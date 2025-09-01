Энергетический кризис в Европе и желание многих развитых стран обнулить выбросы углекислого газа привели к возрождению интереса к атомной энергетике по обе стороны Атлантического океана. Однако за последние десятилетия многое изменилось. Некоторые страны давно ушли от атомной энергетики (Италия) или же приняли политическое решение по выводу станций из эксплуатации (Германия). Но и там, где от мирного атома не отказались, есть свои проблемы — быстро стареющий парк атомных электростанций. Причем заменить их в оперативном режиме не получится.

Иван Шилов ИА Регнум

Атомная энергетика долгое время была основой низкоуглеродной генерации в таких государствах Евросоюза, как, например, Франция, Бельгия и Швеция. Однако сегодня этот столп смотрится куда менее надежно. Средний возраст реакторов в Европе один из самых высоких в мире. Во Франции, которая обладает крупнейшим в ЕС парком из 56 реакторов, средний возраст превышает 37 лет. Большинство из них были построены в 1980-х годах. В Бельгии два реактора работают с 1975 года. Подобная ситуация наблюдается и в других европейских странах.

Старение инфраструктуры влечет за собой последствия. Реакторы требуют более длительных и частых плановых ремонтов, более тщательного обслуживания. Обнаружение таких проблем, как, например, недавняя ситуация со стресс-коррозией на нескольких французских АЭС, выводит из строя целые блоки на месяцы. В целом, хотя срок эксплуатации многих реакторов продлен, общественность и эксперты всё чаще задаются вопросом о долгосрочных рисках эксплуатации таких возрастных объектов. В итоге, чтобы обеспечить стабильную и «зеленую» генерацию, приходится всё сильнее полагаться на стареющие активы, надежность которых неуклонно снижается.

Пока старые реакторы доживают свой век, попытки построить новые оборачиваются многомиллиардными провалами с колоссальными задержками. Возьмем для примера Фламанвиль во Франции. Строительство реактора EPR началось в 2007 году. Его запуск многократно переносился, а стоимость выросла с первоначальных 3,3 млрд евро до более 23 млрд евро. Ввод в эксплуатацию состоялся лишь в декабре 2024 года. В финском Олкилуото строительство еще одного реактора EPR началось в 2005 году. В итоге он был подключен к сети лишь в 2022-м, с 13-летним опозданием, втрое превысив бюджет.

Наиболее характерным является пример с энергоблоком «Хинкли-Пойнт С» в Великобритании: проект также отстает от графика и превышает бюджет. Строительство началось в 2011 году, а завершено должно быть в 2031-м, хотя нет никаких гарантий, что эти сроки будут соблюдены. Ориентировочная стоимость оценивается примерно в 40 млрд фунтов стерлингов, или более $50 млрд. Для сравнения, возьмем проект «Росатома» в китайском Тяньване. Там реализация прошла в две фазы общей сложностью за 13 лет, а стоимость строительства составила в современных ценах около $12 млрд. Причем еще и мощность китайской АЭС на четверть выше строящейся британской.

Почему так происходит? Главный фактор — потеря экспертизы, которая критически важна для такой сложной отрасли. За десятилетия, прошедшие с момента последней волны строительства в 1970–1980-е годы, были утеряны целые пласты знаний, разъехались по миру и вышли на пенсию уникальные специалисты. Экономика масштаба играет роль — «Росатом», китайские и южнокорейские компании строят много. Европейские проекты являются штучными — уже поэтому они дороже.

Во-вторых, технологии с тех пор усложнились. После Чернобыля и Фукусимы на волне атомофобии требования к проектам выросли, теперь они должны быть безопасными «с запасом». Поэтому заново включиться в гонку сложнее, чем это было в прошлом. Кроме того, есть вопросы и к технологии EPR, которая является более дорогой и менее эффективной в сравнении с российскими вариантами реакторов.

Наконец, Европа — территория регулирования, часто излишнего. Длинные, запутанные процедуры и тотальная бюрократизация тоже не упрощают задачу европейским энергокомпаниям. Говоря коротко, европейская атомная промышленность разучилась строить быстро, дешево и предсказуемо.

Схожие проблемы есть и в США, но в стране с изобилием углеводородных источников энергии эти затруднения не очень значимы для энергетики и экономики в целом (там сложности скорее в качестве энергосетей и их общем принципе работы).

У европейцев по сути сейчас не так уж и много опций. Многие страны, включая Францию и Бельгию, несмотря на изначальные планы по отказу от атома, решили продлить жизнь своим действующим реакторам. Это, хоть и несет с собой определенные риски, но временно откладывает наиболее острые проблемы на будущее. В Германии в этом плане всё выглядит куда менее приятно. Есть еще варианты с малыми реакторами, но пока об их массовом применении говорить рано.

ЕС, как и во многих других вещах, попал в энергетическую ловушку собственного изготовления. Десятилетия застоя в строительстве новой атомной генерации наряду с поспешным отказом от традиционных энергоносителей и геополитическим разрывом с Россией привели к системному кризису. Союзу предстоит долгий и очень недешевый путь по восстановлению утраченных компетенций, поддержанию в рабочем состоянии своих «атомных старичков» и поиску нового баланса между безопасностью, стоимостью и экологичностью своей энергосистемы. Пока этот путь не пройден, уязвимость и высокая стоимость энергии останутся ахиллесовой пятой европейской экономики.