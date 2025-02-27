Российские власти продолжают попытки решить вопрос с бродячими собаками. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам совместно с правительством подготовить к 3 марта «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак».

Иван Шилов ИА Регнум

По сути, речь идёт о синхронизации федерального законодательства и многочисленных региональных актов и инициатив.

Но, как выясняется, защищать граждан нужно не только от нападений бродячих собак. 26 февраля в Адлере хаски — милая, на первый взгляд, собачка с красивыми глазами — разодрала лицо 9-летнему мальчику. В тот же день в Екатеринбурге ротвейлер набросился на женщину с ребёнком. В обоих случаях псы были домашними, вот только хаски хозяева не покормили, а за ротвейлером не усмотрели.

«Так и у меня на днях была история. У нас в подъезде между этажами бегал доберман, люди выйти боялись. Как выяснилось, его хозяйка-блондинка ушла по делам и прикрыла входную дверь, зная, что доберман научился открывать её за ручку»,— рассказал мне коллега, услышав о нападениях.

При этом о более простых случаях — выгулах больших собак без поводков и намордников, бросающихся к более мелким собачкам и даже людям, — может рассказать каждый второй, если не первый читатель. В том числе и автор этих строк, который два месяца назад стал обладателем чихуахуа с необходимостью её регулярного выгула.

Чтобы решить проблему, нужно понять главное: дело не в собаке, а в человеке.

Почти 30% российских семей имеют дома собаку. И, к сожалению, значительная часть из них не понимает всей ответственности, ложащейся при этом на их плечи.

Не понимают, что собаки не игрушка, не аксессуар и не вещь, в которую не нужно вкладывать никаких усилий (кроме корма в пасть).

Не понимают, что собаки бойцовских пород выводились именно для боёв и охраны, а не для повышения социального статуса жителя городской однушки или двушки.

Не понимают, что, в отличие от кошек, собака — стайное животное с определённым уровнем агрессии и пониманием иерархической системы взаимоотношений. Значит, эту агрессию нужно нивелировать, а в систему — встроиться. Причём именно как хозяин, обеспечив полное подчинение животного и безусловный авторитет в его глазах. Тем более если речь идёт о больших и бойцовских собаках, которые сами по себе представляют угрозу для окружающих.

Да, у непонятливого человека можно отнять собаку. Можно её, в конце концов, усыпить, если она напала или покалечила ребенка. Но это не решение проблемы — решать её нужно, работая с хозяином или потенциальным владельцем.

Депутаты Госдумы из комитета по экологии предлагают карать и наказывать. Например, резко увеличивать штраф за несоблюдение правил содержания собак и за отправление их на самовыгул — с нынешних 1500 до 50 тысяч рублей. И если штрафы повысят, если придумают эффективную и быструю фиксацию нарушения (вплоть до специального приложения, в котором любой желающий сможет фиксировать собаку без поводка и ошейника), только тогда хозяева научатся правильно и ответственно гулять с питомцем.

Ещё одна инициатива предполагает посадку хозяина за убийство, совершенное его питомцем — на срок вплоть до 3 лет.

И, наконец, депутаты хотят ввести систему обязательного учёта и идентификации (видимо, через чипирование) домашних животных.

Эти меры — правильные и нужные, но их явно недостаточно. Хозяин должен не просто нести ответственность за поведение собаки или за ненадлежащий уход за ней, но и пресекать саму возможность нападения или непослушание в зародыше. Именно поэтому верным и своевременным видится предложение разрешить заводить больших собак только после курсов у кинологов.

Правда, пока не совсем понятно, кто именно должен проходить курсы — собака или человек. Но правильным будет, если пройдут оба. Любая собака (как минимум большая) должна обязательно проходить дрессировку. И любой хозяин обязан понимать собачью психологию и уметь ею управлять. Выглядеть в глазах своего четвероногого друга альфой с беспрекословным авторитетом — и делать это не путём избиений и издевательств, лишь усиливающих агрессию у питомца как к хозяину, так и к окружающим.

Конечно, кто-то посчитает это излишним. Кто-то скажет, что введение подобных мер приведёт к массовому выбрасыванию ставших обузой собак на улицы, к нежеланию людей вообще заводить четвероногих питомцев.

Возможно, будут такие случаи. При этом ни у кого, кроме совсем уж отбитых персонажей, не возникает мыслей, что нужно отменить водительские права или позволять людям вести машину так, как они хотят.

Машина — средство повышенной опасности для окружающих, собаки — тоже. И потенциальные хозяева должны понимать, какую ответственность берут на себя, когда покупают у заводчика питбуля, добермана, овчарку или ротвейлера. А если они к этой ответственности не готовы, то пусть берут, например, чихуахуа. Обладающую иногда таким же боевым характером, но лишённую клыков, способных покалечить или убить.