Ключевыми для всей отрасли на этой неделе стали слова главы «Роснефти» Игоря Сечина: «Наш форум проходит на этапе истории, характеризующемся разрушением общепринятых правил ведения бизнеса и контрактной системы, преобладанием политических решений над нормами права».

URA.RU/TASS

Характеристика происходящего с мировой политической и экономической системой ювелирно точная. Данная в одном помещении, в котором находились одновременно «регулятор глобального энергетического рынка и гарант мировой энергобезопасности» — Россия и Китай, как четко подмечено Сечиным, который небезосновательно лидировал в дискуссии мировых энергетических держав.

Как политика является квинтэссенцией экономики, так и топливно-энергетический комплекс является базисом для экономических отношений. События последних лет подтверждают одно — существующая система баланса как интересов, так и спроса и предложения на рынке энергетических ресурсов начала давать сбои и не может быть гарантом дальнейшего развития человеческой цивилизации. Ни современные механизмы ценообразования, ни транспортные пути, ни игроки старой системы оказались не готовы к изменениям.

Новый мировой энергопорядок начинают формировать новые старые игроки — Россия и Китай. На новых принципах, в меру рыночных, но и более социальных и справедливых. Не только на основе экономической эффективности, но и в значительной мере с учетом принципа энергетической безопасности.

Как отметил Игорь Сечин в подтверждение изменений, проявление титанов России и Китая стало гораздо заметнее: «Благодаря изменениям в облике энергетики Китай смог, как ледокол, практически без потерь пройти через кризис, став сильнее. Самый большой вклад в это внесла Россия. Своевременно принятые решения о строительстве энергетической инфраструктуры (трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», линий электропередачи высокого напряжения), использовании национальных валютных систем, твердом следовании контрактным обязательствам позволили нам нарастить сотрудничество в период турбулентности».

Каковы предпосылки и основания для таких глобальных изменений? «Каждая седьмая тонна нефти, каждый пятый кубометр газа и каждый третий киловатт-час в мире производятся компаниями — участниками РКЭБФ. Россия и Китай генерируют треть всей энергии, производимой в мире. В нефтяном эквиваленте этот объем равен 4,3 миллиарда тонн в год», — подмечает руководитель «Роснефти». Россия и Китай являются лидерами не столько по собственному желанию, сколько по реальным экономическим показателям в части как производства, так и потребления энергоресурсов с целью производства товаров и услуг, потребляемых во всём мире. Россия уже в который раз подтвердила свой статус крупнейшего поставщика энергоресурсов в Китай с долей 22%.

История о том, что производители и поставщики энергетических ресурсов должны стоять по разные стороны баррикад, а цена на рынке формируется только лишь спросом и предложением без учета иных факторов, уходит в прошлое. Равно как и полное доверие формату формирования цен на энергоресурсы на биржевых площадках через финансовые инструменты, участниками которых по сути являются глобальные мировые финансовые спекулянты, ставящие своей целью заработки, но никак не инвестиции и соблюдение этических принципов во имя существования человеческой цивилизации на нашей планете.

Формирование нового мирового энергопорядка идет вразрез с долгое время существовавшими принципами экономического развития. Вместо экономики потребления, маркетинга и искусственно навязываемых ценностей и потребностей, вместо политического лидерства государств — потребителей всего и вся — на первое место выходит союз государств, являющихся собственниками и ресурсов, и производств, обеспечивающих существование и развитие человеческой цивилизации. И, в отличие от западной концепции, они предлагают человечеству не виртуальный мир с цифровыми продуктами от валют до картин, а вполне осязаемые товары и услуги, в первую очередь гарантирующие комфортную и безбедную жизнь — в тепле, с необходимым объемом пищи, с возможностями свободного перемещения, а главное — антропоцентричную, а не финансовоцентричную систему жизни.

Второй основой нового мирового энергетического порядка является преимущественное значение планирования в противовес сильно вероятностной оценке спроса и предложения через биржевые институты. И, как уже отмечалось, принцип энергобезопасности кладется в основу проектируемого энергетического порядка. Вызовы последних месяцев в мировой политике Россией и Китаем были преодолены благодаря новым принципам и вопреки распространяемым тезисам западной модели. Как сказал Игорь Сечин, «Китай преодолел Ормузский кризис благодаря заблаговременному созданию резервов, широкомасштабной электрификации и партнерству с Россией. В основе этой стратегии лежит сбалансированный подход к обеспечению энергобезопасности, который был реализован в рамках курса на «четыре революции в энергетике», провозглашенного председателем КНР Си Цзиньпином в 2014 году».

Изменения идут не только в энергетической сфере. Торговля — это не только товары и производство, но и инфраструктура для проведения платежей. Мировая долларовая и евровая система была создана для обслуживания западного мира, и задачу эффективности выполняла только для него. Политические решения привели к тому, что появилась возможность политически мотивированных решений одних государств отключать другие государства от возможности работать в этой системе. Так называемые санкции западного мира работают не столько против государств, против которых они введены, сколько против доверия к западной финансовой системе в целом. Однако и тут союз Китая и России показывает свою эффективность и альтернативность западной модели. «Активно идет процесс диверсификации международных платежных инструментов. Доля юаня в международных платежных операциях Китая за последние 15 лет выросла с 2 до 53%. Взаиморасчеты между нашими двумя странами уже почти полностью ведутся в рублях и юанях. Для закрепления использования национальных валют требуется донастройка соответствующей инфраструктуры и инструментов, обеспечивающих проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов», — констатирует Игорь Сечин.

Риски в мире растут. Существующая система экономических отношений, сопряженная с неадекватными политическими решениями, которые не учитывают ценность человеческой жизни, не гарантирует стабильность существования человеческой цивилизации. Мировые правительства всё больше уходят в виртуальную реальность «односторонних авантюр и неоправданных политических прожектов». Противостояние объединенному западному миру можно найти только в совместной деятельности и в совместном целеполагании. И, как точно определяет Игорь Сечин, «в доверительном взаимодополняющем партнерстве». Не в совместном предприятии, не в совете директоров, не в акционерном обществе или собрании акционеров. Новые вызовы диктуют новые правила. И новый мировой энергопорядок — это порядок взаимодополняющего партнерства, а не приказного управления с денежной компенсацией. Новый мир по новым правилам. И эти правила пишутся с нашим участием, но главное — они честнее по отношению к людям. И понятнее.