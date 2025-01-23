Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Первой реакцией украинского Центра противодействия дезинформации на историю про отдых первой леди Елены Зеленской на фешенебельном горном курорте в Швейцарии было, конечно же, отрицание. И в самом деле на видео, которые выложил 15 января экс-народный депутат (и правоверный, как он сам везде трубил, бандеровец) Игорь Мосийчук, невозможно точно идентифицировать расфуфыренных женщин, садящихся в раритетный Rolls Royce Phantom VI, поданный вместе с двумя Mercedes V-класса к трапу частного самолета.

Иван Шилов ИА Регнум

Чуть позже журналистам удалось выяснить, что в лакшери-отеле Badrutt’s Palace, в лучшем номере с панорамным видом на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц стоимостью почти 7,5 тысячи евро в сутки, действительно останавливалась дама по фамилии Зеленская. Только под именем Мария. И случилось это, по странному совпадению, как раз накануне экономического форума в Давосе, куда отправился Владимир Зеленский — объяснять, почему же он так и не пошел ни на одно предложение мира в 2022 году.

Так что всё вместе выглядит вполне органично: первые лица «воюющей страны» отдыхают от суровых будней, как они это делали всегда.

Ведь и трюк со сменой имени тоже не нов. В 2018 году тогдашний президент Украины Пётр Порошенко был уличён в таких же утехах. Проливая на публику крокодильи слёзы о страдающем народе, «шоколадный олигарх» отправился на тайный новогодний отдых на Мальдивах, потратив на это полмиллиона долларов. Под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine) он снял для своей компании из троих мужчин и пяти женщин отдельный остров с виллой на Мальдивах, куда все отправились на частном самолёте.

Характерно, что за разного рода развлечения и еду Порошенко расплачивался наличными долларами — это должна была быть весьма увесистая пачка. А когда всё открылось, администрация президента дала официальный комментарий в духе «человек может себе позволить».

Что, в общем-то, является чистой правдой.

Ведь и в чёрные дни «Иловайского котла», когда попытавшуюся прорваться окружённую украинскую группировку добивали «Градами», Пётр Алексеевич преспокойно занимался оформлением офшорных компаний на Британских Виргинских островах.

У таких людей всегда есть дела поважнее, чем какие-то невнятные страдания «простого народа», в их глазах — неудачников, не сумевших подняться до таких же жизненных высот. Для таких есть только придуманные пиарщиками истории вроде той, что сын Порошенко Алексей «тоже воевал под Иловайском» или берущие за душу признания Зеленского, как его дети остаются в Киеве, «проходят эту войну вместе с другими детьми».

Badrutt’s Palace

По большому счёту Елена Зеленская тоже могла бы сказать о своём красивом отдыхе в Швейцарии, что она, «как и миллионы других украинских женщин», вынуждена покидать Украину, где так небезопасно и тяжело. И как её сердце на чужбине болит каждую секунду при мыслях о родной земле, оставшейся там, за снежными перевалами.

Если бы не персональный бассейн с подогревом — вообще непонятно, как можно было бы выдержать эту тоску, разъедающую изнутри.

В данном случае можно вообще не переживать, действительно ли на видео была она сама или просто кто-то немного на неё похожий. И на самом ли деле Зеленскую видели в Нью-Йорке (во время очередного делового визита её мужа) за покупкой драгоценностей. И правда ли, что их семейство купило какую-то супердорогую виллу в Испании, Mercedes Гитлера и вывозит грузовиками «кэш» в ОАЭ.

Нет нужды документально подтверждать именно это.

Потому что в том или ином виде всё делается именно так, ведь такое поведение является нормой для любого, кто когда-либо попадал в ряды украинской «элиты». Автор этих строк лично знал одного пламенного социалиста, который, едва получив должность не самого большого чиновника в рамках политических договорённостей, тут же потерял всякие берега, начав пихать в карманы пачки долларов.

Текли из назначенных им ставок поборов: не заплатишь — документы не зарегистрируют никогда.

Не то чтобы всё это было чем-то уникальным или типично украинским, коррупция всё же явление универсальное. Типично украинским является постоянное горение за народ, за многострадальную землю, которую веками грабили оккупанты, за справедливость, которую никак не дают украинцам разного рода «ворогы».

Вот и сейчас весь мир уже третий год слушает многословные излияния по поводу мучений, обрушившихся на несчастную Украину, истекающую кровью в борьбе и отчаянно нуждающуюся в помощи.

«Без этой помощи нам не выстоять», говорят они. «Без вашей поддержки нас всех убьют безжалостные дикари», которые затем набросятся на беззащитную Европу — лишь Украина стоит преградой на пути зла.

Однако любая помощь при этом немедленно конвертируется в кэш, криптовалюту, недвижимость за границей, в автопарки из элитных машин и красивый отдых на лучших курортах. И её снова отчаянно не хватает: дайте ещё.

В спокойные времена моего социалиста «патриоты» напоказ плакали о стариках, которым не хватает на хлеб, получали голоса на выборах — и, попав если не на Олимп, то в предгорья, немедленно переплавляли полученный ресурс в сладко пахнущие пачки долларов. С 2014 года доили уже на страшных историях о войне — сначала своих, бесконечно донативших на то и это, а потом уже и чужих, зарабатывая всё больше и больше.

Соцсети

Вообще-то так делают телефонные мошенники, схема практически ничем не отличается: вызвать эмоции, страх, принудить к действию под предлогом спасти что-то своё — сбережения ли или «свободу и независимость». Но мы же не осуждаем мошенников за то, что своё заработанное они тоже тратят на красивые тачки, отдых и белоснежный кокаин. Просто этой части обычно никто не видит — хотя она наверняка есть.

Да и они особых угрызений совести не испытывают, рассуждая, примерно как Пётр Порошенко: никто вам не виноват, что вы такие лохи. Так что, когда украинский Центр противодействия дезинформации решительно опровергает «фейки российского ЦИПСО» об элитном отдыхе первой леди, он как бы повторяет известное предложение ни в чём не сомневаться, а немедленно перевести деньги на «безопасный счёт».

Номер с видом на Энгадинские Альпы сам себя не оплатит.