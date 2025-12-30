Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Сенсационный захват совершенно целого командного пункта 102-й бригады территориальной обороны Украины в Гуляйполе случился потому, что накануне в ней случилось массовое дезертирство.

Иван Шилов ИА Регнум

Измотанное и «стёртое» формирование обещали вывести из зоны боевых действий — дать людям отдохнуть и найти хоть какое-то пополнение. Но из-за тяжелой ситуации на фронте бригада получила другой новый приказ: никакого отдыха, «держать позиции».

Тогда бойцы просто сели в машины и уехали домой. А процесс этот продолжался и после захвата ВС РФ интересного подвального помещения с большими экранами, радиосвязью, личными телефонами и кучей документации.

Потому, что у всякого человека есть предел физических возможностей, а у отдельных бригад украинской ТрО он давно уже исчерпан. Основой легкой пехоты ВСУ являются именно они, а в 2022 году, когда создавались эти воинские части, всем обещали, что служить придется дома, в родных пенатах.

Откройте ленты 2022 года — они усыпаны фотографиями героических тэрэошников, мужественно сжимающих автоматы на тыловых блокпостах где-нибудь во Львовской области.

Сражаться на всех фронтах одновременно там никто не подписывался — а теробороной традиционно затыкают любые дырки. Там давно уже нет добровольцев — только те, кому некуда деваться.

И что интересно, ровно в такой же ситуации сейчас находится и «верховный главнокомандующий», который тоже не подписывался воевать на всех направлениях и собирался только победоносно выступать на красивых публичных мероприятиях. Если и не дома, то на «тыловых блокпостах» в Варшаве, Берлине и Нью-Йорке.

Возьмите Зеленского такой же давности (даже можно чуть ближе к сегодняшнему дню). Ему обещали всё дать и не сильно утруждать задачами, все сделает кто-нибудь другой. Ленты усыпаны его фотографиями и видосами, в которых он «мужественно сжимает автомат». Стоит в горделивых позах в своем зеленом свитерке. Произносит пламенные речи.

Со скромным видом победителя принимает бурные овации: прямо как в комментах под картинками в чистом камуфляже и бронике разного рода «защитников», так и не уехавших никуда дальше киевского ресторана. Ах, ох, наши хлопцы, честь, браво, вы лучшие.

У тех, кто жрёт окопную грязь уже почти четыре года, нет времени на красоту — они хотят свалить оттуда как можно скорее и под любым предлогом. Каждый день из украинской армии дезертирует порядка тысячи человек, то есть по человеку в каждые полторы минуты. Визуальный контент с передовой демонстрирует уставших до обморока, запущенных людей.

Так же и Зеленский на очередной встрече «по принуждению к миру» еще пытался по привычке гримасничать, слушая спич Трампа о многом добре, сделанном Россией для Украины. Но выглядит он далеко не триумфатором — смертельно уставший, задерганный, опухший человечек, выглядящий в своем черном наряде как светский алкоголик, достигший вершин дна.

Но вынужденный посещать рауты сообразно занимаемому положению.

Он еще держится — как мы и предполагали в своем очерке из серии популярного зеленсковедения: «Он продолжает закатывать глаза, завывать театральным голосом и рвать на груди фуфайку: за мной миллионы! Что скажет на это Её Величество История, господа? Как смеете вы, никчемные, так говорить со спасителем Европы?! Презренные трусы, спрятавшиеся за моей спиной».

Только теперь вместо удаления пункта про аудит международной помощи дайте «четкие гарантии безопасности».

Он шлет ударные дроны в сторону резиденции президента России — не сам, конечно. Возможно, даже и не зная про такую инициативу своих мини-клонов. Но поскольку вся «воюющая Украина» — это коллективный Зеленский, связанный угрозой крушения своего мира, если в нем исчезнет смысл жизни, то всё равно, кто нажимает кнопку «Пуск» своею собственной рукой.

Он отказывается признать потерю территорий, фактически уже потерянных. И сворачивание курса туда, куда всё равно прийти невозможно. Из двух предложенных ему ролей до последнего отыгрывает Несгибаемого Военного Лидера.

Только одно дело исполнять это в условиях всеобщей поддержки и обожания, а совсем другое — когда тебе на голову каждый день сыплется. Распухших от денег, выкачанных из несчастной Украины, друзей гонят как бешеных собак антикоррупционные органы, за которыми стоят американцы. Парламентскую фракцию тоже взяли в оборот.

С высокой долей вероятности у старших товарищей есть интересные материалы на самого Лидера Нации, которые пока что показывали только ему одному. Володе очень хочется отдохнуть — он даже сам признался в этом в интервью каналу Fox News. И с Трампом он больше не ссорится.

По звонку выезжает на его майамскую дачу, чтобы за ужином из картошки фри и тортика получить инструкции по дальнейшим действиям. И с каждой такой встречей по Зеленскому видно, как тают в нем остатки сил. Когда хочется просто сесть в машину и покинуть зону боевых действий, как хлопцы из ТрО. Бросить целый кабинет со всем хламом как есть — к чертовой матери. Жизнь дороже, а в Израиле мама.

Хотя, конечно, все мы понимаем разницу между отловленным как собака на улице военнослужащим, не имеющим в войне никакого личного интереса, и человеком, на котором она только и держится.

Многомудрые эксперты (и я в их числе) просчитывают варианты, как же наш Вова собирается пропетлять между ударами, которые прилетают в его натруженную голову ежедневно, одолеть всех внутренних врагов, организовать выборы и даже попробовать победить на них, чтобы остаться рулить и дальше. Только почему-то никто не обращает внимания на то, что он уже просто не вывозит эту телегу физически.

Знаменитая лягушка, сбивающая лапками масло, могла ведь попасть и в очень большой горшок сливок. Подергать лапками, сколько получается, а потом просто их сложить.

И наш маленький герой, всё еще подергиваясь, ждет удачного момента, чтобы просто выйти из этого кровавого спектакля без оваций и цветов, но с гонораром и целым. За что и торгуется сейчас, отчаянно выискивая любые способы усилить свою собственную позицию, а не какой-то там «Украины».

Поскольку хлопцы из ТрО соврать не дадут: если не свалить вовремя — финал всегда одинаковый.