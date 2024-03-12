Материалы с тегом «ОПЕК»
Путин заявил об угрозе потери Россией доли на рынке нефти
Сокращение добычи нефти в рамках формата ОПЕК+ грозит для России потерей рынков, заявил 12 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». «Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растёт, мы можем потерять рынки. И тогда мы...
12 марта 2024
Путин объяснил пользу для России от партнёрства в ОПЕК+
Сотрудничество в рамках неофициального формата Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) позволяет удержать цены на нефть и обеспечить доходы бюджета. Об этом 12 марта заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». «ОПЕК+ действительно помогает нам...
12 марта 2024
Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение нефтедобычи
Саудовская Аравия приняла решение о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи нефти на второй квартал 2024 года, сообщило 3 марта Саудовское агентство печати, ссылаясь на источник в минэнерго королевства. В сообщении отмечается, что такое решение Эр-Рияд принял по согласованию с...
3 марта 2024
Кувейт сообщил о продлении сокращения добычи нефти во II квартале 2024 года
Власти Кувейта решили продлить на второй квартал дополнительное добровольное сокращение нефтедобычи. Об этом сообщает новостное агентство KUNA со ссылкой на министра нефти Кувейта Имада аль-Атики. Отмечается, что продление сокращения прошло в рамках договорённостей нескольких стран ОПЕК+ в ноябре...
3 марта 2024
Цена Brent упала ниже $79 после объявления о выходе Анголы из ОПЕК
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2024 года на лондонской бирже ICE перешла к снижению на фоне поступивших днём 21 декабря сообщений о выходе Анголы из ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов. По данным биржи на 15:17 мск, цена Brent росла на 0,48%, до $79,53 за...
21 декабря 2023
Ангола объявила о выходе из ОПЕК, заявив о недовольстве квотами на добычу
Ангола выходит из ОПЕК, поскольку власти страны не видят результатов от участия в организации и не согласны с утверждаемыми квотами на добычу нефти, заявил 21 декабря министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу. «До сих пор квоты не оказывали на нас влияния, но если мы...
21 декабря 2023
РФ и Саудовская Аравия договорились расширить сотрудничество в ряде сфер
Россия и Саудовская Аравия будут расширять сотрудничество в области энергетики и обороны ради достижения общих интересов двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, текст которого...
7 декабря 2023
Путин и кронпринц Саудовской Аравии подтвердили договоренности по ОПЕК+
В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию 6 декабря были подтверждены ранее достигнутые договоренности в рамках ОПЕК+. Стороны условились продолжать взаимодействие. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 декабря. «Конкретные договоренности...
7 декабря 2023
Россия начнёт усиливать ограничение поставок нефти в рамках ОПЕК+
Россия с декабря начнёт усиливать ограничение поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+, заявил 5 декабря вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Россия полностью подтверждает полную приверженность договорённостям по добровольному дополнительному сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов на...
5 декабря 2023
Песков высоко оценил роль ОПЕК в поддержании баланса цен на нефть
Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) выполняет важную роль в стабилизации энергетических рынков, заявил 1 декабря на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ОПЕК+ играет важную роль в создании условий для поддержания цен на главные энергоносители на...
1 декабря 2023
Стало известно о скором вступлении Бразилии в ОПЕК+
Бразилия присоединится к объединению стран — экспортёров нефти ОПЕК+ в январе 2024 года, говорится в коммюнике по итогам онлайн-встречи на уровне министров, опубликованном 30 ноября на сайте ОПЕК. «Участники совещания приветствовали Алешандри Силвейра де Оливейра, министра горнодобывающей...
30 ноября 2023
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки
Страны организации ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о новом сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Об этом 30 ноября сообщило агентство Reuters. «ОПЕК+ достигла предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти, сообщил источник в ОПЕК+ в...
30 ноября 2023
Песков заявил о продолжении контактов России с членами ОПЕК+
Россия продолжает работать с членами ОПЕК, но Кремль не будет заранее анонсировать контакты по этому направлению, заявил 28 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается ОПЕК +, то вы знаете, мы никогда ничего не анонсируем, это достаточно тонкая работа, ответственная...
28 ноября 2023
Встреча ОПЕК пройдёт по мере готовности, заявили в Кремле
Россия контактирует с Эр-Риядом, встреча ОПЕК состоится по мере готовности. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 24 ноября журналистам. Страны ОПЕК проведут встречу по мере готовности. Осуществляются продуктивные контакты, ответил представитель Кремля на соответствующий...
24 ноября 2023
В Кремле не стали комментировать причины переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации СМИ насчёт причин переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+. «Мы традиционно ничего не комментируем по этим встречам. Контакты идут», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Как передавало ИА Регнум, ранее агентство...
23 ноября 2023
Путин заявил о вкладе России и Казахстана в стабильность рынка нефти
Президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда» сказал, что Россия и Казахстан совместно с партнёрами по ОПЕК+ вносят общий вклад в обеспечение глобального нефтяного рынка. Российский лидер отметил, что обе страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере, используя...
8 ноября 2023
Путин дал оценку отношениям Москвы и Эр-Рияда в ОПЕК+
Высокий уровень доверия установился у России к Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+, заявил президент Владимир Путин 11 октября на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Он отметил, что взаимные доверительные отношения очень важны для принятия решений. Несколько раз в мировой экономике...
11 октября 2023
Песков: РФ не ведёт переговоров с ОПЕК+ об увеличении экспорта нефти
Россия не ведет переговоров с ОПЕК+ относительно возможности для себя увеличить экспорт нефти, чтобы заместить выпадающие объёмы таких поставок. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, об этом речь не идёт», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос...
28 сентября 2023
Стоимость нефти марки Brent впервые с 2022 года превысила $95 за баррель
Стоимость нефти марки Brent во вторник утром поднялась выше 95 долларов за баррель, что является рекордным показателем с 15 ноября 2022 года. По данным биржи на 06:52 по московскому времени, цена Brent выросла на 0,49% и достигла отметки в 95,03 доллара за баррель. К 07:12 мск нефть этой марки...
новость часа
19 сентября 2023
Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны высоко оценили сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в рамках сделки ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля 6 сентября. «Дана высокая оценка взаимодействию двух...
6 сентября 2023