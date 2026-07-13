Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

«Проклятие Зеленского», о котором любят глумливо порассуждать интернет-насмешники, всё же не шутка.

Zuma/TASS

Поскольку покойный сенатор Линдси Грэм — отнюдь не первый, кого оно настигло. Просто до поры, до времени посещение Украины становилось для западных политиком чем-то вроде черной метки, падавшей невидимым пятном на их жизнь и карьеру.

Ведь первые симптомы этого «проклятия гробницы фараона» были исключительно электоральными.

Британский премьер Борис Джонсон постоянно мотался в Киев, топил за войну, но в итоге его с позором выставили с Даунинг-стрит. И после него тот же путь повторили еще три премьера, так же активно поддерживавших Украину.

Глава правительства Финляндии Санна Марин после визитов солидарности и экскурсий по Ирпеню с треском проиграла выборы, потеряла пост и ушла в глубокий политический маргинез.

Камала Харрис, так уверенно жавшая руку Зеленскому и привечавшая его на международных площадках, в итоге навсегда упустила шанс стать президентом США: выборщики передумали её выбирать. Итальянский технократ Марио Драги активно лоббировал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз и тоже ездил в Киев к другу Вове — правящая коалиция тут же распалась. И где он?

Отдельного упоминания заслуживает Олаф Шольц — человек, которого киевская магия не просто уволила, а уже наложила изощренное заклятие абсолютного забвения.

Помните, еще несколько лет назад в Берлине энергично руководил такой канцлер? Вот и немцы уже с трудом могут вспомнить черты его лица. Стоило Шольцу переступить порог мрачного серого замка на улице Банковой (кстати, вместе с Драги) и покорно стерпеть от украинских дипломатов звание «обиженной ливерной колбасы», как его политическая карьера начала таять, словно лед под жарким солнцем.

Наведя на Германию порчу в виде энергетического кризиса, сам Олаф стал жертвой политического обвала и просто исчез. Выжил пока из первого пула визитеров только Эммануэль Макрон, которого явно оберегает от злых чар мощная ведьма.

Всего насчитывается около 15–17 крупных иностранных лидеров и знаковых политиков, которые лишились должностей, проиграли выборы или ушли на пенсию через некоторое время после официальной встречи или совместного фото с фюрером Украины.

Однако после того, как широкой общественности стало известно, что киевская элита широко практикует черную магию с колдунами вуду, тайными ритуалами и жертвоприношениями, сила проклятия перешла на новый уровень.

Теперь она перешла от политического стирания к физическому.

Тяжеловес американской политики, главный «ястреб» Капитолия Грэм ведь официально отказывался умирать, пока не будут введены самые невероятные в истории санкции против России, и сама она не будет повержена тучами ракет. И в Киеве бывал неоднократно, но его защитный барьер держался.

В десятый же, юбилейный раз, её пробил магический артефакт. Сенатора повезли на экскурсию на секретный оборонный завод SkyFall, где продемонстрировали гордость украинского военного хайтека — дрон-перехватчик P1-SUN.

Кадр получился поистине символическим. Пожилой американский политик, ворочающий миллиардами долларов, с детским восторгом держит в руках пластиковый «Писюн». И в этом фаллическом предмете, очевидно, была сокрыта смерть Кащея: потрогав незнакомый артефакт в проклятом месте, Грэм подписал себе приговор.

Не успел он вернуться в Вашингтон, как у него внезапно разорвалась аорта. Никаких интриг, никаких отставок — темные силы сработали на биологическом уровне, похоронив планы «ястреба» на Третью мировую.

И тут ведь явный сигнал всем «чистым сердцам», желающим помочь Украине: жертвование этому Молоху хоть деньгами, хоть имуществом, хоть человеческими жизнями втягивает жертвователя в черную воронку. Из неё уже нет выхода — или крах карьеры, или вперед ногами.

Вероятно, поляки тоже это почуяли — их внезапно проснувшаяся ненависть и злоба выглядят иррационально, но так и должно быть, когда человек действует на инстинктах. «Чуйка» говорит им: гоните от себя это зло, не пытайтесь его приручить. Ведь киевский алтарь требует жертвоприношений всё более обильных и регулярных. Но сколько ни приноси — все равно забирает душу самого дарителя.

Пожал руку — потерял власть. Обнялся — ушел в политическое небытие. Взял в руки магический «Писюн» — отправился в преисподнюю.

В принципе, всё это давно уже было видно и понятно на примере украинских граждан, которых начали приносить в жертву в буквальном смысле слова еще на Майдане в 2014-м. Поливали кровью нежный росток будущего хищного растения, которое питается человеческим мясом.

Теперь оно разбросало свой смердящий зев на огромную территорию, по которой шагу нельзя ступить без угрозы тут же оказаться перемолотым в фарш.

Но западным товарищам всегда казалось, что можно обойтись одними украинцами, которых не жалко, и бесконечно приносить в жертву чужих сыновей. Но ведь так не бывает, любой кровавый культ сначала довольствуется тем, что есть, потом входит в аппетит и требует больше, а затем принимается и за тех, кто стоял рядом с алтарём и считал себя жрецами, а не жертвами. Ну, или «союзниками».

И «правильной стороны алтаря» не существует. Поэтому настоящим проклятием оказывается привычка думать, что с силами разрушения можно договориться и использовать их в своих интересах. Тогда как история раз за разом доказывает обратное.