Очередная встреча стран, входящих в ОПЕК+, преподнесла сюрприз. Представители восьми государств (включая двух главных производителей нефти в группе — Саудовскую Аравию и Россию) договорились в мае увеличить добычу второй месяц подряд, причем в этот раз не на 135 тысяч баррелей в сутки, а сразу на 411 тысяч. Но это пока не точно: 15 апреля решение предстоит утвердить окончательно — или отвергнуть. Многое будет зависеть от состояния нефтяного рынка к тому времени, а он сегодня весьма изменчив и нестабилен.

Иван Шилов ИА REGNUM

Причина на поверхности: революция пошлин, которую устроила 2 апреля в самопровозглашенный «День освобождения» американская администрация. После того как США ввели «взаимные» пошлины в отношении большинства стран мира в размере от 10 до 90%, глобальные финансовые рынки впали в ступор. Фондовые индексы обрушились, а общие убытки для рынка акций составили более 5 триллионов долларов всего за два дня. Не обошел стороной кризис и нефтяной рынок: 3 апреля, как раз в день встречи восьмерки, входящей в ОПЕК+, цены упали почти на 6%, опустившись ниже $70 за баррель.

Реакция рынков совершенно ожидаемая. Многие говорили о том, что пошлины могут разогнать инфляцию — в США и других странах мира. Но это крайне маловероятно: во все времена резкое повышение тарифов было дефляционным фактором. Акт Смута-Холи, принятый в 1930 году, привел именно к таким последствиям: совокупный спрос рухнул, безработица увеличилась и раскрутилась спираль дефляции, что привело к обвалу ВВП США более чем на четверть. Сходный эффект наблюдался и в других экономиках мира. Инфляция в нынешнем случае может быть возможна только при беспрецедентном печатании денег, причем во всех значимых валютных зонах. А раз пошлины дефляционны по своему эффекту, глобальный спрос на нефть с высокой вероятностью упадет. И рынки уже закладывают это в цену: обвал котировок стал самым резким с 2021 года.

Сама по себе нефть (как и многие другие виды сырья) под ограничения не попадает. Но кризис в мировой экономике неизбежно приведет к снижению спроса на нее. Самые мрачные прогнозы сейчас рисуют глобальную рецессию в текущем году. В этом смысле интересно посмотреть на болезненный опыт 2020 года, когда мы как раз имели рецессию в мировых масштабах из-за пандемии. По итогам года потребление нефти в мире упало на 90 тысяч баррелей в сутки, хотя до начала ковида на фоне растущего мирового ВВП ожидалось, что спрос увеличится примерно на миллион баррелей. Сейчас мы можем получить сходную ситуацию. Международное энергетическое агентство, к примеру, рассчитывало на рост спроса на 1,1 млн баррелей в день. Если эффект будет схожим с ковидным, то мы можем получить стагнацию на рынке, а значит, возникнет навес в районе миллиона лишних баррелей ежедневно.

Для рынка это, несомненно, будет весьма неприятным явлением. Первыми пострадают те, у кого себестоимость добычи высока. Особое положение здесь занимают США, сейчас являющиеся крупнейшим нефтедобытчиком в мире (более 13 млн баррелей в день). Исследование Федерального банка Далласа, опубликованное в прошлом году, показало, что средняя цена рентабельности для сланцевых месторождений в Техасе составляет около 39 долларов за баррель, колеблясь от 31 до 45 долларов в зависимости от месторождения. На первый взгляд, это не так уж и плохо, но есть два нюанса. Во-первых, это средняя температура по больнице: крупным компаниям требуется куда меньшая цена для того, чтобы отбивать эксплуатацию своих ресурсов. Для небольших компаний необходимые цены могут быть на 70-80% больше. И второй, более важный — речь идет об установках, которые уже работают. Для ввода в строй новых рабочих скважин нужны совершенно другие рыночные условия. Большим компаниям необходимы 58 долларов за баррель, а мелким — 67. Учитывая, что сланцевая добыча может быть высокой лишь при условии постоянного открытия новых объектов, эффект цен, стабильно располагающихся ниже 50 долларов за баррель, предсказать будет легко.

В такой же степени это коснется различных трудноизвлекаемых ресурсов, добычи на континентальном шельфе и глубокой воде, битумных песков и т.д. В какой-то мере пострадают все участники рынка. Поэтому с высокой вероятностью к разговору об ограничении добычи члены ОПЕК+ еще вернутся: даже если майское повышение в итоге будет одобрено, не исключен его пересмотр на последующих заседаниях.

Весь мир сейчас только приходит в себя от шока, связанного с объявлением пошлин методом «ковровой бомбардировки». Стратегии, несомненно, будут пересматриваться и адаптироваться к текущей реальности, меняющейся очень быстро. ОПЕК+ тоже предстоит это сделать. Главной проблемой сейчас является то, что члены группы и так очень долго ограничивали себя в поставках, а запас мощностей достиг около 5 млн баррелей в сутки. Не спустить эти объемы на рынок будет непростой задачей, но необходимой для поддержания энергетического баланса, если события с международными тарифами пойдут по негативному сценарию.