Венгрия по-прежнему не соглашается с планами ЕС полностью запретить импорт российского газа и нефти. Министр иностранных дел Петер Сийярто сказал, что его страна готова искать альтернативные решения с Россией в случае, если запрет всё же будет введен. Это неудивительно: Будапешту есть что терять в случае разрыва энергетического сотрудничества с Россией — может быть, в большей степени, чем другим европейским странам. Убытки могут измеряться в миллиардах евро.

Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС

По состоянию на 2025 год точной оценки общих финансовых затрат, которые понесет Венгрия для полного отказа от российских углеводородов, нет. Тем не менее можно сделать более или менее реалистичное приближение, учтя инфраструктурные, контрактные и рыночные факторы адаптации к реалиям жизни «без России».

Во-первых, потребуется перенастройка нефтеперерабатывающих заводов. Ключевой нефтепереработчик Венгрии, группа MOL, сильно зависит от российской нефти марки Urals, поставляемой по трубопроводу «Дружба». Переход на другие сорта нефти потребует технической адаптации НПЗ для переработки более легких или иных видов сырья. Основываясь на аналогичных модернизациях в Восточной Европе, гендиректор MOL Золт Хернади оценивает необходимые инвестиции в 500–600 млн евро ежегодно для Венгрии.

Во-вторых, понадобится инфраструктура для диверсификации газа. Венгрия зависит от российского газа, поставляемого через «Турецкий поток» при ограниченном доступе к СПГ и слабой межрегиональной связанности. Инвестиции в расширение доступа к СПГ (например, через хорватский терминал Крк) и строительство новых хранилищ или трубопроводов могут потребовать от 1 млрд до 2 млрд евро, особенно если Венгрия захочет создать стратегический резерв и обеспечить долгосрочную безопасность.

Есть контрактные и юридические издержки: Венгрия по-прежнему соблюдает долгосрочный контракт на поставку газа с «Газпромом». Выход или изменение этих соглашений могут повлечь штрафные санкции или арбитражные разбирательства. Предыдущие случаи (например, Uniper против «Газпрома») привели к компенсациям до 13 млрд евро, хотя венгерский контракт меньше. Юридическое урегулирование может стоить сотни миллионов.

Придется провести полную перебалансировку энергетических субсидий. Венгрия использует российские энергоносители для поддержания ценовых субсидий. Переход на рыночный СПГ или другие источники увеличит затраты для потребителей. Это может потребовать миллиарды евро на переходные субсидии или социальную поддержку для смягчения последствий для домохозяйств и промышленности.

Теоретически эти затраты могут быть частично компенсированы за счет фондов ЕС, субсидий на зеленый переход или механизмов совместных закупок. Но такое финансирование зависит от соблюдения общеевропейских целей декарбонизации и внешней политики, что для нынешнего руководства страны не очень приемлемо. По сути, это превращает Венгрию в колонию Брюсселя, которая должна будет выполнять команды из штаб-квартиры ЕС, в том числе и касательно чувствительных для Будапешта вопросов.

Если говорить конкретно о газе, то сами венгры оценивают потенциал экономии довольно скромно. К примеру, можно перейти на дрова (сейчас 37% домохозяйств отапливаются ими). Другие варианты — модернизация зданий (миллиардные вложения в жилую инфраструктуру), экономия в электроэнергетике (также несколько миллиардов евро на аккумуляторы и производящие мощности) и сокращение производства. В краткосрочной перспективе экономия может достигать 2,5 млрд м³ к 2023 году, в основном за счет жилого сектора. К 2030 году — до 3,9 млрд м³ ежегодно, но уже благодаря инвестициям в энергоэффективность и переходу на другие виды топлива. Это всё намного меньше объемов импорта из России (около 8 млрд м³).

В целом отказ Венгрии от российских углеводородов потребует значительных затрат — до 2 млрд евро только на инфраструктуру, как минимум сотни миллионов на юридические издержки и миллиарды на субсидии. Общая сумма будет приближаться к 10 млрд евро, а может, и больше. Внятной замены российскому газу другими источниками нет из-за отсутствия прямого доступа к морскому побережью (той же Германии, хоть и с трудом и финансовыми потерями, но удается замещать российский газ СПГ из США и Катара).

В этой ситуации российский газ всё равно придется покупать. Как? У Европы уже немалый опыт маскировки российского газа и нефти под видом азербайджанских, казахстанских и туркменских. Возможно, что-то будет сделано в этом направлении, когда российское топливо будет выдаваться за иракское или казахстанское. С нефтью такое провернуть значительно проще, чем с газом, но и с голубым топливом при определенных усилиях подобная замена теоретически возможна. Однако куда более вероятно, что Евросоюз всё-таки сделает некоторые послабления для Будапешта. В конце концов, это будет куда меньшей потерей лица, чем откровенный бунт страны, которой некуда отступать. Особенно учитывая всё более тяжелый внешнеполитический контекст для Брюсселя.