Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Жалкая, трусливая, слабая, не имеющая сильных лидеров.

Иван Шилов ИА Регнум

Нуждающаяся в Украине, иначе все будут вытирать об нее ноги.

С отсталым менталитетом.

Разобщенная, не понимающая, что такое единство.

Беззащитная.

Распустившая сопли там, где нужно было их подобрать и лезть в драку.

Абсолютно бесперспективная.

Наполненная предателями, которым нужно надавать подзатыльников. И этого не происходит вообще непонятно почему: а ну-ка, встали все и пошли наказывать этих подонков. Всяких «Викторов», предающих светлые европейские идеалы.

Да что там викторы — вы вон даже Путина не можете похитить, забрать его денежки и потопить российские корабли. И кто вы после этого? Да никто. И НАТО ваше — ноль без палочки: ни украсть, ни покараулить.

В общем, Зеленский нарисовал в своем невероятном выступлении в Давосе такую Европу, что многие украинские комментаторы даже задумались, не означает ли это отказ от «евроатлантической интеграции». Полушутя, конечно, но обиженный диктатор на самом деле во многом был прав.

С одной важной поправкой: публично унижать европейских «партнеров» он начал за то, что они не делают так, как хочет он. Не спешат влезать в войну с Россией. Худо-бедно, но держатся принципа, что чужое воровать не хорошо, ведь «заморозили» — это как бы только временно не возвращают.

Но вот Вове кровь из носу надо, чтобы российские миллиарды отдали лично ему.

Потому, что все прячутся за его спиной, трусливо выжидая, как оно там повернется. В общем, с очень невеликим усилием я бы мог перелицевать «речь президента» в стиле «гнилой базар» в самом его ярком уличном варианте, поскольку, по сути это он и был.

И как-то легко все согласились с тем, что где-то за кулисами экономического форума Трамп унизил «клоуна на каблуках». Причем второй раз, до этого заставив, теряя тапки, бежать в Давос, куда Зеленский привселюдно ехать отказался. Поэтому и оторвался парень на европейцах.

Однако на самом деле подчеркнуто неприязненное отношение к украинской делегации, буквально наводнившей мероприятие в ожидании крупной подачки под «План процветания», стало доминирующим настроением бесполезной во всех отношениях встречи. Премьер Бельгии повторял, что Европа не находится в состоянии войны с Россией и потому не обязана ничего конфисковать, уже с заметным раздражением.

Президент Польши прекрасно знает, что утверждение «Европа не покупает у России энергоносители» — враньё, но во благо. Потому что сидеть, как Украина, без света и тепла ради каких-то идиотских лозунгов никто не будет. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф безо всякого смущения сообщил, что пришел на «украинский завтрак» в Давосе только потому, что его пригласила знакомая, которой он не мог отказать. И что они с Кушнером работают как два волонтера — бесплатно, чтобы закончить войну на Украине. Так что спокойно, мальчики и девочки, всё обязательно будет хорошо.

Расслабьтесь.

Опять же, миллиарды, про которые много разговоров, — по факту копейки. Всё это страшно бесит не только Зеленского, но и всех, для кого война — это власть, деньги, влияние, смысл жизни, ощущение собственной значимости. Они пытаются втемяшить Европе, что она в страшной опасности, что в её дом лезет маньяк и только Украина снаружи отбивается и обороняет их дом.

А те или ржут, или издеваются, или хвалят на все лады за мужество и стойкость, но пускать в свой уютный дом в лютые морозы совершенно не собираются.

Они как бы против ситуации как таковой: Россия не права — надо возмутиться и поставить её на место. Но в целом какие-то славянские варвары там между собой воюют и вообще непонятно, каким боком ко всему этому Европа. Почему она должна вдруг снова переживать ужасы Второй мировой войны, тем более что и Зеленский очень любит ее поминать по поводу и без повода.

И «лупать сю скалу», как предлагал просветитель Иван Франко, уже просто нет ни сил, ни нервов, ни сдерживающих факторов. Вова просто перестал изображать из себя «часть цивилизованного мира» и начал разговаривать с селедочными мордами так, как это делают в Кривом Роге: «Вы голимые черти, в натуре».

В общем-то, ответное молчание Европы (где отлуп дал только персонально помянутый Орбан) — лучше любых слов. По фене там не ботают, по понятиям не живут и в целом прекрасно понимают, кто такой Зеленский и каков его реальный политический вес.

Поскольку в такой ситуации это дерзкий накат дворового Бобика на хозяев: э, алё, сюда иди. Я вас тут охраняю, от воров отмахиваю, а в миске что? А? А? В глаза смотреть. Да если бы не я — вас бы тут вообще уже не было.

С собакой никто бы такое обсуждать не стал, а тут хоть и какой-никакой человек, но эффект тот же. Кусать кормящую руку может только очень глупое существо, которому нельзя доверять. От таких избавляются. И там, где группа поддержки дурачка с Банковой видит «необходимость честного диалога и перезагрузки», сторона хозяев ощущает страх, неприязнь и желание избавиться от ненужной угрозы.

Ведь если что случится — можно вызвать полицию, сэкономив на собачьем корме, уборке дерьма и выключив надоедливый лай, продолжающийся круглосуточно. И Зеленский, похоже, укрепил эту удачную мысль в головах «европейских партнеров».