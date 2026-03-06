Известный всем своими выбрыками Владимир Зеленский и раньше не отличался какой-то адекватностью на международной арене. Однако после начала войны США и Израиля против Ирана его как будто понесло.

Иван Шилов ИА Регнум

Вожжи ослабли, кони почуяли волю.

С одной стороны, он максимально угодничает в отношении Трампа. Полностью и безоговорочно поддержал США и Израиль в войне — в отличие от подавляющего числа стран, в том числе западных. Более того, Зеленский предложил и Трампу, и монархиям Залива прислать украинских дронщиков, чтобы они помогали сбивать иранские беспилотники.

Конечно, при условии, что арабы позвонят в Кремль и вытребуют там месячное перемирие.

Но на Украине, явно не справляющейся с защитой собственного неба, такая инициатива всех страшно взволновала — вплоть до отдельных истерик.

С другой стороны, публичный конфликт с Венгрией дошел до крайне жестких последствий. Хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — ключевой союзник Трампа в Европе.

После того как Будапешт заблокировал выделение общеевропейских 90 миллиардов евро киевскому режиму, Зеленский стал не просто оскорблять венгерского лидера, но еще и угрожать ему.

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд, или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие, иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам. Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — заявил он.

В ответ венгры перехватили инкассаторскую машину, набитую золотом и деньгами, пообещав рассказать всю правду о том, кто и куда возил миллиарды в то время, пока Украина бесконечно клянчит деньги. И получили поток грязи, включая обвинения в «государственном терроризме».

Угодничество и одновременная истерика Зеленского объясняются, впрочем, весьма просто. Дело в том, что война США и Израиля против Ирана напрямую повлияла и на украинский конфликт, и на положение киевского диктатора в мире.

Повлияла, как водится, крайне отрицательно.

Во-первых, Зеленский может помахать ручкой мечтам об увеличении поставок оружия с Запада. Соединенные Штаты и арабские страны сейчас с огромной скоростью тратят противоракеты для систем ПВО в попытках сбивать иранские ракеты и дроны.

За считаные дни выпускается, например, такое количество противоракет для систем Patriot, которые США производят в год. При этом Вашингтон сейчас говорит о том, что собирается продолжать войну на протяжении недель, если не месяцев — а значит, будет выгребать ракеты со складов своих союзников.

Корейцев, тайваньцев — и даже украинцев, если там что-то осталось.

Даже если предположить, что война все-таки закончится за неделю или две, то поставок Украина всё равно не увидит. Сначала американцы должны будут восстановить свои арсеналы.

Затем всё будут скупать богатые монархии Залива — не только для того, чтобы поднять запасы до довоенного уровня, но и чтобы его превысить.

В тот самый момент, когда союзнички решили сосредоточить все имеющиеся мощности (в том числе в арабских странах) для защиты себя и Израиля, арабы наконец-то поняли, что полагаться нужно только на себя, и будут сейчас скупать на рынке всё. Не только «Patriot», но и другие системы ПВО.

Всё то, что останется после них, закупят корейцы, европейцы и другие союзники США — а уж после них наступит очередь украинских попрошаек, которые хотят всё задарма.

Поэтому попрошайкам срочно нужны деньги, чтобы где-то что-то закупать. И Зеленский идет ва-банк для того, чтобы если уж не выпросить, то как минимум выдушить европейские деньги. На пути которых стоит принципиальный Орбан с нефтепроводом «Дружба».

Во-вторых, Зеленский может также попрощаться и с мечтами о какой-то поддержке со стороны Соединенных Штатов. С началом иранской войны Трамп встрял в такие проблемы (что внешнеполитические, что внутриполитические), что ему сейчас абсолютно не до Украины.

Президент США фактически требует от главы киевского режима скорейшего завершения войны.

«Зеленскому нужно взяться за дело и заключить сделку», — заявил американский лидер, отдельно отметив, что Владимир Путин как раз к сделке готов. Тогда как киевский деятель является препятствием, и козырей у него всё меньше.

Учитывая, что еще недавно Трамп называл себя единственным украинским козырем, то получается, что теперь нет ни одного.

Но упорный паренек из Кривого Рога всё равно надеется снова положить его себе в карман.

Отсюда и предложение военной помощи (в ситуации, когда никто из американских союзников особо не хочет втягиваться в токсичный со всех точек зрения иранский конфликт) с тонким намеком на то, что украинскую армию и в будущем можно арендовать на часик-два или полноценный месяц.

Для чего, в принципе, она и была всегда предназначена.

Ну и — куда без этого — личный пиар на фоне иранской войны, великий Зеленский — чуть ли не самый мощный союзник США.

Наконец, в-третьих, человечек с помятым лицом осознает, что стоит перед лицом военной катастрофы. В ситуации, когда Западу не до Украины, когда Израиль и США показали, что любые силовые действия оправданы и никого можно не стесняться, Москва может и перестать пытаться уговорить на мирное решение того, кто мира не хочет.

И продолжает отказываться от условий признания новых российских территорий, отказа от НАТО, денацификации и т.п.

У Зеленского и раньше не было хороших ходов, и поле для маневра сильно сузилось. А переключение внимания всего мира (включая его собственный мирок) на Ближний Восток, свежие жертвы и новые страдания выключают его из эфира — что для работника сцены буквально хуже смерти.

Отсюда и истеричные попытки позиционировать лично себя как великого лидера, способного угрожать венгерскому премьер-министру смертью или защищать «несчастных арабов» от «злых иранцев». Что, конечно же, не решает ни одной проблемы, а только всё усугубляет.

Да, Трамп действительно нуждается в союзниках — но союзниках бесплатных, послушных и, что главное, обладающих достаточной мощью, чтобы качнуть чашу весов в американскую пользу. Поэтому он сейчас сосредоточен на втягивании в войну Европы.

А от киевского режима ему нужно ровно то, что он сказал, — прекращение российско-украинской войны и развязывание американских рук. Чтобы он мог хотя бы попытаться договориться с русскими о каком-то сотрудничестве или даже посредничестве в иранском вопросе.

Да, Орбан действительно является проблемой для Зеленского — но хамство и угрозы в отношении венгерского лидера не выбьют его из предвыборной гонки и не заставят венгров поменять мнение до апреля, когда в стране — важнейшие парламентские выборы.

Наоборот, уникальное умение украинцев ссориться со всеми соседями помогает «врагу» позиционировать себя любимым защитником венгров. Поскольку ненависть льется с украинской стороны в отношении их всех оптом. И принуждение Украины к возобновлению потока нефти по трубопроводу «Дружба» тоже касается всего общества.

Удивительно, но Орбана в этом вопросе поддержал даже лидер местной оппозиции Петр Мадьяр, который ранее симпатизировал киевскому режиму.

Да, Зеленский боится краха своей власти и сложившегося образа унылого Наполеона — но никак не может этому помешать. Единственный выход для него — это перестать хамить, признать ошибки и начать серьезные дипломатические переговоры. Так и только так он может сохранить не только свою страну, но и остатки здоровья.

Хотя все мы прекрасно знаем, что делать он этого не станет.