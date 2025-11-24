Правительство России ожидает снижения дисконтов на российскую нефть к международному эталону Brent, адаптация отрасли к новым санкциям и перестройка логистики займут около одного-двух месяцев, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Иван Шилов ИА Регнум

В данный момент ситуация выглядит достаточно мрачно. На фоне санкций США против двух крупнейших российских производителей и экспортеров — «Роснефти» и «Лукойла». Цена на флагманскую российскую нефть Urals в Новороссийске упала до минимума в $36,61 за баррель, самого низкого уровня за почти три года — с марта 2023-го, когда было введено эмбарго ЕС на импорт нефти из России.

По данным Argus Media и Bloomberg, дисконт нефти Urals на экспортных терминалах Балтийского и Чёрного морей по отношению к Brent в конце прошлой недели расширился в среднем до $23,52 за баррель. Недавний всплеск дисконта стал вторым случаем в этом году, когда скидка на Urals по отношению к Brent превысила $15 за баррель. Первый раз это произошло после предыдущих санкций против России, введенных в начале января еще администрацией Байдена.

Тем не менее причин паниковать нет. Напомню, что самый широкий дисконт на Urals был зафиксирован в 2022 и начале 2023 года — более $30 за баррель ниже Brent. Это случилось сразу после начала спецоперации России на Украине и введения ЕС эмбарго на российскую нефть с 2023 года. Со временем оно снизилось. Сейчас все данные показывают, что уровень экспорта из российских портов находится на максимальном за много месяцев значении. Неуклонный рост квот ОПЕК+ благоприятствует экспорту.

Отрасль уже прошла через более серьезные испытания в 2022–2025 годах. Как показывает опыт, адаптация занимает от одного до двух месяцев: покупатели постепенно находят альтернативные способы оплаты и логистические схемы, которые позволяют обходить санкционные ограничения. Рынок учится жить в новых условиях, и цена стабилизируется. Нет никаких оснований думать, что в этот раз будет иначе.

Отмечу также, что значительная часть российского экспорта сегодня осуществляется с помощью так называемого «теневого флота» старых танкеров, которые не подчиняются западным страховым и финансовым правилам. Стоимость перевозки и страхования в этой схеме выше, но сам факт ее существования доказывает, что санкции создают скорее логистические и ценовые издержки, а не непреодолимый барьер. Фактическая цена, полученная Россией, может отличаться от котировок Argus.

Помимо неё существует целый ряд других сортов, таких как ESPO, Sokol и Siberian Light, которые также находят своих покупателей. Кроме того, значительные объемы экспорта приходятся на нефтепродукты — дизельное топливо и мазут, спрос на которые остается стабильно высоким, особенно в условиях глобального дефицита энергоносителей. В целом только 60% сырой нефти, экспортируемой из России по морю, относится к Urals. Если же брать и трубопроводную нефть, и нефтепродукты, то останется менее трети.

Таким образом, хотя текущие ценовые показатели и выглядят тревожно, они являются скорее отражением временных рыночных шоков, а не долгосрочного тренда. Российская нефтяная отрасль уже доказала свою высокую адаптивность, и в ближайшие месяцы можно ожидать постепенного сокращения дисконта и нормализации условий торговли. Чёрное золото из России невозможно убрать с мирового рынка — в этом случае произойдет немедленный ценовой шок, по эффекту вполне сопоставимый с тем, что мы видели в 1973 году. Более того, если профицит на рынке будет потихоньку снижаться, то мы увидим рост цен на российскую нефть в целом, а не только из-за сокращения скидки.

Конечно, говорить о преодолении всех проблем, связанных с российской нефтянкой и — шире — с нефтегазовыми доходами государства, рано. Скорее всего, они еще долго будут оставаться ниже пиковых уровней. Однако реагировать на сиюминутные цифры с криками «всё пропало» точно не стоит. Российскую нефть будут покупать и дальше, как показала практика.