Достоинство.

Иван Шилов ИА Регнум

Именно это, по мнению активистов Майдана, Украина обрела после 2014 года. Именно ради него она пошла на войну с Россией, именно его отстаивает, не щадя живота своего и людей своих.

Однако в поведении Владимира Зеленского в ходе форума в Давосе не достоинства не было. Вместо него всему миру явилась этакая причудливая смесь популизма и унизительного, не соответствующего статусу президента поведения.

Причем явилась аж два раза.

Сначала глава киевского режима собирался ехать на Давосский форум. А как по-другому, если там собираются все сильные мира сего, где они обсуждают важнейшие вопросы современности.

Зеленский, который готов был пиарить себя на любых международных мероприятиях — начиная с церемонии вручения Оскара и заканчивая заседаниями Конгресса — пропустить такой сбор уважаемых людей не мог.

Однако затем он выяснил, что его там не ждут.

Точнее, ждут как рядового гостя, который может приехать, поесть на фуршетах, выступить перед полупустой аудиторией и уехать. Трамп с ним встречаться не собирался, да и мирный план (то есть набор хотелок Киева по условиям капитуляции Москвы) с ним тоже никто обсуждать не хотел.

Наконец, украинский вопрос вообще был задвинут в глубину повестки — главной темой мероприятия должна была быть Гренландия. Европейцы настолько тряслись в ожидании оглашения президентом США своих хотелок, что вряд ли рискнули бы проявить к главе киевского режима особое внимание, которое могло бы выглядеть как публичный вызов вашингтонскому гостю.

Именно поэтому Зеленский решил в Давос статистом не лететь. И с достоинством объяснил это свое решение заботой о судьбе украинского населения. Остаться на посту в лихую годину, организовать, направить, проконтролировать устранение последствиями ночных атак российских ВКС по объектам украинской энергетики.

«Пока у меня есть вызовы в Украине, и для меня очень важно сейчас координировать все службы»,— заявил «лидер нации».

По его словам, поедет он в Швейцарию тогда, когда т. н. «План процветания» и «гарантии безопасности» будут готовы для подписания. То есть, предложение украсть российские деньги и отдать их украинским коррупционерам под предлогом восстановления страны (добавив заодно еще и западных денег) и план по втягиванию Запада в прямую войну с Россией через обязательства вступить в нее в случае, если Украина решит напасть на российскую территорию.

А затем, демонстрируя свою заботу о простых украинцах, запостил фотографии со своего онлайн-совещания в темноте с членами правительства и Офиса президента.

Правда, после этого уже сутки весь украинский интернет потешается над тем, что на экранах коллег за спиной страдальца свет все-таки горел, поскольку и в других кабинетах в том же здании с электричеством все было в порядке.

В том числе и у тех коллег, которые на прямой связи.

Однако достоинство продержалось ровно до первого свистка из Давоса.

Нет, американцы и европейцы не решили коллективно самоубиться, согласовав нужные Зеленскому гарантии безопасности. И финансировать киевских хапуг тоже не стали. Просто на трибуну Давосского форума поднялся Дональд Трамп и выдал экспромт:

«Я думаю, я имею дело с президентом Зеленским, и я думаю, он тоже хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня. Возможно, он сейчас в зале».

Совершенно точно зная, что его там нет.

И киевский сиделец тут же оказался на растяжке. Не поедешь — обидишь уважаемого человека и получишь новый скандал. Поедешь — «прогнулся — значит, лох».

Любой нормальный президент, имеющий хоть какое-то понимание о той самой «гидности», поручил бы своим помощникам связаться с помощниками американского коллеги и уточнить, почему поменялось его решение. После этого договориться об удобном месте встречи, времени, иных деталях протокола.

Однако несгибаемый криворожский актер явно уже не так переживает о пацанском политесе — ресурс кончился. Поэтому предпочел спешно метнуться в Давос и уже к утру 22 января деловито сойти с трапа. После чего надел подобие костюма и отправился на ковер к Трампу, проведя на нем немногим менее часа.

Недоброжелатели говорят, что вообще 20 минут.

И уж раз приехал — начал отбывать на чужом мероприятии с чужой повесткой роль статиста. Получается, бросив украинцев, спасение которых он обещал лично координировать, на произвол судьбы.

Ирония момента в том, что в Давосе Зеленский действительно мог бы помочь украинцам избежать всех последствий российских ударов по энергетике. Он прекрасно знает, что эти удары производятся исключительно для того, чтобы ослабить военно-промышленный и инфраструктурный потенциал Украины в период боевых действий.

Лишить ВПК (сконцентрированный на промышленной базе Киева, Харькова, Днепропетровска и других крупных городов) электроэнергии, при помощи которых они производят дроны для атак на российские города и российских солдат.

Чтобы лишить Украину возможности перебрасывать войска между различными участками фронта, затыкая ими все более и более широкие прорехи в нем. Чтобы, в конце концов, принудить киевский режим принять наконец реальность, вывести войска с Донбасса и начать вести настоящие мирные переговоры.

Сразу после этого все удары прекратятся и не нужно будет ничего координировать.

Зеленский мог давно (в разговорах с американцами или русскими — без разницы) согласиться на эти условия, после чего начинать процесс восстановления Украины от последствий всех совершенных им ошибок.

Однако для этого пришлось бы отказаться от статуса пусть и увядающей, но примы международного политического театра. Главного аниматора международных саммитов и заседаний парламентов, рассказывающего им о героической борьбе украинского народа во имя коллективного Запада.

Народа — и, конечно же, самого Зеленского, — из-за чего западные страны могут и должны закрывать глаза на масштабную коррупцию, геноцид русскомыслящих людей, убийства и похищения на улицах силами ТЦК, а также многочисленные иные преступления, которые творятся киевским режимом.

Поскольку все и требуется считать «достоинством».