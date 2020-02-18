18 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Продолжаем рассказ о том, как вся принадлежащая горожанам земля, в том числе и общественные пространства, перешла в собственность мэрии Москвы

Игорь Свирин, , 13:24 — REGNUM В качестве предисловия отмечу, что эксперт не может выходить за рамки имеющихся у него фактов, но я как журналист, и тем более вы, проницательные читатели ИА REGNUM, имеем право на свое оценочное суждение. Очевидно, что все деяния Юрия Лужкова, продолжающиеся ныне его последователями в виде всяческих реноваций и комплексных реконструкций, совершаются как минимум с молчаливого согласия федеральных властей. А коли это так, а все факты указывают на то, что именно так, то речь идет об обезземеливании основной массы населения. Так что же там Лужков?

Жилой дом Дарья Антонова © ИА REGNUM

Убедившись, что горожан их собственность не интересует, господин Лужков пошел еще дальше, попросту говоря, присвоил весь земельный фонд столицы, до которого смог дотянуться. По словам Белозерской, дело было так: «Еще в 1995 году, не предъявляя абсолютно никаких документов в качестве оснований перехода права, в Устав города Москвы было внесено, цитирую — «В собственности города Москвы (государственной и городской муниципальной) находится всё имущество, не являющееся частной собственностью, собственностью Российской Федерации или других определенных законом собственников, в том числе земельные участки и природные объекты в границах города Москвы».

Данная статья 25 Устава города Москвы действовала до редакции 2001 года, после 2001 года эта фраза была заменена на: «Реализация прав на земельные участки осуществляются с учетом Земельного кадастра». Теперь мы знаем, что в нём не отображены участки многоквартирных домов, и запись эта просуществовала там до 2006 года.

А то имущество, которое администрация не смогла сразу объявить перешедшим в городскую собственность, начали перераспределять позже, в том числе при помощи межевания и перемежевания.

Многофункциональный центр (МФЦ). Москва Kremlinrus.ru

При этом тогдашний московский начальник, не стесняясь, прямо заявлял, что московское законодательство не соответствует федеральному, однако не считал в течение многих лет нужным это исправлять, несмотря на то, что речь шла о регистрации перехода возникновения права на недвижимость, вопросов, регулирование которых осуществляется исключительно федеральным законодательством.

«В постановлении правительства Москвы № 690 от 2000 года о «Комплексной городской программе формирования кондоминиумов и создания условий для образования деятельности товариществ собственников жилья» были сделаны малообоснованные заявления, касающиеся имущественных прав граждан и объемов их имущества, цитирую — «Имеются различия в законодательстве Российской Федерации и города Москвы относительно прав на земельный участок, входящий в состав кондоминиума. Московское законодательство не содержит норм, позволяющих домовладельцам в соответствии с Законом Российской Федерации «О товариществах собственников жилья» требовать передачи им земельного участка бесплатно в общую долевую собственность», — уточняет эксперт.

Опять же, многие наверняка помнят о том, что региональные власти неоднократно заявляли, что видят столицу как место, где вся земля между жилыми домами, от отмостки до отмостки здания, должна принадлежать только правительству Москвы, которое вольно этим распоряжаться, а гражданам может принадлежать только земля непосредственно под домом. Хороший аппетит у столичного начальства, а с другой стороны, ну как еще можно «эффективно» работать на благо москвичей, правда же?

Напомнила Белозерская и об еще одном примечательном факте, а именно о том, что «согласно ставшему известным протоколу закрытого заседания у мэра Москвы Лужкова в 2007 году № 4 ТС-52/07 Департамент земельных ресурсов Москвы и Москомархитектура получили негласное указание определять земельный участок многоквартирного дома в пределах символического метра от фундамента здания. Разосланные через первый режимный отдел префектур внегласные указания, как было сказано, для сведений руководства». Которые, правда, стали известны депутатам Московской городской думы, после чего последовали заявления в Генеральную прокуратуру, и, от греха подальше, гениальную идею мэру пришлось отбросить.

«Поэтому все ныне существующие препятствия с регистрацией московской земли, а именно периодический отказ осуществлять кадастровый учет ранее учтенных участков, умышленное ограничение доступа к документам, содержащим сведения об отведенных ранее земельных участках, проблемы с отсутствием Правил землепользования и застройки, соответствующих действительности видов использования земельных участков, подмена в Правилах землепользования и застройки видов использования литера «Ф», несопоставимость перечня видов, установленных федеральным органом и другое, являются не случайными, а есть основания полагать, логичным развитием темы похищения городских земель», — утверждает эксперт и продолжает, — «сведения о ранее учтенных объектах недвижимости и земельных участков не внесены в кадастр недвижимости, отсутствуют Правила землепользования и застройки в Генеральном плане города и в других документах городского планирования, включая проекты межевания, что является причиной, а вероятно, и способом незаконного распоряжения изъятия чужих земельных имуществ, зачастую за спиной у законных правообладателей».

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению Белозерской, выход из сложившегося положения заключается в государственной полной ревизии кадастра, выявлении и учете скрытых ранее земельных участков, а также, одновременно с первым, в пересмотре инструкции Росреестра кадастра для предоставления собственникам недвижимости возможности действовать в заявительном порядке в отношении объектов общей долевой собственности.

Как говорится, «блажен, кто верует», у господина Собянина было почти десять лет на то, чтобы исправить «ошибки» предшественника, но, по очевидному стечению обстоятельств, «чуда» не случилось. Теперь его не случится и подавно, ведь это уважаемый и противопоставляемый Собянину Лужков подготовил почву для нынешних безумных проектов комплексной реновации, кто не верит — съездите в Хорошево-Мневники! И тем более господин Лужков подготовил так называемую реновацию. Обновители Москвы вдруг столкнулись с тем, что им не хватает земли под инфраструктуру для запланированных объемов жилья. Простите, кто же откажется от того, что вся она принадлежит мэрии, и распоряжаться ей можно, ни с кем не считаясь?

И вновь повторю, разве можно распорядится имуществом на десятки триллионов рублей только лишь на уровне региональной администрации?

Начало читайте здесь: В Мосгордуме рассказали, как у москвичей украли 16 триллионов рублей