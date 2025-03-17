Удар БПЛА по нефтепроводу «Дружба» едва не спровоцировал энергетический мини-кризис в Восточной Европе, который, к счастью, был быстро разрешен. Интересно, что некоторые представители украинских элит (и наиболее рьяная «группа поддержки» Киева в Европе) давно выступают за закрытие нефтепровода, мотивируя это тем, что такой шаг нанесет ущерб российской экспортной выручке. На деле же это не более чем попытка наказать европейские страны, недовольные затягиванием конфликта, антироссийской повесткой и бесконечной поддержкой Украины, достигшей уже 12-значных сумм. Именно эти страны до сих пор являются пользователями нефтепровода, и это отнюдь не совпадение.

Иван Шилов ИА Регнум

Нефтепровод «Дружба» начали строить ещё за несколько лет до того, как Западносибирский нефтегазоносный регион вообще начал играть какую-то значимую роль в советском и мировом энергетическом балансе. Его отправная точка была в поволжском Альметьевске, где тогда добывалась немалая часть советской нефти. Решение было принято в 1958 году, и нефтепровод стал первым крупным общим проектом всех стран в Совете экономической взаимопомощи. Каждое государство, которое принимало трубопровод общей длиной почти 9000 км (до сих пор самый протяженный в мире), вносило свой промышленный вклад в строительство. Сами трубы выпускались в СССР, а оборудование для проекта производилось в ГДР, Чехословакии и Венгрии. В Мозыре нефтепровод делился на две ветки — северная шла по территории Польши к балтийским портам ГДР, а южная, проходившая через Украину, пересекала Карпаты, оказавшись в итоге на территории Венгрии и Чехословакии.

Проект был настолько успешным, что в конце 1960-х было решено построить вторую ветку нефтепровода по тем же маршрутам. С тех пор нефтепровод успешно работал, невзирая ни на какие пертурбации в политике — от Пражской весны до распада СССР. Для Восточной Германии, Польши, а в первую очередь — Чехии, Словакии и Венгрии российская нефть стала основным источником жидких углеводородов. Под нее строилась вся необходимая инфраструктура, включая НПЗ. «Дружба» обеспечивает около 60% потребления нефти Венгрией, 100% — Словакией и 50% — Чехией. Оборудование там настроено под переработку именно российской нефти, с ее определенными показателями тяжести и содержания серы.

Заложником политических игр важнейшая для Восточной Европы труба стала после начала СВО. Первоначально нефть из «Дружбы» была выведена из-под санкций, но затем Германия отказалась от её использования добровольно (что сыграло определенную, хотя и не решающую роль в энергетическом кризисе, который постиг эту страну). Но Чехия, Словакия и Венгрия не имеют выхода к морю. Более или менее приличных логистических альтернатив по получению черного золота у них нет в принципе. Чехия планировала заместить поставки из других источников, но так и не справилась до сих пор.

Многочисленные попытки ударить по нефтепроводу дронами ВСУ успехом не увенчались. Что интересно, экс-президент Украины Пётр Порошенко в начале 2025 года призывал правительство страны закрыть свой участок нефтепровода, аргументируя это тем, что Россия зарабатывает на трубопроводном экспорте нефти в европейские страны около 7 млрд долларов в год. Однако напрямую Киев сделать это так и не решается, вместо этого пытаясь повредить инфраструктуру трубы на территории России.

Киевскому режиму в своеобразной логике не откажешь: прямое отключение вызвало бы резко негативную реакцию со стороны европейских потребителей. В то время как повреждение нефтепровода на российской земле позволило бы снять с себя ответственность за происходящее.

При этом заявленная цель — сокращение доходов российского экспорта — вообще в этих усилиях не стоит на первом месте. Даже в самом крайнем случае если нефтепровод будет поврежден на длительный срок, российские компании легко найдут альтернативы этим поставкам в очень короткое время. Чего не скажешь о потребителях в Чехии, Венгрии и Словакии.

Две последних страны демонстрируют строптивость в отношениях с ЕС, что касается как украинского вопроса, так и более широкого круга проблем. Трудно исключать ситуацию, в которой какой-либо светлой голове в Брюсселе могла прийти идея о наказании бунтарей за их независимую позицию при помощи украинских прокси. Если поставки по «Дружбе» прервутся, и для Венгрии, и особенно для Словакии ситуация будет очень непростой. Конечно, какую-то замену они найдут, но это потребует времени и создаст немалые проблемы в экономике и внутриполитической сфере. Да и заплатить не самым богатым странам ЕС придется намного больше. Ну а если параллельно возникнут неудобства у самой Москвы, ситуация окажется «выигрышной» со всех сторон. К счастью, уничтожить настолько крупный нефтепровод атакой одного или нескольких беспилотников практически невозможно. Но для злонамеренных акторов в Киеве и Брюсселе это еще не значит, что не стоит пытаться.