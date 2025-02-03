Казахстан в ближайшее время может заключить соглашение о строительстве первой в стране атомной электростанции. По крайней мере об этом говорят власти страны. Проекты по возведению второй и третьей станций уже на подходе: завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства. Всего за несколько лет вектор поменялся радикально — от осторожности в отношении единственной станции к планам строить сразу несколько, полный ядерный кластер. Почему Казахстан настолько резко пересмотрел свою политику?

РИА Новости/: Владимир Подоксенов

В первую очередь следует обратиться к истории. В советское время Казахстан не был главным центром атомной энергетики СССР, но всё же имел опыт использования мирного атома. В Актау с 1973 по 1999 год работала небольшая АЭС мощностью 350 МВт. Однако после её закрытия страна практически отказалась от атомной энергетики, сделав ставку на традиционные источники энергии, такие как уголь, а начиная с 2010-х годов — на возобновляемые источники.

Однако в последнее время эффективность такой стратегии стала вызывать сомнения. Экономика Казахстана развивалась быстрее, чем его энергетические мощности. С начала 2020-х годов страна сталкивается с постоянным дефицитом электроэнергии и вынуждена закупать её у соседей. К примеру, в апреле 2024 года стало известно, что Казахстан увеличил объём закупок у России, несмотря на повышение цены. Ситуация может усугубиться в будущем: к 2030 году прогнозируется, что потребности экономики и населения достигнут 28 ГВт, тогда как даже с учётом запланированных новых электростанций реальная мощность составит не более 22 ГВт. Восполнение этого дефицита обойдётся стране в огромные суммы.

При этом Казахстан входит в число самых богатых энергоресурсами стран мира, если считать на душу населения. Он является одним из крупнейших производителей угля, нефти, газа и урана. Однако до сих пор весь добываемый уран экспортируется за границу для использования на зарубежных АЭС — внутри же страны этот потенциал не находит применения.

РИА Новости/Александр Гальперин Производство оборудования для атомного реактора

В 1990–2000-е особых шансов на развитие АЭС не было. Во-первых, страна ещё не имела достаточных финансовых ресурсов для реализации программы мирного атома. Программы, признаем это честно, вовсе не дешёвой и требующей многолетних инвестиций, которые окупятся лишь через десятилетия, а возможно, и дольше. Во-вторых, последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС надолго заложили атомофобию на всё постсоветское пространство и за его пределы. В-третьих, в Казахстане были уверены, что с их углеводородными ресурсами АЭС избыточны.

Реальность, однако, такова, что 70% энергетики в Казахстане функционирует на угле. А это, вероятно, самое грязное топливо из возможных. Как в смысле прямого загрязнения воздуха сажей и прочими продуктами горения, так и выбросов углекислого газа. Всё это, понятно, имеет пагубное влияние на здоровье нации. Не будем забывать и о сложностях с транспортировкой этого вида топлива, учитывая состояние железнодорожной сети страны. Возить уголь за тысячи километров дорого, да и небезопасно. Но заменить угольную генерацию на возобновляемые источники — утопия, особенно в условиях Казахстана. Таким образом программа АЭС убивает двух зайцев сразу: закрывает растущие потребности в электроэнергии и отрабатывает экологическую повестку.

В итоге к 2020-м как руководство страны, так и общество оказались готовы к возрождению мирного атома в республике. Результат прошедшего в сентябре референдума предсказать было легко. Что важно, АЭС будет строиться в Алматинской области, то есть на юге страны, где рост населения наибольший. А значит, и дефицит энергии уже ощущается сильно — и в будущем только станет острее.

Пока непонятно, кто именно будет строить новую АЭС под Алма-Атой и управлять ею. Возможно привлечение как «Росатома», так и компаний из КНР, Южной Кореи и Франции. Не исключён и вариант консорциума с участием всех или нескольких перечисленных игроков. Победитель получает хороший контракт и перспективу поработать на рынке, который в ближайшие десятилетия будет быстро развиваться и принесёт не один десяток миллиардов долларов доходов.

В целом для мировой атомной энергетики это знаковое событие. Всё больше и больше стран приходят к тем же выводам, что и Казахстан. Атомофобия не имеет смысла — выводы из Чернобыля и Фукусимы сделаны, а новые реакторы намного безопаснее. При этом никаких альтернатив экологически чистой энергии атома нет, особенно учитывая изобилие урана в недрах Земли. Объёмы строительства новых атомных станций растут год от года, и число стран, обладающих мирным атомом, тоже увеличивается. В следующую четверть века Международное энергетическое агентство ожидает увеличения мощностей АЭС в полтора раза, с нынешних 416 до 647 гигаватт. Однако, судя по тому, как быстро курс на мирный атом берут даже скептически настроенные страны вроде Италии, такие прогнозы могут оказаться даже заниженными.