Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз заявил, что энергетическое сотрудничество с Россией отвечает национальным интересам страны и «не имеет альтернативы». Это заявление может не нравиться еврочиновникам, но с точки зрения естественных наук оно безупречно. Венгрия остается среди немногих стран ЕС, где цены на коммунальные услуги не «кошмарят» население.

Иван Шилов ИА Регнум

Петер Сийярто любит повторять фразу, ставшую девизом венгерской внешней политики: «Обеспечение страны энергией — это вопрос не идеологии, а физики». Она определяет сознание. Страна, лишенная выхода к морю, критически зависит от трубопроводных поставок. В отличие от Германии или Польши, которые (пусть и ценой колоссальных издержек) смогли переключиться на морской прием СПГ, у Венгрии такой возможности нет.

Именно поэтому Будапешт с таким упорством борется за сохранение поставок углеводородов из России. С нефтью ситуация остается напряженной из-за ударов Киева по «Дружбе», а также попыток Хорватии взвинтить цены на транзит по своему участку (трубопровод JANAF), однако с газом венгры подстраховались основательно.

В то время как Северная и Центральная Европа вынуждены переключаться на другие источники топлива, Венгрия чувствует себя спокойно. Ставка на «Турецкий поток» сыграла. «Газпром» стабильно качает голубое топливо через Чёрное море, Турцию, Болгарию и Сербию. За неполные 11 месяцев Россия поставила в страну 8,5 млрд кубометров, то есть по итогам года мы наверняка увидим даже рост к 2024-му. Для венгерской промышленности, завязанной на химпром и энергоемкое производство, это буквально вопрос жизни и смерти.

Однако главной ставкой Будапешта в игре вдолгую остается атом. Проект АЭС «Пакш-2», который реализует «Росатом», в следующем году перейдет в стадию активного строительства — заливка первого бетона намечена на 5 февраля. После выведения проекта из-под действия американских санкций дело пойдет еще быстрее.

Венгрия планирует за счет двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 закрыть собственные потребности в электроэнергии и отказаться от ее импорта. Сейчас страна закупает значительную часть электричества у соседей, что делает ее уязвимой к биржевым скачкам цен. С вводом «Пакш-2» (ориентировочно в начале 2030-х) доля атома в энергобалансе страны подскочит до 70%.

Любопытно, что в этом «пророссийском» проекте активно участвуют и западные гранды. Немецкий Siemens и французский Framatome поставляют системы управления, наглядно демонстрируя двойные стандарты европейского бизнеса: на словах — изоляция России, на деле — борьба за выгодные контракты там, где это критически важно. Для Орбана АЭС — это гарантия того, что венгерская экономика сохранит конкурентоспособность даже в случае затяжного энергетического голода в остальной Европе.

Политика «открытых дверей» для российских энергоресурсов приносит свои плоды, которые каждый венгр может ощутить, просто заглянув в почтовый ящик со счетами. Правительство Виктора Орбана сделало низкие тарифы ЖКХ (политика rezsicsökkentés) основой своего социального контракта с населением. Поддерживать эти тарифы без дешевого российского ресурса было бы невозможно.

На данный момент Венгрия стабильно удерживает самые низкие цены на электроэнергию и газ для домохозяйств во всем Евросоюзе. Если средний венгр платит за киловатт-час около 9–10 евроцентов (с учетом субсидий), то житель «локомотива Европы» Германии вынужден выкладывать почти в четыре раза больше — около 38–40 евроцентов. В Дании и Италии ситуация не лучше. Фактически рядовые европейцы из своего кармана оплачивают отказ от российских энергоносителей и «зеленый переход», в то время как венгры продолжают пользоваться благами классической энергетической модели с опорой на поставки с востока.

Критики в ЕС называют поведение Будапешта подрывом европейского единства. Однако с точки зрения венгерского руководства это единственный способ выжить. Экономика страны тесно интегрирована с германской (особенно автопром), и на фоне рецессии в ФРГ, длящейся уже третий год, Венгрии нужен любой возможный козырь, чтобы не пойти на дно вместе с доминирующей в экономическом блоке силой.

Перспективы на ближайшее будущее очевидны: давление на Венгрию будет нарастать. Украине и стоящему за ней Брюсселю крайне важно перерезать последние нити, связывающие Европу с российской энергетикой. Возможны провокации с транзитом нефти или новые бюрократические препоны для «Росатома». Но, судя по риторике Сийярто, Будапешт готов идти до конца. В условиях, когда конкурентоспособность европейской промышленности тает на глазах, наличие гарантированного и дешевого источника энергии становится не просто преимуществом, а главным условием сохранения государственного суверенитета.