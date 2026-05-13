Решение по мере пресечения бывшему всесильному главе Офиса президента Украины (а ныне скромному адвокату) Андрею Ермаку будет объявлено судом 14 мая в 9 утра.

ИА Регнум

Рассматривает его участие в деле о легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом, известном как кооператив «Династия», Высший антикоррупционный суд Украины. То есть один из элементов параллельной структуры власти, созданной американцами как раз для того, чтобы иметь рычаги влияния на таких, как Ермак.

Так что совершенно неслучайно сторона обвинения просит суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 180 миллионов гривен.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Валентина Гребенюк, обосновывая ходатайство о содержании под стражей с альтернативой залога, заявляла, что экс-глава ОП имеет достаточно ресурсов, чтобы скрываться как за рубежом, так и на Украине. В САП отмечают, что Ермак в настоящее время имеет четыре дипломатических паспорта, самый свежий из которых действует до 2030 года.

Тот же считает предъявленные против него обвинения необоснованными и утверждает, что живет очень скромно.

«У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», — заявил бедолага, показавший в феврале 2026 г. лишь 284 тысячи долларов всех наличных денег, одну не самую просторную квартиру в Киеве и один автомобиль.

Хотя был уволен в конце 2025 года из-за коррупционного скандала, участники которого расхитили более 100 миллионов долларов, и является, как считает следствие, участником указанного выше кооператива. Один из домов для «членов семьи» Зеленского на берегу водоема в селе Козин Киевской области принадлежит ему.

Всё это очень интересно, однако не столь существенно, как-то публичное унижение, которому Ермак подвергся в суде. На протяжении целого дня десятки медиа с удовольствием смаковали его вываленные перед публикой переписки с «колдуньей», с которой Ермак, как оказалось, обсуждал государственные дела, кадровые назначения и личную стратегию.

Образ сурового руководителя, одним движением пальца меняющий все расклады в украинской политике, рассыпался на мелкие кусочки: человек, который был нужен неуверенному в себе Зеленскому в качестве опоры и поддержки, сам был как растерянный мальчик. Какая-то властная тётя под псевдонимом «Вероника Феншуй Офис» рассказывала ему, как поступать и в какую сторону думать, — и Андрей Борисович послушно исполнял.

Например, он скидывал гадалке имена и даты рождения глав НАБУ и САП, получал информацию о семье директора Бюро Семёна Кривоноса, в том числе о ребенке. Уточнял, «феншуйными» ли будут кандидатуры премьер-министра, действующего министра здравоохранения и заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

«Также о назначении на должность руководителя Госуправления делами Лысого Игоря Васильевича… Спрашивает советы по нему, пишет дату рождения», — озвучила в суде прокурор Гребенюк, и вся эту бурная деятельность тоже входит в состав обвинения.

Как-никак, обсуждаются вопросы, содержащие государственную тайну, а тут в адресатах бог знает кто — 51-летняя жительница Киева Вероника Аникиевич (она же Даниленко), называющая себя консультанткой по астрологии, ведущая свой Telegram-канал. О себе она сообщает так: «С помощью своих знаний и опыта в астрологии помогаю людям обрести ясность в теме их жизненных процессов».

Мадам зарегистрирована как физлицо-предприниматель с 2024 года, профиль деятельности — «предоставление других индивидуальных услуг». В свое время «Вероника Феншуй» окончила Херсонский государственный технический университет по специальности «финансовый анализ, контроль и менеджмент».

Но в телефонных книгах других людей, куда залезли прокуроры, имеет красноречивые теги «Вероника Консульт. А. Б.» и «Veronika Anikievich/гадалка Ермак».

И в соцсетях она неоднократно выражалась в поддержку главного клиента.

Сообщение Ермаку о подозрении она прокомментировала следующим образом: «А началось с подонков из набу, сап и шакалов пера томаша фиалы, которые разгоняют медийно весь этот бред». «Вы просто не в курсе что творят набу и сап, на фоне их Зеля с нимбом и крыльями за спиной».

Журналисты также проанализировали комментарии, которые она раньше оставляла в разных Telegram-чатах. Они уже удалены и сохранились только в архиве. В частности, 30 ноября 2025 года, через два дня после того, как «АБ» подал в отставку, она писала: «Вопрос не в том куда ушел Ермак, вопрос в том куда мы идем всей страной», призывая всех «включить мозги».

Так что необходимость контраудара против антизеленской коалиции, ориентированной на НАБУ, цепляющийся за кресло глава ОП обсуждал не просто с гадалкой — а с политическим союзником. И она рекомендовала ему быть активнее, нападать, не дать себя сожрать.

24 декабря 2025 года женщина сообщила абоненту, подписанному у неё как «Андрей 2025», что злится из-за его бездействия и «стратегии страуса». В то же время Вероника посоветовала ему подумать над возможностью покинуть Украину.

«Вы сейчас беспокоитесь про бумагу и про арест. Это неприятно, но сейчас у вас нет серьезных доказательств. После чего у вас появляется моральное и юридическое право их уничтожать. Но если они получат власть, то будут действовать более серьезно и не будет друга-гаранта и больших полномочий. Самое лучшее будет, если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте над этим. И над тем, что если бы вас вернуть на месяц-два назад, то вы б действовали совершенно по-другому»,— говорится в ответе Ермаку, и нельзя не отметить: провидица была совершенно права.

Теперь же бывший «серый кардинал» делает вид, что они незнакомы. После окончания заседания суда он уверенно заявил, что не знает никаких Вероник и с гадалками «точно не общался». «Так же, как у меня нет и никогда не было кукол Вуду или что там писали. Я юрист, адвокат тридцать лет. Очень много людей, с которыми я сталкивался по жизни», — утверждает погрустневший Ермак, который совершенно легко может поменять уютный кабинет, бронированный «Мерседес» и сопровождение охраны на Лукьяновское СИЗО.

Он уже вошел в историю, став первым главой аппарата президента Украины, которому избирают меру пресечения. И хотя в суде пафосно заявлял, что не обделен умом, оказалось, что это неправда: воровать американские деньги и обсуждать коррупционные вопросы с номера телефона, зарегистрированного на него как на адвоката и использовавшегося при выезде за границу — такое поведение наличие ума не подтверждает.

И при любом исходе (даже самом мягком) Ермак уже превратился в фигуру, которая больше не будет решать никаких вопросов, потеряв своё влияние на закулисье украинской политики полностью. В первую очередь — на замов главы ОП, которые не подчиняются нынешнему руководителю Кириллу Буданову*, а по-прежнему ориентируются на старого босса и предпочитают получать распоряжения напрямую от Зеленского, который пока пользуется иммунитетом от судебного преследования.

Что же касается гадания на звездах, то первой о том, что Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам, сообщила еще в начале года бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Теперь опорочившая и своего подопечного.

Но если тот просто наркоман, то для главы ОП «маги собирали воду с трупов». По ее словам, еще в 2019 году в Офисе президента произошел странный эпизод во время брифинга.

«Журналист после брифинга побежал не за президентом, а за тогдашним его советником Андреем Ермаком с вопросом на камеру: «Что вы делали на кладбище вместе с ИМЯ?» Этот вопрос он повторил несколько раз»,— пишет Мендель, отмечая, что Ермак проигнорировал вопрос.

В 2020 году, утверждает она, один из министров рассказал ей, что Ермак уже в статусе главы офиса «занимается магией». Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган.

Также в 2023 году некий человек из «важной службы» сообщил, что Ермак «привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов». Как пишет Мендель, эти маги «жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают каких-то кукол», которых Ермак якобы складывает в особый сундук. «Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы», — рассказывала бывшая приближенная к телу со ссылкой на «человека из эзотерической сферы».

И Ермак «далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы в украинской политике».

В общем, на выходе получается не просто разоблаченная НАБУ организованная преступная группа, легализовавшая полученные нечестным путем доходы через элитное строительство под Киевом. Тут уже секта, ведомая потусторонними силами и получающая на свои безобразия их одобрение.

Поневоле поверишь, что на украинской территории идет не просто СВО, а настоящая борьба Добра со Злом и Света с Тьмой.

*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов