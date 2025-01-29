Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Такие истории повторяются бесконечно, но всякий раз, когда всеми любимый и воспетый в прессе герой оказывается пройдохой, украинцы удивляются как дети. «Ну как он мог воровать — ведь он так любил Украину?» — как бы спрашивают друг друга они, всхлипывая и разводя руками — и тут же бросаются в объятия следующего.

Иван Шилов ИА Регнум

Потому, что всё в этом мире подчиняется своим законам, и украинцы не исключение.

76-летний Фуминори Цучико (сначала фамилия, потом имя) прекрасно освоил, как работают эти законы. Он надевал красивенную вышиванку и шапку с «русским кораблем», всегда в тему употреблял слоган Glory to Ukraine! , правильно использовал желто-голубой флаг и, конечно, помогал обездоленным.

В 2022 году японский дед приехал в Харьков, слонялся по метро, превращенное в убежище, и сочувствие со стороны такого экзотического иностранца, конечно же, было воспринято с огромным энтузиазмом. Как и тот факт, что Фуминори-сан отрыл в страдающем от войны районе Салтовка кафе своего имени, где кормили бесплатно тех, кто в этом нуждался.

Оформлено всё это было на местную помощницу Наталью, поскольку японец, понятное дело, украинских документов не имел. У него была другая функция — он собирал пожертвования, в первую очередь у себя дома. В далекой Японии не могли равнодушно смотреть на фотографии несчастных детей, которые волонтер выкладывал в соцсетях.

И слали ему деньги.

Кроме того, он активно собирал их и внутри Украины, не брезгуя даже стоять с банкой для пожертвований в крупном торговом центре. А однажды устроил скандал, когда его попросили оттуда удалиться — и, конечно, тут же нашел поддержку со всех сторон. Как можно обижать святого человека?

Интересный «самурай», естественно, быстро попал под телекамеры, про большое доброе сердце старины Цучико рассказывали много где. И его усилия были оценены по достоинству: в 2023 году сам Владимир Зеленский вместе с супругой принял его в Киеве и одарил высоким званием «Национальная легенда Украины».

Как говорится, «весь мир с нами».

Страница Фуминори в соцсети Фуминори-сан на вручении премии «Национальная легенда»

На волне этой симпатии журналисты даже кинулись разбираться в непонятной ситуации, когда Наталья и ее старший компаньон разошлись, поскольку японец обвинил женщину в растратах, а она его — в присвоении собранных денег. Но все, кто нырнул в эту историю, больше дел со стариком предпочитали не иметь.

А он тем временем открыл другое кафе, под которое продолжил сборы донатов. Пока не пришел январь 2025 года и привыкший, что все его проблемы решаются по щелчку пальцев, дед не поднял скандал по поводу коррупции в миграционной службе. Что-то там ему нужно было оформить, чиновники не оформили, и он громогласно заявил про вымогательство взятки и угрозу выдворения из страны.

И по привычке попросил денег.

В ситуацию немедленно вмешался мэр Харькова Игорь Терехов, который пообещал, что всемирно известному волонтеру продлят разрешение на пребывание на Украине. «Фуминори с его помощью жителям Салтовки стал очень важной персоной для всего города. Поэтому я очень рад, что он остается в Харькове, чтобы продолжить свое благородное дело», — сообщил городской голова.

Однако кому-то, наконец, пришло в голову почитать, что же пишут под постами Фуминори-сана японцы своими непонятными буковками, и тут полыхнул скандал.

Оказалось, что «бывший хозяин успешной компании», «продавший дом, чтобы помогать Украине», на самом деле был безработным и совершил около 50 краж, за которые его посадили в тюрьму. Причем специализацией деда было похищение игровых приставок, за которые, по собственному признанию героя, давали хорошую цену на скупке. Воришка шуровал в магазинах, библиотеках и всяких публичные местах.

А в Харькове он буквально нашел золотое дно, ведь «волонтерить» в 2022 году было просто: людям, которые жили в метро, постоянно завозили огромное количество продуктов, средств гигиены, одеяла и медикаменты. Когда летом подземка заработала, то тем, кому некуда было идти, предложили общежития — туда тоже привозили еду.

Именно в это время и начались сборы «на голодных украинцев» и «бедных детей, которые давно уже не пробовали сладкого». Шустрый японский старикан даже дважды мотался на родину (а перелеты через половину мира весьма недешевы), а в Харькове арендовал целый ресторан для встречи с благотворителями из Японии, у которых просил денег.

Теперь они рассказывают уже другим журналистам подробности того, как перечисляли свои иены пачками, а потом не могли добиться от доброго дедушки ответа, куда же он их дел.

Хотя супом тот, конечно, кого-то кормил — и это было главным доказательством волонтерской деятельности. Защитники говорят, что еще открыл бесплатную библиотеку — и как теперь можно говорить гадости про человека, который так помогает, пока другие бегут как тараканы?

Но это обычная реакция, известная по поговорке о божьей росе.

Поскольку такого рода «волонтерство» стало отличным бизнесом еще в 2014 году, и за это время кое-кто, умеющий играть в публичность, стал долларовым мультимиллионером. Каждый такой деятель, само собой, «открывал библиотеку» — что-то кому-то купил, отвез, наладил производство, о чем красиво отчитался перед народом.

Как, например, известный активист-убивец Сергей Стерненко, смешно путавшийся в показаниях, сколько же обогревателей для армии он купил. Или хозяин крупнейшего на Украине благотворительного фонда, бывший комедиант Сергей Притула, собравший с людей 600 миллионов гривен на «Байрактары», а купивший в итоге подписку на спутниковые снимки, которые дают бесплатно.

Но когда крадут свои — это как-то привычно. Тем более что, когда шоу с исчезновением денег устраивают медиаперсоны, за которыми обязательно стоит кто-то внушительный, — это некая система. А вот когда всех нагло доит японский бомж, отсидевший за воровство, — это прямо обидно. Ну, хотя бы в теории должно быть так.

Ведь «харьковский самурай» показывает, что Украина воистину стала страной безграничных возможностей. Буквально любой человек из любой точки мира может приехать сюда и зарабатывать миллионы просто на ровном месте. Главное — правильная шапка и вовремя произнесенные магические словесные формулы.

Если еще выучить несколько фраз по-украински и надеть вышиванку — всё, ты в дамках. Лично президент вручит тебе национальную премию и назовет легендой. Главное — не забыть вовремя раздать бесплатный суп перед камерами. Но если раньше так делали сильные мира сего, которые за пакет печенек забирали себе стратегические активы, то теперь технология доступна всякому.

А какую-то там «геополитику», «международное сотрудничество», «экономические выгоды» и «стратегическое партнерство» выдумали те, кто просто не понимал об украинцах чего-то главного. Ведь им достаточно только немного любви — и ещё тарелки бесплатного супа.