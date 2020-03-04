Намедни приснился сон, как и было обещано тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, правительство переехало в Новую Москву. Туда же непонятно зачем, сон все же, всякое может случиться, переместилось и правительство Москвы со всеми своими бесчисленными департаментами и ведомствами. Естественно, за ними потянулись лоббисты, а нашим депутатам и сенаторам построили прекрасный парламентский центр в Мневниковской пойме. Благодаря этому в столице образовался буквально переизбыток площадей, цены на аренду рухнули, буквально за копейки открывай какое хочешь заведение, от прачечной до офисного центра — просто благодать. Проснулся, включил компьютер и вновь столкнулся с нашей отнюдь не благостной реальностью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство многофункционального здания образовательно-просветительского назначения в Крылатском

Сон мне этот вспомнился не просто так, а по конкретному случаю, а именно строительству во дворе на Осеннем бульваре, 8А в районе Крылатское очередного административно-офисного здания. Увы, но вновь ничего нового, на месте одноэтажного магазина «Италмода» хотят построить 30-метровое здание, якобы образовательно-просветительского назначения.

Как всегда, чиновников не интересуют ни то, что здание закроет солнечный свет нескольким окружающим домам, ни тем более то, что под парковку для него пришлось прирезать чуток чужой придомовой территории. Хотя с землей как раз все понятно, москвичам принадлежит ровно метр от отмостки здания, всем остальным владеет мэрия Москвы. А следовательно, в своем праве, так, видимо, получается?

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Самое примечательное во всей этой истории то, что член постоянного депутатского объединения «Моя Москва» Мария Киселева не только построила свою избирательную кампанию, а может, и выиграла ее на том, что обещала местным жителям приложить все усилия, чтобы остановить эту стройку. Но то ли ныне депутат МГД Киселева переоценила свои возможности, а может более важные дела отвлекают, только помощи в своей беде жители Осеннего бульвара от нее так и не дождались.

В то время как депутат Киселева объясняет гражданам, что остановить строительство не может, поскольку никак не находится владелец возводимого объекта, немного в стороне уже пятый год не могут достроить необходимый местной поликлинике дополнительный корпус. Как сообщал еще 17 марта 2015 портал стойкомплекса Москвы, выдано разрешение на строительство дополнительного лечебного корпуса городской поликлиники №195, расположенной на улице Крылатские Холмы, вл. 51.

По тогдашним планам властей, территорию медицинского учреждения должны были расширить за счет возведения лечебного корпуса, что позволило бы дополнительно принимать 320 человек в смену. Однако что-то пошло не так, и мы вновь наблюдаем привычную картину: растущие как грибы многоэтажные человейники, ТЦ и офисные центры — при полном отсутствии обеспечивающей эту бизнес-благодать социальной инфраструктуры.

Не менее интересна судьба закрытого пару лет назад детского дома-интерната «Гармония». Количество детей в нем было небольшое, и сам по себе он был очень уютным. Чем уж он не угодил начальству бог весть, но его расформировали, а в освободившемся здании собрались было разместить геронтологический центр. И это несмотря на то, что в районе катастрофически не хватает помещений для занятий с детьми, и местные жители очень просили передать здание под детские кружки и секции.

Однако и на этом «приключения» бывшего детдома не закончились. Недавно местные депутаты выяснили, что здание выставлено на торги. Депутатам еще только предстоит разобраться в происходящем, поэтому выводы делать преждевременно. Однако напомню о похожем случае, когда в районе Северное Измайлово на зарезервированном под строительство детского сада участке власти согласовали возведение 22-этажного дома.

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А еще в Крылатском построили ФОК с бассейном и школу спортивных танцев. Предлагаю читателям посмотреть на одноэтажный сарайчик без подведенных коммуникаций и самим придумать название данному «спортивному объекту». Не берусь утверждать наверняка, но что-то подсказывает, что данный ФОК скоро повторит судьбу здания на соседнем Осеннем бульваре, 8А.

У школы спортивных танцев судьба сложилась более удачно. Ну как удачно? Здание действительно построили, только в процессе, видимо, потому что источники финансирования были внебюджетные, оно превратилось в бизнес-центр. Так что всем желающим снять помещение под офис в прекрасном районе Крылатское, так сказать, рекомендую.

Мы уже рассказывали о том, как бизнес-центрам, подконтрольным структурам Романа Абрамовича, катастрофически не хватает парковочных мест. Поэтому родилась блестящая идея построить многоярусный паркинг, а чтобы хоть как-то обосновать его появление на территории ООПТ, его решили увенчать бассейном. Повторяться не будем, просто напомним, что парковочных мест более чем достаточно, настолько, что некоторые гаражные комплексы пришлось перепрофилировать под офисы. Но с другой стороны, как не уважить хорошего человека. Правда же?

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В конце прогулки по холмам мы всей нашей дружной компанией пришли к выводу, что где-где, а уж в Крылатском кому хорошо и живется, так это частному бизнесу и аффилированному с ним чиновничеству. Мнение выражаем сугубо личное и никому его не навязываем. Читайте, смотрите фотогалерею и делайте свои выводы.