США развернули боевые корабли, авиацию и воинский контингент вблизи Венесуэлы, 10 декабря американские морпехи захватили нефтяной танкер у побережья страны, а затем ввели санкции против шести судов, перевозящих венесуэльскую нефть. Пока американцы не говорили о желании наносить удары по месторождениям или брать их под контроль, но риски возникают достаточно существенные. Как сложившаяся ситуация может повлиять на мировой углеводородный рынок?

Иван Шилов ИА REGNUM

В первую очередь надо отметить, что Венесуэла невероятно богата нефтью. По большинству оценок, она стоит на первом месте в мире по объему запасов (по версии BP — 303 млрд баррелей против 297 млрд у Саудовской Аравии). Дьявол, впрочем, в деталях. В отличие от саудовской и даже российской, венесуэльская нефть — тяжелая, сернистая, а самое главное — трудноизвлекаемая, значительная часть ее не имеет смысла в добыче с коммерческой точки зрения. Поэтому позиции Венесуэлы на мировом нефтяном рынке даже при самом лучшем развитии событий не могут быть такими же мощными, как у «Большой тройки» (США, Россия, Саудовская Аравия).

Тем не менее, потенциал страны огромен. Но он не реализован даже наполовину. Добыча нефти в Венесуэле рухнула более чем на 70% со своего пика в конце 1990-х годов, когда страна качала более 3,2 млн баррелей в сутки. Сейчас Венесуэла занимает лишь 21-е место среди мировых производителей; в ближайшие годы ее по объемам добычи могут обогнать соседняя восходящая звезда Гайана, а также Аргентина, которая исторически была второстепенным игроком.

У коллапса отрасли сразу несколько причин. Во-первых, реформы, проведенные правительством Уго Чавеса были не всегда удачными. Кроме того, часть игроков решила уйти с национального рынка. Впоследствии, главная нефтяная компания страны, PDVSA, была ареной для интриг, политических игр и бюрократической волокиты. Проблем добавила и череда аварий на трубопроводах и нефтяных объектах, включая взрыв в 2012 году на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих комплексов Кардон, что обрушило национальное производство и вынудило страну-члена ОПЕК импортировать топливо для собственных нужд.

Но ключевую роль в упадке венесуэльской нефтянки сыграло политическое давление со стороны США. В 2017 году Вашингтон ввел финансовые санкции против PDVSA, а в 2019-м — операционные. Рестрикции запрещают большую часть торговли нефтью и финансирование PDVSA, допуская лишь несколько лицензионных исключений. Ограничения привели к дальнейшей деградации объектов PDVSA, критически зависящих от американских технологий, импорт которых теперь запрещен. Кроме того, из-за санкций застопорилось сотрудничество с Россией и Китаем.

Несмотря на тяжелое положение сектора, экспорт нефти остается главным источником доходов Венесуэлы, хотя президент Николас Мадуро в последние несколько лет и пытался диверсифицировать экономику. Не менее 95% валютной выручки страны поступает от продажи нефти.

Захват танкера и введение санкций против шести судов могут значительно затруднить экспорт венесуэльской нефти. Грузоотправители теперь будут куда менее охотно брать на борт сырье из этой страны, опасаясь задержаний со стороны США, а покупатели, как ожидается, потребуют еще больших скидок. Под угрозой может находиться около 30% нефтяного экспорта страны, если американцы не смягчат санкции (что в данный момент выглядит совершенно невозможным). То есть речь идет о 300 тысячах баррелей в сутки.

Для мирового рынка эта цифра не очень велика. В последние несколько месяцев ОПЕК+ неоднократно повышала свою добычу более чем на 400 тысяч баррелей. Потенциал для дальнейшего роста у сектора есть. Уход трети объемов от второстепенного на данный момент поставщика никак не может быть решающим.

Проблема в том, что нефть не распределяется равномерно, так что мы, скорее всего, увидим перенаправление потоков. Главным импортером венесуэльского сырья является Китай. Нефть в Поднебесную экспортируется при помощи теневого флота. Переработкой занимаются частные НПЗ, расположенные в основном в провинции Шаньдун. Интересно, что вторым пострадавшим могут оказаться США, поскольку тяжелые сорта венесуэльской нефти удовлетворяют специфический спрос на вязкое сырье для производства асфальта, и в Штатах некоторые НПЗ технологически заточены под переработку именно такого сырья.

Хотя существенного повышения цен ждать не стоит, захват танкеров в открытом море иностранными государствами ставит всё больше вопросов насчет риска судоходства и перевозки нефти и газа. Это, пожалуй, самая главная опасность для мирового топливно-энергетического комплекса, которая может исходить из конфликта в Карибском море.