с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 72 255 человек. Из них более пяти тысяч — в стационарах, остальные — на домашнем лечении.

Напомним, за прошлые сутки в Петербурге выявили 3749 новых случаев заражения, выписали 2617 человек, подтвердили 75 летальных случаев.

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