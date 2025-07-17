Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

В эти июльские дни свободолюбивый народ Украины мог бы широко праздновать годовщину принятия главного документа, лежащего в основе его государственности: 35-летие Декларации о государственном суверенитете.

Иван Шилов ИА Регнум

Но не празднует, поскольку вспоминать о ней стыдно, неприятно и даже опасно. Ведь современная Украина, по сути, является полной противоположностью тому, что было обещано её народу, соседям, миру и потом перекочевало в Конституцию.

Она погружена в переживание проблем, даже не пытаясь осознать, что большинство из них возникли именно из-за того, что страна ушла далеко в сторону от проложенного маршрута.

А раз так, то совершенно необходимо вспомнить, что и сама инициатива, и принятие Декларации 16 июля 1990 года было делом рук «демократической оппозиции», сражавшейся за каждую букву документа с коммунистами, составлявшими в Верховной Раде большинство. Хотя проголосовало за него в итоге 98% депутатов — на фоне уличных митингов под желто-голубыми и красно-черными флагами, где главной движущей силой была Западная Украина и Киев.

То есть, при полной поддержке того самого свободолюбивого народа, который впервые за 70 лет был назван главным источником власти в стране.

«Мы имели мощную поддержку с улицы, патриотические силы активизировались не только в столице, но и во время обсуждения Декларации под стенами парламента не утихали митинги. Десятки тысяч людей с лозунгами и мегафонами требовали немедленного принятия этого исторического документа», — вспоминал впоследствии диссидент и народный депутат первого созыва Олесь Шевченко.

Никто не спускал формулировки сверху, никакого диктата Коммунистической партии и московского начальства, наоборот. О необходимости сделать такой шаг говорили на фоне уже состоявшихся решений о выходе из Советского Союза двух прибалтийских республик и провозглашения суверенитета РСФСР. Россия получила свою декларацию на месяц раньше — 12 июня 1990 года, — и это было весомым аргументом в Киеве.

Леонид Кравчук, ставший первым президентом независимой Украины, высказался по поводу принятого документа торжественно:

«Мы еще не можем сказать окончательно, к каким последствиям он приведет к нашей жизни, но, прогнозируя, можно сказать, что судьба советской Украины и всех ее граждан будет определяться именно этим документом. Трудным был путь до этого дня, но он настал».

Это не было оговоркой, провозглашалась самостоятельность не УССР, а именно Украины — эта замена вызвала наиболее бурные дискуссии, но в итоге прошла именно она. То есть, теперь делать вид, что это всё про какую-то другую страну, бесполезно: романтически настроенные писатели и поэты, составлявшие основную часть тогдашней оппозиции, «Народной рады», отрезали своим преемникам пути к отступлению.

Более того, самый важный раздел, о намерении в будущем обрести постоянный нейтралитет и не состоять в военных блоках, в зале парламента внес с голоса председатель «Народного Руха» Иван Драч — диссидент, глава первой официальной украинской антисоветской организации, номинант на Нобелевскую премию по литературе и будущий Герой Украины.

Предложение Драча строилось на том, что это поможет в будущем с международным признанием суверенности — и, кстати, оказался прав. Обещание быть нейтральной и отказаться от ядерного оружия обеспечило появление на карте мира в 1991 году нового государства. Которое признали в обмен на гарантии с его стороны.

Поэт Иван Драч на митинге за суверенитет Украины

Своим же гражданам оно твердо пообещало, что отныне ни одна партия, общественная организация, «другая группировка или отдельное лицо» не могут выступать от имени всего народа. Делать это может только парламент. А он при Зеленском превращен в собственность «отдельного лица», которое позволяет себе даже снимать и назначать главу правительства, напрочь игнорируя нормы закона.

В стране установлена государственная идеология, по сравнению с которой страшные времена «диктата Коммунистической партии» 80-х годов выглядят плюшевыми, безобидными и супердемократическими. Никто уже не пытается утверждать, что «граждане всех национальностей составляют народ Украины», и, независимо от их национальности, языка, политических взглядов или религии, равны перед законом.

Тем более абсолютно диким в нынешние времена выглядит положение, что все национальности имеют гарантии свободного национально-культурного развития. Есть только один шаблон, которому должны соответствовать граждане Украины. А кто в него не помещается — автоматически становится предателем, врагом государства и распространителем опасной заразы инакомыслия.

Декларация о суверенитете установила, что народ имеет исключительное право на владение и распоряжение национальным богатством, включая землю и её недра, а также «весь экономический и научно-технический потенциал, созданный на территории Украины».

Эта материальная основа государства, которая должна была использоваться ради удовлетворения «материальных и духовных потребностей ее граждан», была ловко поделена между главными кланами в стране, породив олигархов. Продана, перепродана, уничтожена и подарена, как это случилось на наших глазах с передачей полезных ископаемых в управление США.

То, что приняли борцы за независимость, стремившиеся развалить ненавистный им СССР, не было конституционным актом — это было мечтой о лучшей стране. Тем не менее, основные положения декларации перекочевали в Конституцию Украины, а это уже закон прямого действия. Который игнорируется точно так же, как и базовый документ, сделавший процесс получения независимости неотвратимым.

Мечта оказалась несовместима с истинными желаниями «настоящих патриотов» и тех, кто взял их на содержание с совершенно конкретными намерениями.

Все годы независимости идеал был картинкой на стене, на которую можно было смотреть и вздыхать. А Украина системно и неотвратимо двигалась по намеченному тогда же, на переломе эпох пути: постепенный разрыв всех связей с Россией, деиндустриализация, делающая невозможной высокотехнологичные проекты, переход земли и недр в частную собственность, насаждение «единственно верной» версии прошлого и образа будущего, в котором главной целью суверенной державы невероятным образом является «борьба за независимость».

А конкретно — война с Россией на всех уровнях: идеологическом, экономическом и просто на поле боя.

«Принятие Декларации стало результатом широкого общественного запроса на изменения и стремление украинского народа к самостоятельному развитию и построению демократического общества», — рассказывал в интервью к очередной годовщине участник того голосования Тарас Стецькив.

35 лет спустя ни он, ни кто-то другой не в силах признать, что все закончилось полным провалом: никакого демократического общества не вышло, как и развития.

Современная Украина — карикатура на то, что видели в своих мечтах люди, выходившие к Верховной Раде пошуметь за независимость под лозунгами «Хватит кормить Москву». И в том, как их обманули, ограбили и превратили в полурабов, нет никакой заслуги «извечного врага» или «клятых комуняк» — всё это сделали теми же руками, которыми голосовали за демократические преобразования и «приоритет общепризнанных норм международного права перед нормами внутригосударственного права».

Патриотично, в вышиванке, с пением гимна.

И если кто-то попробует теперь выйти, к примеру, с требованиями выполнять положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, то закончится это очень плохо. Возможно даже фатально. Единственный протест, который теперь возможен — это протест против слишком медленной утилизации Украины и её населения: «Больше ада!»

Соответственно, и выход из этой ужасной ситуации довольно прост. Решение большинства украинских проблем содержится в выполнении тех норм, которые в отчаянной борьбе родили на свет национал-патриоты по требованию свободолюбивого народа.

Никакой новой национальной идеи придумывать не нужно — всё уже придумано и положено на бумагу.

Только, по иронии судьбы, ни правящая «элита», ни активная общественность отчаянно не хотят быть теми, кем им положено быть. Идти по пути, который они сами для себя выбрали «окончательно и бесповоротно». Лишь «извечный враг» изо дня в день, превозмогая сопротивление коллективного Запада, пытается направить Украину в сторону её собственной мечты. В ущерб себе пытается сделать её идеальной и добиться, наконец, «самостоятельного развития и построения демократического общества», постоянного нейтралитета вне военных блоков и соблюдения трех неядерных принципов.

Наверное, поэтому и колонка, посвященная 35-летию Декларации о государственном суверенитете Украины выходит в Москве, а в не в Киеве. Потому, что там напомнить о ней попросту страшно — пусть даже и на хорошем украинском языке.