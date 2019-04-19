Хотите отметить юбилей Олимпиады-1980? Займитесь «Крылатскими холмами»

Дарья Антонова, Андрей Черкасский, Игорь Свирин, , 16:11 — REGNUM

На состоявшемся в конце марта 2019 года заседании совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов предложил организовать в июле 2020 года в Москве праздничные мероприятия, посвященные юбилею летней Олимпиады 1980 года. Владимир Путин горячо откликнулся на инициативу и поручил министерству спорта и мэру Москвы поддержать эту идею.

Подчеркнем, что горячо поддерживаем инициативу Виталия Смирнова, мы лишь опасаемся, что правильные мысли, которые были озвучены на президентском совете, могут быть не услышаны или превратно истолкованы. И получится как всегда, огромные средства будут потрачены на праздничную мишуру, а действительно важные вещи, такие как содержание спортивных объектов и развитие массового спорта, будут не реализованы.

Чтобы этого не произошло, корреспонденты ИА REGNUM побывали на одном из культовых объектов олимпийских игр 1980 года, входящем в особо охраняемую природную территорию (ООПТ) спортивном кластере «Крылатские холмы».

Как может убедится каждый, кто хоть раз бывал в Крылатском или посмотрел наше видео, данная территория как нельзя лучше подходит для развития аэробных видов спорта, такие как бег на длинные дистанции, ходьба, велосипед, активные игры, танцы, плаванье. Не менее важно и то, что подобные активности и вовлечение в них москвичей не потребуют огромных денежных вливаний. Нужно лишь перейти от заявлений к делам, проявить волю и ограничить аппетиты коммерческих структур, эксплуатирующих спортивный комплекс.

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История о том, как в угоду коммерсантам уничтожается ООПТ «Крылатские холмы»

Мы не зря заговорили об аппетитах коммерсантов. Получила свое развитие начавшаяся в начале нынешнего века история по освоению «Крылатских холомов». Напомним, что в нулевых годах структуры господина Абрамовича, получив непрозрачным способом земли на территории ООПТ, построили медицинский центр, поскольку он не соответствовал существующим на тот момент стандартам медицинских учреждений, его пришлось перепрофилировать в бизнес-центр.

Шли годы, аппетиты росли, в итоге здесь появился целый бизнес-парк. Парковочных мест перед ним катастрофически не хватало, поэтому хозяева обустроили парковочные места у существующих спортивных объектов, Ледового дворца спорта, велотрека, а проще говоря, вся Крылатская улица превратилась в сплошную парковку для арендаторов бизнес-центра.

Этих мест также оказалось недостаточно, поэтому родилась идея построить многоярусный паркинг, а чтобы хоть как-то обосновать его появление на территории ООПТ, его решили увенчать бассейном. О подоплеке этих событий смотрите еще в одном видео. От себя лишь повторим, что общественность ждет от властей не очередного насколько пафосного, настолько и бессмысленного празднования достижений разрушенного СССР. А реальной работы по сохранению природных территорий и развитию массового спорта.

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