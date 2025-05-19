Сопредседатель второй крупнейшей партии ФРГ «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала новоиспеченного канцлера Фридриха Мерца покончить с энергопереходом. По её словам, без надежного и доступного энергоснабжения восстановление экономики невозможно. В своем выступлении Вайдель также заявила, что пора возвращаться к атомной и угольной энергетике и дешевому природному газу из России.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя АдГ после последних выборов имеет в бундестаге сильную фракцию с почти четвертью всех мест, она по-прежнему остается в оппозиции. В то же время в нынешнем правительстве по крайней мере к некоторым из идей партии относятся сочувственно. Удивляться этому не стоит: более десяти лет реализации «зелёного курса» в энергетике до добра немецкую экономику не довели. В 2023-24 годах ВВП страны сокращался дважды подряд, пусть и минимально. Такого не было уже более 20 лет, а в целом подобная просадка вообще происходит второй раз в истории Германии. Про проблемы отдельных индустрий говорить особого смысла нет: уже достаточно писалось о закрытии либо резком сокращении производства сотен крупных предприятий. Деловая активность в промпроизводстве находится в минусе три года подряд, а производственный пик в стране был достигнут в 2017–2018 годах. Бизнес засобирался в Китай, США, любые другие страны: налоги в Германии высокие, но к этому компании хотя бы привычны. А вот к голодному пайку в энергетике — уже не очень.

Часть производств, например, химическая промышленность, напрямую завязаны на потребление природного газа, который в отсутствии российских поставок стал намного дороже. Но гораздо сильнее эффект от спада — в электроэнергетике, которая также стала заложником одновременного зеленого перехода и конфликта с Россией. Статистика здесь совершенно беспощадна. Если в 2019 году Германия генерировала 608 тераватт-часов электроэнергии, то в 2024 году — только 497 терватт-часов. Падение превышает 18%. В сопоставимых масштабах, скорее всего, измеряется и снижение реального ВВП, который можно замаскировать различными статистическими «причёсками», но ощущения людей, живущих в этой экономике, никуда не денутся. Всё это происходит на фоне того, что генерация возобновляемых источников продолжает расти. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать спад по другим направлениям.

В общем, пересмотр энергетической политики в самой населенной стране ЕС напрашивается, и в этом в какой-то мере солидарны АдГ и правящая коалиция. Второй вопрос — насколько всё это реально осуществить.

Собственно, пунктов энергетического возрождения ФРГ три: возобновление производства на угольных электростанциях, перезапуск атомной энергетики и восстановление связей с Россией и, соответственно, поставок дешёвого газа. Первая часть выглядит легче всего в теории. Уголь сейчас сравнительно дёшев и восстановить производство на многочисленных ТЭС можно быстро. Но, будем объективны, с точки зрения экологии это будет плохое решение, даже если вынести за скобки урон для климата. Нелюбовь защитников окружающей среды к угольной генерации имеет совершенно рациональные причины — загрязнение воздуха от этих станций действительно очень серьёзное. Политически это будет не лучшим решением.

Что касается АЭС, то здесь возрождение отрасли потребует экстраординарных усилий. С момента аварии на Фукусиме Германия ликвидировала свою атомную индустрию с большой помпой. Последние реакторы в стране были остановлены уже после 2022 года — даже резкий рост цен на газ оказался недостаточным аргументом, чтобы приостановить этот процесс. На данный момент производство электроэнергии на германских АЭС равно нулю. Только с 2023-го вопрос о восстановлении генерации был поднят со всей серьёзностью, но было уже поздно.

Как ни удивительно, но представители самих ведущих немецких энергокомпаний — RWE и E. On — говорят о том, что думать надо было раньше, а теперь запустить остановленные реакторы будет практически нереально, хотя еще в 2022 году энергетики говорили о возможности оперативного возобновления производства как минимум на шести реакторах. Скажем, представители E. On в прошлом году заявляли, что технически перезапуск возможен, но экономически — вряд ли. Нужно подготовить инфраструктуру, а также вернуть специалистов, многие из которых уже ушли на покой или работают в других отраслях. Наконец потребуется преодолеть множество политических барьеров (отменить многочисленные регуляции на федеральном и местном уровнях, которые вводились десятилетиями), а также гарантировать, что следующее правительство не развернется в своей энергостратегии на 180 градусов.

Остается последняя опция — российский газ. Всем известно, что Москва зла, в общем-то, не держит и рационально понимает, что географию не отменишь. С этой точки зрения Европа и Германия являются наилучшими потенциальными покупателями российского топлива просто по логистическим причинам. Технически восстановление того же «Северного потока» может занять год или около того. Можно и увеличить поставки по «Ямал — Европа». Но здесь возникает интересная коллизия. Главным на Западе инициатором переговоров, окончания конфликта и снятия (хотя бы частичного) санкций являются США. Европа же, включая и ФРГ, проявляет к этим процессам куда меньше интереса. Американцы, быть может, и хотели бы восстановления отношений с Россией. Но еще больше они хотят поставить под контроль европейский энергорынок. И вряд ли будут гореть желанием в полной мере возвращать поставки из России — ведь это ударит по их собственным газовым амбициям. В общем, что-то сделать в этом направлении возможно только при полном развороте германской внешней политики, что на сегодняшний день довольно омнительно (это могло бы произойти при полной победе АдГ на выборах, но и этот сценарий не представляется реалистичным в ближайшие несколько лет).

В итоге мы все в очередной раз видим подтверждение простой истины, что ломать — не строить. Возрождение немецкой энергетики, а значит, и экономики в целом будет как минимум крайне тяжелым и болезненным процессом, и точно не будет обеспечено с наскока.