Российский атомный сектор вступает в фазу самой масштабной экспансии со времен советского атомного проекта. Глава «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал о планах строительства 38 новых энергоблоков общей мощностью почти 30 ГВт в семи регионах страны. Фактически речь идет о создании суверенной энергосистемы нового типа.

Иван Шилов ИА Регнум

Вообще у многих людей возникает вопрос: Россия и так буквально купается в энергии — зачем нужны еще и АЭС? Наша страна обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, а угольная генерация способна обеспечивать нужды промышленности десятилетиями. Не говоря уже про возобновляемые ресурсы гидроэнергетики. Однако в современной экономической модели атом выполняет функции, недоступные для углеводородов.

Во-первых, это вопрос базовой нагрузки. В отличие от возобновляемых источников энергии, зависящих от погоды, или газовых станций, чувствительных к стоимости логистики топлива, АЭС обеспечивают стабильный и предсказуемый поток электричества в режиме 24/7. Для энергоемких производств, таких как металлургия или нефтехимия, этот фактор является решающим.

Во-вторых, эффективность использования ресурсов. Газ — это не только топливо, но и ценнейшее сырье для производства удобрений, пластиков и полимеров. Сжигание газа в котлах электростанций с точки зрения экономики «высоких переделов» — это упущенная выгода. Развивая атом, Россия высвобождает газовые ресурсы для глубокой переработки и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

В-третьих, региональная специфика. Прокладка газопроводов в удаленные районы Дальнего Востока или Арктики стоит астрономических денег. Именно здесь на авансцену выходят малые и плавучие АЭС. Проекты Якутской малой атомной станции и плавучих энергоблоков для Баимского ГОКа на Чукотке — это единственный способ обеспечить промышленный рывок в суровых условиях без привязки к «трубе».

Наконец, атом — это передовые технологии. Нынешний этап развития «Росатома» характеризуется уходом от зависимости от иностранных компонентов. Михаил Мишустин неслучайно акцентировал внимание на «синергии» и создании полной технологической цепочки. Госкорпорация сегодня — разработчик систем проектирования, материаловедческих баз и промышленного ПО.

Особое место в этом процессе занимают аддитивные технологии. Создание «Росатомом» суверенной системы 3D-печати и открытие центров общего доступа — это прямой ответ на санкционные вызовы. Печать сложных металлических деталей для энергетического и авиационного секторов позволяет сократить сроки ремонта и модернизации оборудования с месяцев до дней.

Однако ядро прогресса — в самих реакторах. На стройплощадках России сегодня формируется энергетика четвертого поколения. Ключевой момент — замыкание топливного цикла. Строительство блока на быстрых нейтронах (БН-1200М) на Белоярской АЭС здесь исключительно важно. Такие реакторы способны «дожигать» отработанное топливо из обычных АЭС, превращая отходы в новый энергетический ресурс. Это делает атомную энергетику практически возобновляемой и решает проблему хранения ОЯТ.

Стоит упомянуть и проект «Прорыв» в Северске (Томская область). Здесь создается энергетический комплекс, где реактор и завод по переработке топлива находятся на одной площадке. Это реализация концепции естественной безопасности, где риск тяжелых аварий исключен на физическом уровне.

Особая статья — это малая и плавучая энергетика. Россия остается мировым монополистом в сегменте ПАТЭС. Компактные реакторы, способные снабжать энергией целые города и горнорудные кластеры в Арктике, становятся важнейшим экспортным продуктом, за которым уже выстроилась очередь из стран Глобального Юга.

Цифры отдачи от проектов вполне впечатляют как масштабом, так и уровнем финансовой дисциплины. Выручка на уровне 125% от плана позволяет корпорации инвестировать огромные средства в национальные проекты и социальную сферу.

Строительство АЭС — это крупнейший мультипликатор для экономики. Один рубль, вложенный в атомную стройку, дает несколько рублей прироста в смежных отраслях: от машиностроения и металлургии до IT и образования. Программы «Профессионалитет» и передовые инженерные школы формируют новый кадровый костяк страны. Это долгосрочные инвестиции в человеческий капитал, которые окупятся в течение ближайших 40–60 лет (стандартный срок службы современного блока).

Развитие АЭС разных типов — от гигантов на быстрых нейтронах до малых модульных станций — позволяет сбалансировать энергосистему, сделать ее неуязвимой для внешнего давления и обеспечить дешевым электричеством даже самые труднодоступные уголки страны. Многие мировые лидеры только пытаются начать свой «атомный ренессанс», а Россия уже находится на этапе серийного производства технологий будущего, опираясь на собственную, полностью суверенную базу. Это и есть технологическая независимость полного цикла.