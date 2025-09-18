Теперь, наверное, никто без подсказки и не вспомнит про украинского журналиста Георгия Гонгадзе, а в 2000 году его убийство стало национальной драмой, о которой ежедневно писали газеты.

Zuma/TASS Акция памяти украинского журналиста Георгия Гонгадзе в Киеве

Но что гораздо важнее — мощным толчком к полномасштабной атаке на политический режим Леонида Кучмы, уличным протестам и в итоге к «оранжевой революции».

Так и не найденная голова Гонгадзе, зажившая отдельной жизнью как политический мем, с грохотом покатилась по Украине, придав ускорение процессам, которые в итоге привели страну туда, где она сейчас находится. А малоизвестный сайт «Украинская правда» превратился в главное грантовое медиа, транслятор идеологии, по которому сверяли часы все «борцы за свободу».

А ещё 25 лет назад была на практике опробована технология, в полной мере отработанная уже на Майдане 2014 года: эффективный проект по захвату власти всегда должен стоять на достаточном количестве трупов.

Просто в травоядном 2000 году еще хватало одного мертвого тела.

Герой «Кучмагейта»

По случаю круглой годовщины гибели «известного журналиста», которого знала только профессиональная тусовка в Киеве, комментаторы не жалеют красок. И храбрый воин, и активист, и Украину всем сердцем полюбил — переехал из Тбилиси во Львов, на родину мамы.

«Стал символом правды и свободы», бросил вызов системе и поплатился за это жизнью. Но сначала нарисовал дон Кихота, который навсегда стал логотипом основанной им «Украинской правды». «Его смерть стала потрясением для Украины, но его дело продолжает жить в борьбе за вольное слово и достоинство. От акций «Украина без Кучмы» до сегодняшней войны — память про Гонгадзе напоминает нам: убить можно человека, но никогда — правду», — этот пронзительный некролог, с учетом всех нынешних украинских особенностей, звучит как издевательство.

А «Премия им. Георгия Гонгадзе» подготовила целую экспозицию, опубликовав на уличных конструкциях невероятной глубины цитаты о том, что ради свободы и прав человека он был готов пожертвовать своей жизнью. И вот, пожертвовал.

Сюжет, который сейчас воспроизводится в максимально сжатом виде, отшлифован до мелочей еще тогда. Смельчак-журналист, отслуживший в Афганистане и раненый на войне Грузии с Абхазией, начал критиковать действующего главу государства.

Сначала Георгий (после переезда из Львова в Киев) создал на телевидении аналитическую программу «Окна-Плюс» и в одном из выпусков сделал сюжет «Кучма-клан». Его увидел президент, возник огромный скандал с руководством, и весь материал начали отсматривать перед эфиром: «цензура в действии».

Такая болезненная реакция на любую критику действительно была приметой того времени, ваш корреспондент это ощутил на себе, когда работал репортером: руководство страны, включая местную власть, было стопроцентно советским чиновничеством и воспринимало прессу как «контролирующий орган». Негативные публикации были для них ЧП, в редакцию звонили, кричали и требовали уволить причастных.

В 2000 году Гонгадзе основал интернет-издание «Украинская правда», в котором регулярно громил коррупцию и неприглядные делишки «клана Кучмы». Ходил на брифинги президента не чтобы задать вопрос, а чтобы высказать свою позицию. Так что за ним установила слежку «наружка» МВД, а через полгода бурной деятельности журналиста похитили, убили и закопали в Таращанском лесу, в 70 км от Киева.

Через полтора месяца, 2 ноября, обезглавленный труп «совершенно случайно» нашел некий грибник, через два с половиной месяца в парламенте прозвучали записи из кабинета президента, сделанные, как утверждалось, майором госохраны Николаем Мельниченко и обнародованные давним недругом Кучмы — Александром Морозом.

Личный архив Мирославы Гонгадзе Гонгадзе с «заказчиком своего убийства» Леонидом Кучмой

На пленках глава государства, обильно пересыпая речь матерными словами, обсуждал личность Гонгадзе с руководителями силовых ведомств, предлагая депортировать «подонка» в Грузию и «выкинуть там на …». Однако убивать не предлагал — на самом деле, куда сильнее Кучму «мочили» газета морозовской Соцпартии Украины «Грани» и её главный редактор Татьяна Коробова.

В обиде был личный мотив: Леонид Данилович состоял в связи с журналисткой Аленой Притулой, которая, по собственному выражению Кучмы, «нашла молодого …» (любовника).

Пройдет четыре с половиной года — и арестуют рядовых исполнителей. Пройдет двенадцать лет — и осудят ключевого убийцу, которым был назначен начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины, генерал Алексей Пукач. Через 15 лет тело Георгия наконец-то похоронят.

Однако он к тому времени уже будет никому не интересен: то, ради чего отрезали голову деятельному молодому человеку, уже свершилось, и заплатил он не за свободу, а за решение огромных политических проблем. Первой из которых был вектор движения постсоветской Украины.

Разворот на Запад

С высоты прожитых лет можно уверенно отметить полное сходство между «убийством журналиста» и «зверским избиением детей» 14 лет спустя. Оба кейса раскручивались по единому медиашаблону и предполагали, что возмущение общества конвертируется в прямое действие.

Сюжет развивался стремительно, каждый день падали какие-то новые подробности, да я и сам вызванивал морг в Тараще, куда доставили труп с опознанным друзьями браслетиком: горячие новости.

Скандала такого масштаба и такой организованности на Украине до той поры не было — тем более бьющего наотмашь по власти. А она в те времена еще носила отпечаток сакральности и была куда менее досягаема, чем в эпоху «вечерних обращений» с помощью смартфона.

Особенно шокирующими стали «пленки Мельниченко» — во-первых, это было предательство офицера («честного служаки, мучимого совестью»); во-вторых, высшие руководители страны выглядели на них отвратительно примитивными. Сакральность власти была срублена на корню — дальше оставалось дело техники.

Публикация записей из кабинета президента мгновенно превратила «Украинскую правду» в издание номер один, оно стало задавать тон всему процессу.

До сих пор разного рода «расследования», основанные на сливах из спецслужб, являются визитной карточкой издания.

Любовница Гонгадзе Алёна Притула, ставшая после него главредом, превратилась в самого влиятельного медиаменеджера в стране. А её структура щедро получала американские гранты, развивая филиалы — «Экономическая правда», «Историческая правда», «Европейская правда».

Но самое главное — после масштабных уличных акций, сотрясавших эфир больше года и впервые явивших миру палаточные городки с протестующими, Кучма принял решение не передавать власть «донецкому клану» и не идти на кооперацию с Россией, а отдать всё ставленнику американцев Виктору Ющенко.

Социальные сети «Украина без Кучмы». Массовые протесты 6 февраля 2001 года в Киеве

С разворотом на Запад.

Предполагал ли это первоначальный план — сказать наверняка трудно. Но само рождение УП и оппозиционная деятельность Гонгадзе напрямую управлялись бывшим председателем СБУ Евгением Марчуком в рамках войны с действующим главой СБУ Леонидом Деркачом.

При этом Марчук, что немаловажно, был главным проводником американской идеологии «постгеноцидного общества» — тема голода 30-х годов и его проекции на политику раскручивалась через принадлежавшую его жене газету «День».

А главный специалист, присланный из США, профессор Джеймс Мэйс стал постоянным автором и всячески опекался Марчуком. До того времени, когда при Ющенко все это уже получило огромную государственную поддержку.

Так что да, можно все же предположить, что горящий идеями справедливости Гонгадзе был целенаправленно принесен в жертву, хотя по этому поводу до сих пор есть большие сомнения. Опознание мертвого безголового тела было каким-то очень странным, а жена героя, Мирослава Гонгадзе, немедленно уехала в США. Ныне она — руководитель «Голоса Америки»* в Восточной Европе.

Как и майор госохраны Мельниченко, который якобы засунул под диван диктофон «Тошиба». Ещё до обнародования аудиозаписей при участии сотрудников посольства США на Украине он был тайно переправлен в Штаты, где попросил политического убежища, которое получил в апреле 2001 года.

После Гонгадзе

Конечно, сам покойный мог верить в какие-то идеалы и даже на самом деле испытывать готовность за них умереть.

Но он — не его коллеги. УП не гнушалась брать деньги ни от кого, включая «преступную власть Януковича». Издание сыграло важнейшую роль в двух революциях — «оранжевой» и «гидности», транслируя картинку, которая не имела ничего общего с объективностью или стандартами журналистики.

Выросшие в стенах редакции специалисты тоже стали широко известны благодаря своим специфическим талантам.

Сергей Лещенко, чей вклад в дело революции был высоко оценен, получил должность в набсовете «Укрзализныци», получая из кассы госмонополии, в пересчете на рубли почти 600 тысяч ежемесячно просто за красивые глаза. По вечерам играя в ночных клубах в качестве диджея.

А в 2016 году, будучи народным депутатом, вместе с главредом УП Севгиль Мусаевой, представителями СБУ, НАБУ и под руководством тогдашнего представителя ФБР на Украине Карен Гриневей атаковал Дональда Трампа. Опубликованная «черная бухгалтерия» Партии регионов, в которой фигурировал политтехнолог Пол Манафорт, как раз возглавивший штаб кандидата в президенты США, была призвана сбить Трампа.

А Лещенко после вмешательства во внутреннюю политику США купил в центре Киева квартиру стоимостью более 300 тысяч долларов.

Или вспомним Мустафу Найема, созвавшего людей на Майдан поздней осенью 2013 года, — авторитет УП, где он трудился в сфере опять же расследований, был сконвертирован в его личное влияние. А оно — в кресло парламентария, директора «Укроборонпрома», замминистра инфраструктуры и, наконец, главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

Что характерно, созданного конкретно под получение «международной помощи».

«Сейчас зять Кучмы, олигарх Пинчук, владеет изданием «Украинская правда», которое создал Гонгадзе. В УП работает журналист Миша Ткач, который выполняет заказы мусоров, беспрекословно. Вчера он получил премию им. Г. Гонгадзе»,— итожит эти 25 лет развития народный депутат Александр Дубинский, уже почти два года находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

И оно, к слову, касается записей с голосом уже другого президента, Джо Байдена — вина Дубинского состоит в том, что он публично опорочил Russiagate и семью Байденов.

Но «Украинская правда» об этом не напишет: она увлеченно собирала к юбилею с доверчивых подписчиков жалкие 60 тысяч гривен на мозаику в память о мертвом основателе. Кстати, Мирослава Гонгадзе высоко оценила результат. Сказала, что ценой жизни её мужа «Украина стала свободнее», и теперь уже новое поколение «творит новую Украину — смелую, свидомую, вольную».

С учетом всего сказанного выше звучит просто кошмарно.

*признана в России иноагентом