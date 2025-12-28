Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Накануне «расово верного» Рождества, когда помятый Зеленский в эфире как-то совсем не по-христиански желал кому-то смерти, несколько общин ПЦУ в Прикарпатье сообщило о возвращении к первоначальной дате празднования.

Иван Шилов ИА Регнум

В старинном гуцульском селе Космач в Ивано-Франковской области местная община постановила, что 25 декабря храм будет открыт — молитесь на здоровье. Но Рождество, назначенное политической волей сверху, вернется туда, куда ему и положено — в 7 января.

Точно так же поступили еще два прихода в другом районе, центре исторического Покутья, тоже части Гуцульщины.

«Люди объясняют это тем, что так привыкли. Они считают это своими традициями и пока отказываться от них не хотят»,— заявил представитель епархии, которая с тревогой наблюдает за откатом от линии партии, но заставлять людей делать «идеологически грамотно» побаивается.

Зато в комментариях под соответствующими новостями в соцсетях открылась дверь в ад: гуцулов погоняют в хвост и в гриву, обвиняя в том, что они продались «за кусок гнилой колбасы» и «ждут Россию».

Тут же образовалась группа активистов, которых активно подсвечивают местные СМИ, тщательно цитируя каких-то теток, жалующихся, что «целый мир перешел, целая Украина перешла, соседние села перешли. Чего наше одно село хочет праздновать по-московски?».

Теперь всё это подается как внутренний конфликт, которому «Путин аплодирует стоя». И он тоже отлично показывает, как далеко Украина в своих потугах переформатирования памяти ушла с курса на сохранение национальной самобытности. Хотя вроде бы вся возня была именно за это.

Гуцулы, отгороженные от остального мира горами и лесами, создали уникальную культуру, где православие теснейшим образом переплетено с языческими обрядами, магией и волшебниками-мольфарами. Они не приступают к работе, не помолившись, спокойно используя одновременно и христианскую атрибутику, и языческие обереги, освященные в храме.

Соответственно, весь год столетиями был расписан — церковный календарь, как и положено в таких делах, был просто ориентиром, по которому считывалось время и правильные дни для того или другого. Магия ведь не может включаться когда попало — здесь важны фазы солнца и луны, смена времен года с переходом из одного состояния в другое, особенные «сильные» точки, к которым в первую очередь относятся Рождество и Пасха.

Рождество для жителей Карпат всегда было наполнено множеством обрядов, больших и малых магических действий, направленных на привлечение удачи, плодородия, защиты от всякого вреда и разрушительных сил природы.

Порядочный гуцул обязательно накануне праздника окуривал ладаном и хату, и хозяйство. На Святую вечерю особым способом приглашаются злые силы, дикие звери и буря. А раз они не пришли — то им предлагается и не приходить уже весь год. Огонь для приготовления пищи берется из живого костра, который с утра разводится во дворе и оттуда переносится в печь.

Колядование, хорошо известное и в украинских равнинных селах, на Гуцульщине втрое мощней — костюмы, свой набор песен и танцев, обход домов с пожеланиями хорошего года. И подготовка к нему начинается с середины декабря, кода выбирают лучших плясунов, распределяют роли, готовят музыкальные инструменты, в том числе знаменитые трембиты.

А главное, в Святвечер, по верованиям гуцулов, в дом приходят души умерших, которые тоже нужно угостить.

Потому и все члены семьи, где бы они ни были, старались собраться, приехать с заработков, чтобы побыть всем вместе — живым и мертвым. Рождество — это традиционные гадания, обход соседей с угощением: «И пока будут люди один к другому в гости ходить со Святой вечерей, до той поры мир стоять будет».

Представьте теперь, что условный Зеленский приказывает перенести настолько важный день на декабрь: и что же, души усопших должны подчиняться приказу бешеного гнома, сидящего в советском здании штаба Киевского особого военного округа?

Политически все как бы согласны, что надо «не как у москалей». Но потом приходит понимание, что политика политикой, но на выходе какая-то безблагодатная чушь, идущая вразрез со всем укладом жизни карпатских сёл.

При этом парадокс состоит в том, что где-то в душе глубокую неправильность происходящего чувствуют и другие люди, далекие от первобытной обрядовости и живущие в обычных городских квартирах.

Подхватив на волне всеобщей экзальтации призыв «быть со всем миром», они в итоге возвращаются к тому, что считают своим и родным — старательные притопы и прихлопы руководителей страны их начали остро раздражать. Выходит, например, в эфир с утра 24 декабря премьер-министр Украины Юлия Свириденко со слезливым текстом о необходимости возжечь свечу в честь наступающего праздника — а под роликом потоком несутся проклятия.

Свечи, мол, мы зажжем, конечно, только потому что у нас в домах света нет сутками, а вы миллиарды на защиту энергетики украли. «Засунь ее в … себе и всем, кто тебя назначил и держит, скоро закончится ваша песня, запасайтесь деньгами и бегите», — это, пожалуй, одно из самых сдержанных и добрых пожеланий «премьерке» от нервных граждан.

Соответственно, Зеленский может и рассказал, что русские «на самом деле» — не христиане, только ему самому с мстительным удовольствием припомнили и национальность, и его личную воцерковленность, и все грехи скопом.

Конечно, комменты не очень надежный источник, но к какому украинскому политику ни зайди — под поздравлениями с «правильным» Рождеством вал реакций: дурачок что ли, это не наш праздник, 7-го поздравишь.

25 декабря православные отмечают день св. Спиридона Тримифунтского, и Почаевская лавра по случаю дала обычную трансляцию службы — со своим мощным мужским хором и чтением молитв на русском языке. Что бы ни происходило, можно быть уверенным, что пока лавра открыта — прихожане в ней будут, и на большие праздники соберутся, как и всегда, тысячи паломников.

А вот как только храм переводят в другую систему координат — в нем образовывается пустота: два года назад в Киево-Печерской лавре на рождественскую службу 25 декабря был биток. Экзотика, впервые в истории, «наша взяла».

Ныне же новостей оттуда нет, святое место превратилось в «музей церковного быта».

7 января на Украине теперь Рождества не будет официально, теперь вместо него введен День программиста. Как простодушно пояснил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, такие изменения в календаре церковных праздников носят безусловный идеологический характер и призваны «определить место Украины в цивилизованном мире».

Поэтому, надо полагать, и младенец Христос должен рождаться тогда, когда это решит Верховная рада Украины — история с гуцульскими духами, ступенька выше. Только в этом уродливом мире, где одна ложь нагромождена на другую, создавая хлипкую конструкцию видимости «цивилизованного мира», твердые точки опоры нужны особенно.

На «цивилизованный мир» не обопрешься, а дедовская вера и твердые традиции, которые пережили не одного стефанчука, дают хоть какую-то уверенность: всё проходит — пройдет и это. Если нет света в домах, то остается внутренний свет, который не возжигается указом президента.

Если не держаться настоящего — то может случиться то, что происходит со многими безнадежно утраченными для общества гражданами: они уже третий день подряд рассказывают друг другу в интернетах, что «Щедрик» Николая Леонтовича, созданный на основе «щедривок», магических заклинаний процветания в Старый Новый год, — «украинская рождественская мелодия».

Потому, что это рождественская мелодия в США, и очень хочется назначить себя «несущими культуру» для жалких, бесталанных американцев.

Может быть, не каждый способен оформить свои чувства в слова, но традиция, объединяющая и украинцев, и русских, и других носителей восточного православия, теперь осталась одним из немногих способов не потерять себя окончательно.

Когда «цивилизованный мир» с той же вежливой улыбкой исполнит свой Carol of the Bells за упокой своих протеже.