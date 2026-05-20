Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская уже становилась героиней наших публикаций и, несомненно, продолжит это делать в будущем. В этот раз она отметилась идеей кратно увеличить штрафы за нарушение закона о запрете на использование русского языка в бизнесе.

«Умножить штрафы на 10 — это вполне рабочий вариант для системных нарушителей. Мы должны действовать по принципу «не уважаешь государственный язык — теряешь прибыль, не соблюдаешь закон — теряешь право на профессиональную реализацию», — заявила пани шпрехенфюрер.

Возражений по этому поводу традиционно поступает немного, а среди лиц публичных предложение и саму омбудсменшу высмеял только украинский народный депутат из Днепропетровска Максим Бужанский, который уже давно старается поддерживать реноме эдакого правдоруба и защитника прав русскоговорящей части населения Украины.

«Мы в 19-м году проголосовали за то, чтобы слабоумных фриков, спекулирующих на вопросах языка, культуры, религии и истории, больше на пушечный выстрел не подпускали к должностям в исполнительной власти», — поделился он далекими воспоминаниями.

А значит, у нас появилась возможность поговорить сразу об обеих сторонах украинской языковой политики.

Считаем чужие деньги

Сегодня штраф за русский язык в переводе на российские деньги составляет 5500-8200 рублей. И 13 700-19 100 рублей за повторное нарушение. То есть множим последнюю вилку на десять. Неслабо.

В России столько могут слупить за что-то серьёзное — вроде массового неоформления работников по ТК, нарушения лицензионных требований или требований пожарной безопасности.

Но для такого повышения, очевидно, есть как минимум две причины.

Во-первых, существующий запрет на использование русского языка в бизнесе (в частности — в сфере услуг) принимался ещё усилиями Порошенко* в апреле 2019 года. И мыслился ещё и как часть его избирательной кампании (что не помогло, да).

Соответственно, в закон закладывали экономические реалии тогдашней Украины. Но сегодня курс гривны упал примерно вдвое от довоенного. Если же считать комплексно, то стоимость жизни в сравнении с довоенными расходами выросла примерно в 2,3-2,5 раза — и это не считая расходов на покупку отсрочки.

Так что внушительные для 2019 года штрафы сегодня уже не так страшны.

Во-вторых, сама постановка вопроса говорит о том, что несмотря на четыре года практики штрафования проблема не исчезла: люди по-прежнему пользуются родным языком. И делают это настолько активно, что штрафы хотят увеличить сразу в 10 раз.

Тем более что раньше накосить на несознательных украинцах особо не получалось.

С июля 2022-го и до конца года (закон действовал с июля 2019-го, но реально штрафовать начали только спустя три года) наложено девять взысканий на сумму 27 тысяч гривен. В 2023-м — уже 21 штраф (85 тысяч гривен). В 2024-м — 97 штрафов (360 тысяч).

За 2025-й данных нет. Видимо, ещё не опубликовали.

Выходит, что и штрафуют слабовато, и денег собирают немного, и бизнес как-то не сильно на такую кару реагирует. Но главное — весь этот языковой цирк сам себя не окупает. Расходы на содержание секретариата языкового омбудсмена с 2022 года выросли с 25 млн до 35 млн гривен в год. Хотя аппетиты у этой конторы ещё больше: на 2026–2028 гг. они запросили увеличение финансирования до 50 миллионов гривен в год (более 80 млн рублей).

Так что желание удесятерить ставку штрафов понятно: нужно же чем-то оправдать миллионные траты из бюджета на имитацию бурной деятельности. Ведь в 2024-м они собрали на штрафах лишь 1% от того, что потратили.

Понятно, что на окупаемость эта история в принципе никогда не выйдет, но 1% — «это какой-то… позор» ©.

Белый Бим и рыжий Бом

И вот тут-то мы подходим к депутату Бужанскому, который задорно и заслуженно обстебал этот цирк слабоумных фриков. Но не нужно обманываться. В этом цирке у каждого своё амплуа. Тогда как сам цирк — общий.

Языковые законы приняли Порошенко* и прочие фрики? А кто вам мешал отменить эти законы? Семь лет с тех пор прошло. «Нельзя у людей забрать русскоязычное телевидение», — это ведь не Медведчук какой-нибудь заявил, не Азаров и не Янукович. Это сказал сам Зеленский в апреле 2019 года.

Причём всё это в разных формулировках до сих пор висит в архивах украинских СМИ.

Чего ж проще-то? Выиграл выборы в 2019-м, сформировал своё большинство в Верховной раде после выборов осенью того же года — все карты на руках. Вперёд, отменяй законы языковых фриков. А борзописцы вроде Бужанского красиво распишут.

Но нет, никто ничего отменять не стал.

Кстати, сама должность языкового омбудсмена предусмотрена всё тем же порошенковским законом о государственном языке. А назначали первого шпрехенфюрера уже при Зеленском, при его предшественнике их ещё не было. Так кто ж тогда из них двоих слабоумный фрик?

«Науковэць» Ивановская же — отнюдь не первая, на ком защитник русского языка Бужанский упражняется в красноречии. До этого он активно критиковал разработку и принятие языкового закона, его отдельные нормы и Порошенко* — как основного идеолога. Подавал законопроекты, которые смягчали или отменяли отдельные нормы языкового закона. После назначения первым шпрехенфюрером Тараса Кременя переключился на него и его инициативы по воплощению закона в жизнь.

Ух, что там творилось! «Языковой инквизитор», «охота на ведьм», «языковой террор», «языковой тоталитаризм», «мовный нацик». Да-да, вы верно угадали. Словно в цирковом номере, где есть два ковёрных и один — постоянная мишень для шуточек и издевательств второго.

Толку же от этого шума было ноль целых ноль десятых.

Ни одна из поправок, ни один из законопроектов Бужанского не прошли в парламенте. Все были зарублены ещё в комитетах, то есть не дошли даже до первого чтения. Напомню: это законопроекты депутата пропрезидентской фракции, державшей тогда порядка 190 мандатов.

Может, он какой-то пария, изгой в своей же политсиле? Отнюдь нет. Да, есть определённая скандальная репутация. Но до последнего времени у него были прекрасные отношения с тем же Андреем Ермаком и Давидом Арахамия (лидер фракции «Слуга народа» и ставленник Ермака).

То есть в доску свой и в обойме. А не в тюрьме и не в бегах за границей, а ведь есть и такие (депутаты из тоже фракции Александр Дубинский и Артем Дмитрук).

Почему же все его проекты рубили в комитетах и топили ещё до внесения в зал для голосований? Потому что они именно с этой целью и подавались, конечно же.

Бужанский и его позиция по скандальным темам (русский язык, историческая память о Великой Отечественной войне, противодействие глорификации нацистских пособников) — имитация бурной деятельности, канализация протестных настроений.

Его задача — громко шуметь и создавать видимость: борьба ведётся, мы ещё повоюем, «пока ещё жива Гасконь!» А под шумок шпрехенфюреры закручивают гайки языкового законодательства, разрушают памятники советским солдатам, волокут на Украину останки Андрея Мельника, Евгения Коновальца и прочих нацистских пособников.

И да: восьмой год пошёл как схема работает без сбоев. И многие до сих пор верят.

Кончится война — он ещё и техническим кандидатом для левобережной Украины станет, вот увидите. А может, и Зеленского сменит и будет одной рукой по привычке стебать шпрехенфюреров, а другой — поддерживать все их инициативы по искоренению русского и русских на Украине.

На чистом, заметьте, русском языке поддерживать.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов