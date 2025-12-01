Против течения
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз заявил, что энергетическое сотрудничество с Россией отвечает национальным интересам страны и «не имеет альтернативы». Это заявление может не нравиться еврочиновникам, но с точки зрения естественных наук оно безупречно. Венгрия остается среди немногих стран ЕС, где цены на коммунальные услуги не «кошмарят» население.
Петер Сийярто любит повторять фразу, ставшую девизом венгерской внешней политики: «Обеспечение страны энергией — это вопрос не идеологии, а физики». Она определяет сознание. Страна, лишенная выхода к морю, критически зависит от трубопроводных поставок. В отличие от Германии или Польши, которые (пусть и ценой колоссальных издержек) смогли переключиться на морской прием СПГ, у Венгрии такой возможности нет.
Именно поэтому Будапешт с таким упорством борется за сохранение поставок углеводородов из России. С нефтью ситуация остается напряженной из-за ударов Киева по «Дружбе», а также попыток Хорватии взвинтить цены на транзит по своему участку (трубопровод JANAF), однако с газом венгры подстраховались основательно.
В то время как Северная и Центральная Европа вынуждены переключаться на другие источники топлива, Венгрия чувствует себя спокойно. Ставка на «Турецкий поток» сыграла. «Газпром» стабильно качает голубое топливо через Чёрное море, Турцию, Болгарию и Сербию. За неполные 11 месяцев Россия поставила в страну 8,5 млрд кубометров, то есть по итогам года мы наверняка увидим даже рост к 2024-му. Для венгерской промышленности, завязанной на химпром и энергоемкое производство, это буквально вопрос жизни и смерти.
Однако главной ставкой Будапешта в игре вдолгую остается атом. Проект АЭС «Пакш-2», который реализует «Росатом», в следующем году перейдет в стадию активного строительства — заливка первого бетона намечена на 5 февраля. После выведения проекта из-под действия американских санкций дело пойдет еще быстрее.
Венгрия планирует за счет двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 закрыть собственные потребности в электроэнергии и отказаться от ее импорта. Сейчас страна закупает значительную часть электричества у соседей, что делает ее уязвимой к биржевым скачкам цен. С вводом «Пакш-2» (ориентировочно в начале 2030-х) доля атома в энергобалансе страны подскочит до 70%.
Любопытно, что в этом «пророссийском» проекте активно участвуют и западные гранды. Немецкий Siemens и французский Framatome поставляют системы управления, наглядно демонстрируя двойные стандарты европейского бизнеса: на словах — изоляция России, на деле — борьба за выгодные контракты там, где это критически важно. Для Орбана АЭС — это гарантия того, что венгерская экономика сохранит конкурентоспособность даже в случае затяжного энергетического голода в остальной Европе.
Политика «открытых дверей» для российских энергоресурсов приносит свои плоды, которые каждый венгр может ощутить, просто заглянув в почтовый ящик со счетами. Правительство Виктора Орбана сделало низкие тарифы ЖКХ (политика rezsicsökkentés) основой своего социального контракта с населением. Поддерживать эти тарифы без дешевого российского ресурса было бы невозможно.
На данный момент Венгрия стабильно удерживает самые низкие цены на электроэнергию и газ для домохозяйств во всем Евросоюзе. Если средний венгр платит за киловатт-час около 9–10 евроцентов (с учетом субсидий), то житель «локомотива Европы» Германии вынужден выкладывать почти в четыре раза больше — около 38–40 евроцентов. В Дании и Италии ситуация не лучше. Фактически рядовые европейцы из своего кармана оплачивают отказ от российских энергоносителей и «зеленый переход», в то время как венгры продолжают пользоваться благами классической энергетической модели с опорой на поставки с востока.
Критики в ЕС называют поведение Будапешта подрывом европейского единства. Однако с точки зрения венгерского руководства это единственный способ выжить. Экономика страны тесно интегрирована с германской (особенно автопром), и на фоне рецессии в ФРГ, длящейся уже третий год, Венгрии нужен любой возможный козырь, чтобы не пойти на дно вместе с доминирующей в экономическом блоке силой.
Перспективы на ближайшее будущее очевидны: давление на Венгрию будет нарастать. Украине и стоящему за ней Брюсселю крайне важно перерезать последние нити, связывающие Европу с российской энергетикой. Возможны провокации с транзитом нефти или новые бюрократические препоны для «Росатома». Но, судя по риторике Сийярто, Будапешт готов идти до конца. В условиях, когда конкурентоспособность европейской промышленности тает на глазах, наличие гарантированного и дешевого источника энергии становится не просто преимуществом, а главным условием сохранения государственного суверенитета.