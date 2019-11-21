Долгожданное открытие двух первых маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) к событиям обыденным и заурядным ну никак не отнесешь, и тем горше наблюдать тот сокрушительный провал, который постиг правительство Москвы и железнодорожников. Мы собрали далеко не полный список претензий, которые озвучили в соцсетях разочарованные жители московской агломерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прибытие «Иволги»

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании «Иволги» платформа переполнена людьми

Соблюдая закон о СМИ и выполняя требования Роскомнадзора, мы не можем привести дословно всех тех «лестных» эпитетов, которыми наши сограждане награждали транспортников, но постараемся передать дух и атмосферу царящего праздника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд МЦД «Иволга»

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании

Граждане, решившие прокатиться по заработавшим диаметрам, неожиданно выяснили, что сделать это не так-то и просто. Несмотря на проделанную громадную информационную работу, как о том можно судить со слов чиновников, люди не знали, как им воспользоваться новой услугой, где и как перекодировать свои проездные билеты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Одинцово

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Одинцово»

Дарья Антонова ИА REGNUM Из-за мороза сегодня было особенно тяжело ждать поезда

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Одинцова»

По мере роста пассажиропотока случилась новая напасть: на многих станциях перестали работать турникеты. Где-то пассажиров заставляли покупать разовые проездные билеты, а на ряде станций просто открыли свободный проход.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рядом с вокзалом установили указатели к МЦД

Дарья Антонова ИА REGNUM Но в этой навигации разобраться сложно, куда идти непонятно

Дарья Антонова ИА REGNUM Сегодня интервал ожидания «Иволги» растягивался от 15 мин до 1 часа

Еще более экзотично обошлись с велосипедистами. Несмотря на то, что провоз двухколесных друзей человека по МЦД бесплатный, согласно правилам, эти бедолаги вынуждены приобретать в автоматах билеты на велосипеды. Что особенно неудобно делать в столпотворение в часы пик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон «Иволги»

Тех, кто смог разгадать билетный ребус, ждало новое испытание. Вырывающиеся на оперативный простор перронов граждане сталкивались с маршрутизаторами, которые оказывались не в силах расшифровать. Многие, столкнувшись с препятствием, терялись, поскольку было совершенно непонятно, откуда отправляются поезда, где можно сделать пересадку. Наличие сотрудников, объясняющих, куда идти, ситуацию не слишком спасало.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Иволга»

Тех, кто смог разгадать предыдущие шарады, постигало еще одно горькое разочарование. Выяснилось, что обещанных новых суперпоездов «Иволга» вывели на линии не так уж и много, в основном подвижной состав составили старые привычные электрички и аэроэкспрессы. Однако и тут не обошлось без казусов, оказалось, что поезда запустили в урезанном виде. На перронах образовывались большие скопления людей, стремящихся попасть в укороченные составы. В «Центральной пригородной пассажирской компании» поспешили отвергнуть все претензии и жалобы граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Инновационный центр»

Подробности читайте здесь: Оператор МЦД ответил на критику и жалобы пассажиров

К середине дня на ничего не подозревающих пассажиров обрушилась новая напасть. Там, где турникеты всё же работали, они вдруг начали по два раза списывать с карт деньги за проезд. Выходящие на своих станциях люди с удивлением и возмущением обнаруживали, что работающие на выход турникеты еще раз списывали деньги за проезд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Немчиновка»

Недоделкам, которые обнаружили зоркие граждане и привередливые журналисты, и вовсе нет числа. Их можно было бы списать на российское разгильдяйство, нетранспарентную ренту строителей, спешку и не придавать им значения. Если бы не чуть не окончившийся трагедией случай в Нахабино.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Иволга» проезжает Москва-сити

Здесь, по сообщению ТГ-канала «Едем по Москве», спускаясь по наспех сколоченной лестнице надземного перехода, девушка оступилась и выпустила из рук коляску с ребенком. Находившиеся в это время на перроне люди смогли ее поймать, и трагедии удалось избежать.

Последний инцидент, о котором мы хотели бы упомянуть, связан с официальной частью торжества. На Белорусский вокзал, где и состоялся торжественный запуск МЦЦ, прибыли не только главы Москвы и Подмосковья и руководитель РДЖ, но и президент. Такое количество важных персон сразу и надолго парализовало жизнь вокруг МЦД-1 «Одинцово — Лобня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон «Иволги»

Как любезно проинформировал население портал Туту.ру, в связи со следованием спецпоезда с начальством на борту на несколько часов было приостановлено движение на участке Одинцово — Москва, в том числе и аэроэкспрессов. Оно было возобновлено лишь с 14:20, но задержки могли сохраняться еще в течение нескольких часов.

Досталось и ничего не подозревающим столичным автомобилистам. В связи с торжеством были перекрыты подъезды к площади Тверской заставы, также очистили Тверскую улицу. Тут же встали Ленинградский проспект, Новый Арбат, Оружейный переулок и Большой Каменный мост. К середине дня столица ответила на запуск МЦД 8-балльными пробками.

Пожалуй, единственными, кто выиграл от стояния в многобалльных пробках, вызванных участием президента в запуске МЦД, оказались автомобилисты. Во время поездки по «Белорусско — Савеловскому» диаметру президент раскритиковал значительное удорожание медицинских справок для ГИБДД. А также призвал заинтересованные ведомства либо вводить подобные новшества постепенно, либо же субсидировать прохождение дополнительных исследований при медосвидетельствовании.

Развитие сюжета читайте здесь: Путин открыл МЦД: новое наземное метро свяжет Москву и область — трансляция