В кабинетах Еврокомиссии продолжают по инерции обсуждать грядущий полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, вступление которого в силу намечено на январь 2027 года. Профильный еврокомиссар Дан Йоргенсен регулярно заявляет о недопустимости повторения прошлых ошибок и опасности энергетической зависимости от Москвы. Однако таможенная статистика и данные по отслеживанию судов демонстрируют совершенно другое. Оказавшись перед угрозой физического дефицита топлива из-за войны на Ближнем Востоке, европейская экономика без лишнего шума форсировала закупки западносибирского газа, обеспечив проекту «Ямал СПГ» рекордную финансовую отдачу.

Согласно данным, опубликованным The Financial Times со ссылкой на аналитиков Kpler и Urgewald, в первом квартале 2026 года страны Евросоюза импортировали 5 миллионов тонн СПГ с ямальского проекта, что на 17% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В финансовом выражении этот объем обошелся европейским покупателям примерно в 2,88 млрд евро (около 261,7 млрд рублей).

Особого внимания заслуживает внутриквартальная динамика. На март, месяц, когда американо-израильская кампания против Ирана стала затяжной, а Ормузский пролив оказался фактически заблокирован, пришлось 1,8 млн тонн поставок — существенно больше, чем в январе и феврале. Из 71 партии, отгруженной с Ямала в первые три месяца года, 69 ушли напрямую на европейский рынок. Доля ЕС в структуре сбыта проекта достигла беспрецедентных 97% (против 87% годом ранее).

Причины этого логистического разворота лежат на поверхности — на рынке сформировался дефицит. Европейская стратегия энергетической безопасности, выстроенная после 2022 года, располагалась на двух опорах — американском и катарском сжиженном газе. Весной 2026 года восточный столп рухнул. Разрушение технологических линий на гигантском комплексе Рас-Лаффан в Катаре в ходе боевых действий вывело из строя критически важную часть мировых мощностей по сжижению. Это долгосрочное выбытие: замена уникальных криогенных теплообменников и компрессоров займет от полутора до двух лет. На мировом рынке исчезли миллионы тонн сжиженного газа — до 17% от общего производства.

Соединенные Штаты, обеспечивающие сейчас более двух третей европейского импорта СПГ, исчерпали возможности для экстренного наращивания поставок. Американские экспортные терминалы работают на пределе пропускной способности. Внутренний рынок США сам испытывает мощное ценовое давление на фоне бума энергоемких дата-центров и инфраструктурных ограничений. Полагаться исключительно на заокеанские поставки для Брюсселя становится математически неоправданным риском: любой ураган в Мексиканском заливе способен обрушить энергобаланс всего Старого Света.

В сложившихся обстоятельствах у Брюсселя просто не осталось альтернативных источников. Ситуация усугубляется календарным фактором. Весна является критическим периодом для начала закачки голубого топлива в подземные хранилища (ПХГ) перед следующим отопительным сезоном. На данный момент средний уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе находится заметно ниже исторической нормы. Оставить хранилища полупустыми в преддверии лета означает гарантировать полномасштабный промышленный кризис грядущей зимой.

Своеобразным катализатором процесса стали собственные регуляторные решения Брюсселя. Введенный ранее запрет на перевалку (трансшипмент) российского СПГ в европейских портах для дальнейшей отправки в Азию сработал весьма специфическим образом. Лишившись возможности перегружать газ на конвенциональные суда для отправки на Восток, производитель логично перенаправил весь объем непосредственно в европейские газотранспортные сети. Эмбарго на реэкспорт фактически намертво привязало ямальский газ к внутреннему рынку ЕС.

Для российской стороны текущая конъюнктура обернулась дополнительной прибылью. Долгосрочные контракты на поставку СПГ традиционно имеют встроенную гибкость и жесткую привязку к рыночным индикаторам. Средняя цена газа в Европе в марте подскочила до 52,87 евро за мегаватт-час по сравнению с 35 евро в январе и феврале. Проект «Ямал СПГ» в полной мере монетизировал эту геополитическую премию, компенсировав любые неудобства прошлых лет.

Сложившийся статус-кво делает запланированное на январь 2027 года эмбарго на российский СПГ задачей невероятной сложности. Европейская комиссия может сколько угодно защищать грядущие запреты на бумаге, настаивая на разрыве торговых связей. Однако по факту без сибирского сжиженного газа энергетический баланс континента не сходится, и эта ситуация будет сохраняться в течение как минимум многих месяцев, а вероятно, и лет.

До тех пор, пока катарские заводы требуют восстановления, а мировой рынок испытывает структурный дефицит, Европа будет вынуждена покупать российский газ. Любые попытки форсировать эмбарго в условиях пустых хранилищ и отсутствия свободных объемов приведут к новому витку деиндустриализации континента. Бизнес и трейдеры это прекрасно понимают. Они продолжают исправно фрахтовать арктические газовозы, оставляя еврокомиссарам право на оторванные от реальности заявления.