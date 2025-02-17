Под Новый год в Иркутске произошла жуткая история, о которой стало известно только в середине февраля. Вкратце: 30-летняя женщина покормила десятидневную дочь и заметила, что у малышки от молока сильно сохнут губы. Ребёнок их облизал и случайно проглотил корочку, которая застряла в горле — малышка начала хрипеть и задыхаться.

Иван Шилов ИА Регнум

Женщина тут же вызвала скорую. Но бригада не торопилась, фельдшеры приехали только через полчаса. Как только они наконец ввалились в квартиру, стало понятно — медики пьяны. Они еле держались на ногах, путано говорили, от них буквально несло алкоголем.

Более того, смотреть малышку и помогать ей фельдшеры отказались. Мать ребёнка рассказала, что один еле держался на ногах — подпирал стену, а второй сразу достал бумаги и попытался что-то в них писать. На просьбы спасти младенца мужчины на реагировали: отмахивались и заверяли, что «ничего страшного не случится».

Женщине пришлось самой доставать застрявшую корочку из дыхательных путей младенца.

«Медики на всё это смотрели и даже не предложили помочь, не подсказали, как лучше сделать. Потом нагло заявили мне, что с ребенком всё хорошо, и просто ушли», — рассказала мать.

Она сразу позвонила на иркутскую станцию скорой помощи и рассказала о произошедшем. Дежурный пообещал передать информацию руководству и во всём разобраться. Также женщина написала письменную жалобу в министерство здравоохранения Иркутской области.

Через несколько дней пришёл официальный ответ: областной минздрав признал неподобающее поведение сотрудников, но увольнять их не стал — им просто «снизили стимулирующую надбавку» за январь 2025 года.

А уже 14 февраля председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по материалам из публикации ИА Регнум о пьяных фельдшерах.

На первый взгляд эта история выглядит однозначной. Медики приехали на срочный вызов к младенцу пьяными, поставили под угрозу жизнь малышки. Что с ними делать? Конечно же увольнять, тут и думать нечего. Налицо вопиющее нарушение всех правил, уставов и законов медицины. Но их не уволили, а только лишили премии. И этому есть очевидное объяснение — кадры, которых нет.

20 лет назад, когда я стала и. о. руководителя терапевтического отделения пятигорской поликлиники, меня попросили курировать работу молодого врача. Парень был толковый, я видела, что из него может получиться сильный профессионал. По возможности обучала его, вложила душу. Но в какой-то момент он запил. Развёлся с женой, уходил в запои. Приходившие к нему на приём пациенты возмущались и жаловались — он запросто мог сорваться и нахамить человеку.

Наш главврач долго терпел: лишал премии, ругался на общих собраниях — ничего не помогало. Но и уволить не мог: работать тогда было бы некому.

Да, власти нашей страны за минувшие 20 лет решили большинство проблем, с которыми до этого сталкивались медики. Нам подняли зарплаты — и начали выплачивать их вовремя, не задерживать. Добавили «стимулирующие»: премии за работу без нареканий.

Но время идёт, ветераны уходят из профессии, а на их место приходят молодые медики. Из своего опыта знаю, что они, увы, часто просто не выдерживают: поработают несколько месяцев — и уходят туда, где легче. Вот и получается, что работать некому.

Причём возникла такая ситуация не сейчас, а гораздо раньше, ещё в советские времена. Особенно это касается фельдшеров. У них очень сложная, морально и физически, работа: ночные дежурства, младенцы и старики в тяжёлом состоянии… Они остаются один на один с «экстренными», находящимися на грани жизни и смерти, пациентами и должны решать, как их спасать. Медлить и ошибаться нельзя.

К тому же работа эта не только сложная, но и опасная. Известны случаи, когда пьяные компании пытались изнасиловать женщин-фельдшеров. Счастьем для них было успеть спрятаться, например, в ванной. После подобных случаев бригады начали выезжать только по двое — обязательно, чтобы один из них был мужчиной. Никогда не знаешь, в какую квартиру попадёшь.

И это на фоне постоянной спешки, ругани начальства и жалоб пациентов… Низкий поклон профессиональным фельдшерам за их работу.

Конечно, всё это не значит, что тяжёлые условия труда дают фельдшерам право напиваться и в таком виде заявляться к пациентам. Это недопустимо. Я лишь хочу сказать, что медики — тоже люди, со своими проблемами и тяготами. И далеко не каждый умеет с ними грамотно и эффективно справляться. Кто-то видит выход в том, чтобы хотя бы на время «выпасть» из реальности.

Был в моей практике ещё один крайне неприятный случай. Вернее, целая история: я лично знала женщину-главврача, которая очень крепко пила. И не от тяжёлой жизни, а от ощущения вседозволенности: могу и буду, а кто мне запретит? К концу смены она часто не могла стоять на ногах, пыталась совращать коллег-мужчин… Из-за неё уволились несколько очень профессиональных врачей.

С подобным нужно бороться — и очень жёстко.

Конечно, за каждым медиком не поставишь наблюдающего. К тому же часто коллеги покрывают пьющих, не хотят выносить сор из избы. Но я уверена, что административные меры должны быть очень строгими. Пришёл на работу или приехал к пациенту пьяным? Увольнение по статье.

Если у человека нет силы воли и совести, пусть их заместит страх потерять работу.