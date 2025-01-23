Планы Трампа забрать у Дании Гренландию, присоединить Канаду и взять под контроль Панамский канал вызвали волну энтузиазма у ряда российских экспертов. И не только потому, что новый американский президент своими действиями вносит разлад в ряды противника, а также глубоко огорчает двух ярых врагов России и спонсоров киевского режима — Канаду и Данию.

Иван Шилов ИА Регнум Президент США Дональд Трамп

Энтузиазм связан с тем, что Трамп своими действиями якобы легализует в западном информационном и политическом пространстве шаги, которые Россия предпринимает с 2014 года на Украине.

Так, например, Кремль требует не допустить вхождения Украины в НАТО, поскольку это угрожает безопасности России, а Запад говорит о суверенитете Киева и об отсутствии у Москвы права выставлять эти требования. И тут Трамп ровно под этим же соусом планирует забрать Панамский канал. Москва говорит о присоединении Крыма и Новороссии, потому что этого хочет население, Запад называет это покушением на сакральность послевоенных границ — и тут Трамп заявляет о присоединении Гренландии на основе желания местных, игнорируя вопрос «незыблемости» границ.

И, что крайне важно, Трамп делает всё это публично. Не прикрывается правами человека, фиговыми листками демократии, не рассказывает сказки о либерализме. Нет, он чётко говорит, что его действия продиктованы национальными интересами, их он ставит на первое место, а всякие условности ему не интересны. Открывая тем самым дорогу для легитимизации на Западе подобных шагов.

Однако между Гренландией и Донбассом, Панамой и Украиной нельзя ставить знак равенства. Если это сделать, мы принизим происходящие в России процессы.

Возьмём ту же Гренландию. Для Трампа это лишь чужая выгодная и удобная территория. Ему нужны полезные ископаемые, выход в Арктику, контроль альтернативного российскому Северного морского пути между Восточной Азией и Европой — да и, собственно, сама территория, на которой можно разместить новые базы. Население же Гренландии для него, да и для США в целом, — чужие люди, лишь инструмент для реализации амбиций Вашингтона.

Опросы общественного мнения показывали, что гренландцы до начала трамповских притязаний не особо стремились входить в состав Соединённых Штатов, поэтому сейчас американцы будут убеждать местных жителей проголосовать как за независимость, так и за будущее вступление в США. И единственным способом это сделать будут деньги. Причём потратить их придётся не так много, учитывая, что на самом большом в мире острове живут всего около 60 тысяч человек.

Донбасс и Новороссия — совершенно иная история. Это не чужая территория: несколько сотен лет она входила в состав исторической России. И сейчас Россия просто возвращает своё. Да, с природными ископаемыми, с чернозёмом — но своё.

Причём вернуться Донбасс и Новороссия хотели без всяких взяток и подкупов местных людей. На бывших украинских территориях жили и живут русские люди, которые не видят себя частью Антироссии — государственного проекта под названием Украина.

Люди, которых киевский режим терроризировал за то, что остались русскими не только физически, но и ментально. Люди, которые не просто сидели и ждали, пока серьёзные дяди всё за них решат (как сейчас поступают те же гренландцы), а встали на защиту родной земли. Встали в Крыму, в Донбассе и других русских регионах Украины. Да, где-то у них не получилось, где-то закончилось трагедией — как в Одессе, когда террористы сожгли Дом Профсоюзов вместе с находившимися там людьми.

Но сопротивления русских это не сломило, и сначала в 2014, а затем в 2022 году люди и земли заслуженно вернулись в родную гавань.

Можно ли сравнивать этих русских людей с гренландцами? Нет, это значит унижать подвиг живых и память мёртвых.

Что же касается Панамы, то её сравнение с Украиной выглядит натянутым. Да, Соединённые Штаты опасаются перехода стратегически важного для них канала, соединяющего Восточное и Западное побережье, под контроль Китая, но что это будет за контроль?

Владеть им будут гонконгские компании, а портовой инфраструктурой начнут управлять компании китайские. При этом никаких военных баз Пекина в Панаме не ожидается, как и управления страной из Пекинского обкома.

У Вашингтона сохраняется достаточно экономических, политических и военных рычагов, чтобы заставить панамское руководство следовать своей воле. Поэтому возможный физический перехват контроля над каналом — блажь Трампа и его стремление показать всем свою мощь.

Проще говоря, прямое нарушение национального суверенитета безо всяких на то оснований.

А возможное вступление Украины в НАТО — это другое: создание на границах России, в 450 километрах от Москвы, враждебного, напичканного оружием и западными базами государства, которое несёт прямую угрозу российской безопасности. Государства недоговороспособного, как показали Минские соглашения, и занимающегося терроризмом, как показали атаки на АЭС.

Поэтому Россия выступала и выступает за ограничение украинского суверенитета — причём как в вопросе вступления в НАТО, так и в праве на военное сотрудничество с коллективным Западом. Которое, как показал пример Швеции, может выйти на натовский уровень без непосредственного членства.

Поэтому сравнивать претензии России к Украине и претензии Трампа к Панаме бессмысленно. Совершенно разные задачи, разные взгляды и разный уровень уважения к тому, что осталось от международного права.