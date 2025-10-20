США продолжают давить на азиатские страны с требованиями прекратить сотрудничество с Россией по линии энергетики. Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе заявил, что обсудил с японским коллегой Кацунобу Като отказ Токио от импорта российских энергоресурсов. Пока в реальности происходит обратное. К примеру, статистика, опубликованная японским минфином, показывает, что в июле Япония увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 372% в годовом выражении.

Иван Шилов ИА Регнум

В свою очередь, экспорт угля из России в Японию вырос на 286%. Для находящейся в сложном положении российской угольной отрасли это было неплохое подспорье. Наконец, в период с января по июль Россия экспортировала в Японию около 600 тысяч баррелей нефти — более свежих данных пока нет, но есть основания полагать, что японские закупки продолжались. Масштабы тут небольшие — около 0,1% всего нефтяного импорта Японии, к тому же российская нефть ограничена потолком в 47,6 доллара за баррель. Тем не менее, это первые официальные закупки нефти с 2023 года. Кроме того, мы не знаем достоверно, сколько японцы закупили через третьи-четвертые страны. Мировая торговля ресурсами из-за беспрецедентных по масштабам санкций сейчас выглядит крайне непрозрачно.

Если же говорить о долгосрочной стратегии Японии, то её основные черты можно видеть в дипломатической «Синей книге» страны за 2025 год. Там довольно недвусмысленно говорится о том, что страна продолжит участие в российских проектах по сжиженному природному газу (СПГ) на острове Сахалин ввиду их стратегической важности для энергетической безопасности государства. Япония поддерживает западные санкции, введенные против России в связи с конфликтом на Украине, и за последние три года ввела несколько пакетов ограничений. Однако, как заявило министерство иностранных дел Японии, «проекты по разработке нефти и природного газа «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важны для энергетической безопасности Японии с точки обеспечения стабильных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и мы намерены сохранить наше участие в них».

Государственный японский консорциум Sodeco владеет 30% долей в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», тогда как индийская государственная нефтяная компания ONGC Videsh владеет 20%. Две дочерние компании российского нефтяного гиганта «Роснефть» владеют долями в 8,5% и 11,5%. После того как американский транснациональный гигант ExxonMobil, ранее управлявший «Сахалином-1», решил выйти из проекта после эскалации конфликта на Украине в 2022 году, его доля была передана «Сахалинморнефтегаз-Шельфу», дочерней компании «Роснефти».

Сестринский проект «Сахалин-2» является одним из крупнейших в мире предприятий по производству СПГ и обеспечивает около 4% мирового рынка. В 2022 году активы Sakhalin Energy, прежнего оператора «Сахалина-2», были переданы новому оператору, зарегистрированному в России, — ООО «Сахалин Энерджи». Иностранным акционерам было разрешено получить долю в новом операторе, пропорциональную их прежним владениям.

Японские компании Mitsui и Mitsubishi решили сохранить свои доли в размере 12,5% и 10% соответственно, в то время как британский энергетический гигант Shell, которому принадлежала доля в 27,5% минус одна акция в Sakhalin Energy, отказался вступать в новую компанию. В результате российское правительство продало долю Shell дочерней компании «Газпрома» примерно за миллиард долларов.

Япония является одним из крупнейших в мире импортеров СПГ и зависит от России на 9% от общего объема поставок сжиженного газа, в основном по своим долгосрочным контрактам на «Сахалин-2». Для России это тоже важный рынок: 16% СПГ страны идет именно в Японию.

Возможно, у США есть рычаги давления, но они ограничены. Токио в последние месяцы подписал несколько документов по увеличению импорта СПГ из США. Но от участия в проекте Аляска СПГ японцы отказались. США, в свою очередь, хотят увеличить поставки газа во все страны мира, но из-за нехватки в обозримом будущем терминалов по сжижению им придется ограничить свои аппетиты. Да и трудности у производителей сланцевой нефти тоже могут сыграть свою роль. В Америке большая часть газа — это попутный газ, добываемый вместе с нефтью в сланцевых месторождениях. Если добыча нефти станет нерентабельной, то себестоимость газа резко увеличится и о росте экспорта придется позабыть.

Из всех стран, принимавших санкции против России, Япония наряду с Южной Кореей является одной из наименее стойких и старательных в этом отношении, чему есть множество причин. Токио не хочет идти ва-банк и будет пытаться изо всех сил увильнуть от попыток принуждения к разрыву связей.