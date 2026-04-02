Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Простой вопрос: что считать важным и безотлагательным для государства, пятый год находящегося в состоянии войны? Подготовку укреплений или, наоборот, наступления? Развитие системы ПВО? Скорейшие переговоры о мире/перемирии?

ИА Регнум

Новый глава офиса президента Кирилл Буданов* решил иначе: время заняться строительством Пантеона великих украинцев.

«Речь о перезахоронении на территории Украины выдающихся украинцев, похороненных за границей. Дело непростое, потому что они разбросаны по всему миру — как в дружественных, так и в недружественных странах. Должны начинать как можно скорее, ведь возвращение исторической памяти — это очень важное дело, особенно актуальное во время войны за суверенитет и независимость»,— сказал он.

Действительно, чего откладывать. Уж коль скоро усилиями нынешней власти Украина стремительно превращается в страну кладбищ, должно быть и главное — эдакое уберкладбище. Которое бы хоть как-то объяснило украинцам смысл этой непрерывной могилизации.

Но идея отнюдь не нова.

Впервые предложение перезахоронить, например, Бандеру прозвучало ещё на заре украинской независимости. Сложно назвать конкретную дату и автора, но уже к 1992 году идея пантеоностроения плотно укоренилась в националистической среде («Рух», Конгресс украинских националистов, канадская диаспора).

Слово «пантеон» (очевидно, по аналогии с Пантеоном в Париже, а также аналогичными по духу сооружениями в других странах — пантеон национальных героев в Парагвае) впервые прозвучало тогда же. Однако в те времена влиятельность националистов ограничивалась громкими выступлениями с трибуны Верховной рады.

Второе рождение затея получила уже во времена позднего Ющенко — очевидно, на волне открытия памятника всё тому же Степану Бандере во Львове. Тогда даже обсуждались возможные локации: район Киево-Печерской лавры, Аскольдова могила в Киеве или ещё несуществующее на тот момент Национальное военное мемориальное кладбище.

О предметности обсуждений говорит и тот факт, что власти даже получили тогда добро на перезахоронение останков Бандеры от его потомков. Но на том дело и кончилось.

Это была известная черта Ющенко. Он любил громко запускать разного рода мегапроекты («Больница будущего», «Музей революции», «мемориал жертвам голодомора» и т.п.). Но заниматься ими дальше у него не хватало времени и сил. И старые проекты постепенно оттеснялись новыми.

Вот и тогда весь пар ушёл в свисток.

Вместо Пантеона героев Украины Ющенко ограничился присвоением Бандере звания Героя Украины. А уже спустя два с половиной месяца Донецкий апелляционный административный суд, уже при президенте Януковиче, это присвоение отменил — на том простом основании, что Бандера никогда не был гражданином Украины или УССР, правопреемницей которого является Украина.

А вот следующие президенты идею не забыли.

Ведь именно при Порошенко* запустили процесс создания Национального военного мемориального кладбища (очевидно, пантеон разместится именно там, подчёркивая тем самым преемственность).

При нём же внесли изменения в статут звания «Герой Украины», сняв формальный запрет на присвоение этого звания негражданам Украины/УССР.

Так что сегодня Буданов* и Зеленский лишь продолжают то, что начали их предшественники.

Пока что речь идёт примерно о сотне захоронений в 21 стране, которые собираются переместить на Украину. Хотя не исключено, что их окажется больше: неофициально ходят слухи о расширенной версии перечня выдающихся украинцев, и вот там уже около 200 персонажей.

При этом оба этих перечня пока что публично не оглашались.

Озвучены лишь несколько персон: кроме помянутого выше персонажа руководитель другой ветви ОУН** Андрей Мельник, Евгений Коновалец, Роман Шухевич (один из командиров УПА**), Симон Петлюра (председатель Директории УНР), Вячеслав Липинский (историк, идеолог украинского консерватизма), Николай Сциборский, Омелян Сеник (участники т. н. «походных групп ОУН**», немецкие коллаборанты), Ярослав Стецько (заместитель Бандеры, один из организаторов Львовского погрома).

Как видим, даже озвученный перечень великих украинцев уже задаёт чёткий идеологический нарратив будущего пантеона.

Скажем, если мы посмотрим перечень захороненных в парижском Пантеоне, то в основном увидим там писателей, учёных, философов, политиков и военачальников, а также героев французского Сопротивления.

Но в озвученном украинском перечне мы не видим условных Николая Амосова, Бориса Патона или Сергея Королёва.

Величие украинца предлагается определять через его причастность к националистическим кругам и/или участие в борьбе против России в любой из её исторических форм. Косвенно это подтверждает и сам Буданов*: »…это очень важное дело, особенно актуальное во время войны за суверенитет и независимость».

Иначе говоря, пантеон будет воплощать хохму времён евромайдана, в которой изображался диалог жителей Западной и Восточной Украины:

— …а ещё вы постоянно называете фашистами наших героев!

— Вообще-то как раз наоборот: это вы зачем-то всё время выбираете своими героями всяких фашистов.

В масть тут, что называется, и история происхождения самого слова.

Дело в том, что историческое название того места, где находится римский Пантеон — «Козье болото» (Palus Caprae). Ровно такое же название исторически носила местность, известная сегодня как… Майдан Незалежности в Киеве.

К тому же римский Пантеон был не просто языческим храмом, посвящённым Юпитеру и всем остальным римским богам. Помимо этого, он был тесно связан с культом личности Октавиана Августа, обожествлением его приёмного отца (Юлия Цезаря), а в целом — императора и его власти.

Нечто похожее, видимо, задумывается и тут.

Будут «правильные» украинцы — те, что полностью согласны с культом и преклонением перед всеми этими бандеро-петлюро-шухевичами. Всех остальных запишут в «неправильные».

При этом Бандера и Мельник на дух друг друга не переносили, а ОУН (б)** и ОУН (м)** резали друг друга почём зря. Даже далеко ходить не придётся: вышеупомянутые Сциборский и Сеник были убиты летом 1941 года в Житомире — не исключено, что теми, с кем теперь будут лежать в одном пантеоне.

«А это уже детали и частности! — ответят вам «правильные» украинцы. — В конце концов, сенаторы Рима вначале тоже Юлия Цезаря зарезали. А потом обожествили. Чем мы хуже?»

Но смысл создания уберкладбища довольно очевиден.

Во-первых, это уже упомянутая «связь поколений» в деле борьбы с Россией. Именно для этого пантеон собираются разместить именно на главном военном мемориале.

Не исключено также, что вторая, пока не озвученная часть расширенного списка «великих украинцев» будет состоять из погибших на Майдане («небесная сотня»), в ходе войны в Донбассе (2014-2022), а также в ходе СВО.

Во-вторых, люди готовятся и работают на перспективу.

Мир им не нужен, и они всячески будут его избегать. Но если избежать всё же не удастся, народу нужно будет как-то официально объяснять отказ от любых попыток восстановления отношений (и подготовку реванша).

Пантеон и будет решать эту задачу.

Одно дело читать про Бандеру и прочих в учебниках. Совсем другое — привезти класс школьников на экскурсию к могиле «великого человека». Особенно если окажется, что у кого-то из учеников кто-то из родственников похоронен рядом, погибнув недавно.

Помните пророчество Мюллера у Юлиана Семёнова?

«Тем, кому сейчас десять, мы не нужны — ни мы, ни наши идеи; они нам не простят голода и бомбёжек. А вот те, которые сейчас ещё ничего не смыслят, будут говорить о нас как о легенде! А легенду надо подкармливать! Надо создавать тех сказочников, которые переложат наши слова на иной лад, тот, которым будет жить человечество через двадцать лет».

Вот это как раз оно и есть. Сказочники за работой.

К тому же украинская история и литература никогда не отличались богатством сюжетов. Спросите тех, кто ходил в школу в тогда ещё украинских Донецке, Луганске, Крыму. Это буквально «гроб, покойник, кладбище» в разных вариациях. И раз уж с начала девяностых украинцы упорно ищут национальную идею, то ничего лучше и не найти.

Увы, европейские патроны Зеленского не успокоятся, пока не убьют Украину об Россию окончательно. А пантеон поможет объяснить украинцам, почему другого пути у них попросту нет.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

**экстремистская организация, запрещенная в России