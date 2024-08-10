10 августа исполняется десять лет с начала масштабных боёв за город Иловайск — крупный железнодорожный узел к юго-востоку от Донецка.

Иван Шилов ИА Регнум

Операция украинских формирований, которая должна была отрезать ополчение Донбасса от помощи из России, обернулась для Украины тяжёлым поражением, «иловайским котлом».

Даже украинские СМИ по горячим следам называли произошедшее «самым жестоким поражением украинских сил за всё время военных действий» в зоне так называемой «антитеррористической операции».

Планы киевских силовиков

4 августа 2014 года штаб украинской армии отдал боевой приказ войскам «Сектора Б» (группировке силовиков к западу от Донецка во время кампании 2014–2015 годов) на окружение Донецка. Окружение должно было проводиться с двух сторон.

С севера подразделения 93-й омбр (отдельной механизированной бригады) должны были отрезать Донецк от Горловки, выйдя из Верхнеторецкого и дойдя до Нижней Крынки.

Но основной удар планировался с юга: со Старобешево на Иловайск, а затем на Харцызск и Зугрэс. В районе Нижней Крынки и Зугрэса украинские подразделения должны были встретиться.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Командование «Сектора Б» получило подразделения из состава 17-й отбр (отдельной танковой бригады), 93-й омбр, 51-й омбр. Но основная ставка делалась на подразделения МВД Украины и Нацгвардии, а точнее на добровольческие батальоны и батальоны территориальной обороны.

Именно они составляли основную ударную силу.

В атаках на Иловайск принимали участие батальоны: «Донбасс», «Днепр-1», «Миротворец», «Херсон», «Ивано-Франковск» (он же «Прикарпатье»), «Свитязь», «Кривбасс», «Азов»*, «Шахтёрск».

«Репетиция» штурма и чем она закончилась

Первую попытку захватить Иловайск силами батальона теробороны «Кривбасс» с приданными ему двумя танками и двумя БМП 51-й омбр и отрядом из «Добровольческого украинского корпуса» «Правого сектора»* предприняли ещё 7 августа.

В итоге один из танков наехал на мину. Экипажу удалось покинуть танк, перед тем как сдетонировал боекомплект. Один БМП подбили ополченцы.

Примечательно, что то неудачное наступление увенчалось конфликтом между командующим «Сектором Б» генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком и командованием «Кривбасса», в результате которого, как спустя год писал украинский журналист Ярослав Тинченко, «военнослужащие этой части («Кривбасса». — ИА Регнум) начали пренебрежительно относиться к штабу «Сектора Б» и саботировать его приказы».

Ещё до штурма между Хомчаком и «кривбассовцами» возник спор. Генерал считал, что Иловайск обороняет от 30 до 80 ополченцев, в то время как командование «Кривбасса» называло Иловайск ни много ни мало укрепрайоном.

На деле к истине был ближе Хомчак. «Укрепрайон» являлся на деле совокупностью лёгких укреплений. При этом численность отряда ополченцев в Иловайске по разным оценкам составляла до двух сотен человек. Командовал местным ополчением уроженец Иловайска Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. Именно на основе иловайского гарнизона сложится батальон «Сомали». В эти две сотни входили и несколько «славянских» (ранее воевавших в Славянске) рот и отряд Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.

Начало атак. Хомчак — дундук и «Пряник» в бою

На 10 августа был назначен второй штурм Иловайска. Костяк наступающих составили бойцы «Донбасса», «Азова»* и «Шахтёрска». В наступлении должны были принимать участие и бойцы 51-й омбр, а также «Кривбасса». Кроме того, были приданы три танка, однако один танк сломался из-за перегретого мотора, второй остался на блокпосту, а третий в начале боя подбила САУ ополчения.

Экипаж танка уцелел: его выбросило взрывом из отверстия для башни, последняя была сорвана за мгновение до этого.

В итоге пехоту прикрывала одна постоянно перегревавшаяся БМП и так называемый «Пряник» «Азова»* — КамАЗ, обшитый стальными листами с установленным на нём пулемётом «Утёс».

Кадр из видео

В наступлении был повреждён «Пряник» и утрачена БМП. Погибла дюжина боевиков: трое из «Азова»*, четверо из «Донбасса», трое из «Кривбасса» и двое из «Правого сектора»*.

Примечательно, как ответили украинские солдаты, которых добровольцы упрекнули в отсутствии поддержки в том числе и бронетехникой.

«Хомчак — дундук, и мы его приказы выполняем по-своему», — заявили т.е.

Сам же Хомчак начал формировать новую группировку для наступления, «кулаком» которой стал «Донбасс» и ротная тактическая группа из состава 17-й танковой бригады. Также решено было использовать ряд других подразделений, среди которых был и «Днепр-1».

Как Зеленский веселил «азовцев»* в Мариуполе

14 августа начальник штаба «АТО» генерал-майор Виктор Назаров издал распоряжение, в котором назначил ответственных за взятие ряда населённых пунктов, в том числе Иловайска.

Приведём свидетельство одного из солдат противника.

«В этот день (16 августа) на базе батальона «Азов»* в посёлке Урзуф Донецкой области встречались представители добровольческих батальонов «Кривбасс», «Шахтёрск», «Донбасс», «Азов»* и «Днепр-1». На вертолёте замглавы Днепропетровской государственной администрации Филатова прилетел наш командир батальона Берёза Юрий Николаевич», — описывал начало подготовки к третьему штурму Иловайска боец батальона «Днепр-1» Роман Зиненко, известный под позывным Седой, в своей книге «Иловайский дневник».

Далее он пишет, как боевики нацбатов поспешили в тогда ещё не разбитый аэропорт Мариуполя. «Боялись опоздать на концерт студии «Квартал-95», который проходил просто на взлётно-посадочной полосе аэродрома», — вспоминал Седой. Вёл концерт популярный молодой шоумен, актёр украинского и российского кино Владимир Зеленский.

«Тогда мы ещё не знали, что бойцы батальонов «Донбасс», «Кривбасс», «Азов»* и «Шахтёрск» уже несколько дней вели бои на подступах к Иловайску, неся потери», — писал боевик Седой.

Начало чёрных дней

18 августа, пока будущий глава Украины веселил националистов со сцены в Мариуполе, начался новый — третий — штурм Иловайска.

В нём принимали участие батальоны «Донбасс», «Днепр-1», «Шахтёрск», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск» и «Азов»*. Поддерживали наступление сводная рота 51-й омбр и ротно-тактическая группа 17-й отбр. Основной костяк атакующих составляли бойцы «Донбасса» — ранее они уже захватили Попасную и Лисичанск.

Уже на следующий день — 19 августа — «Азов»* и «Шахтёрск» вывели из боевой линии. Первый — из-за опасения украинского командования по поводу Мариуполя, второй — из-за низкой дисциплины и боеспособности.

В тот же день украинским добробатам удалось прорваться вглубь города и захватить железнодорожное депо, которое стало одной из самых горячих точек.

При этом боевикам батальона «Донбасс» не удалось перебраться на технике (в их распоряжении был БТР, зенитная установка, автоматические станковые гранатомёты) через железнодорожный узел — огромное поле рельс, делящее город. По пешеходному мосту через пути удалось перебежать лёгкой пехоте.

С 19 августа для жителей Иловайска начались чёрные дни. О том, что происходило в городе, детально описано в отчёте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«После того как украинские силы покинули Иловайск, во дворе школы № 14, где базировался батальон «Донбасс», была проведена эксгумация массового захоронения с тремя телами, — среди прочего сообщается в документе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

УВКПЧ позже установило имена жертв — гражданские лица Валентин Минич, Игорь Труфанов и Сергей Мироненко.

«Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, Минич и Труфанов имели на теле огнестрельные ранения, а Мироненко, вероятно, погиб в результате обстрела, когда находился под стражей в школе № 14», — свидетельствует документ ООН.

В собственном доме были расстреляны работники железнодорожного депо — муж и жена Валерий Колесниченко и Людмила Горбенко.

В отчёте УВКПЧ рассказывается о пытках, которым подвергали боевики «Донбасса» мирных жителей.

«Стыдное облегчение» националиста

Столь храбрые по отношению к мирным жителям, в боях добробатовцы подчас демонстрировали иные качества. Так, командир «Донбасса» Семён Семенченко (имя при рождении Константин Гришин), получив ранение, ретировался с места боя. Ранение получил и ещё один одиозный боевик «Донбасса» — бывший член группировки С14*, украинский националист Дмитрий Резниченко.

«Потом (после ранения) — удивление. Боли нет, а китель весь в крови. А потом, стыдно вспоминать, — облегчение. Когда командир зашёл в госпиталь и дал приказ выезжать с санитарным конвоем, было ощущение адского стыда перед парнями, которые остаются, лютого страха, и — облегчение», — откровенно рассказывал Резниченко в интервью изданию «Цензор. Нет».

Кадр из видео

По его словам, треть его взвода погибла в Иловайске. Среди прочих погибших был и ветеран 75-го полка рейнджеров США Марк Паславский, известный под позывным Франко. Он стал одним из первых националистов, которого с почётом похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве после второго Майдана.

Ополченцы прорываются к «Сектору Д»

Уже 20 августа украинские источники начали сообщать об окружении «Донбасса» и потере связи с некоторыми другими подразделениями. В окружении оказалась часть пехотинцев, которая перебралась через железнодорожные пути, и попыталась закрепиться дальше в городе.

При этом с 21 августа интенсивность боевых действий в Иловайске чуть уменьшилась.

Украинское командование продолжило направлять в город подкрепление из добробатов. Ополченцы же успешно отбивали штурмы, несмотря на превосходящие силы противника. При этом часть сил ополчение перебросило в Донецк.

23 августа ополчение начало наступление на «Сектор Д» в районе Амвросиевки.

Наступлению предшествовал мощный артиллерийский удар.

В этот день рота 93-й омбр не смогла закрепиться в селе Петровском, что неподалёку от Саур-Могилы.

Неудача и этой роты вместе с артударом произвела гнетущее впечатление на батальон «Прикарпатье», который в обед снялся в полном составе со своих позиций и бежал на запад. Это привело к обрушению украинской обороны.

Ротно-тактическая группа 28-й обмр, которая располагалась к северу от бежавших ивано-франковцев, тоже передислоцировалась. Уже вечером 23 августа фронт в районе Амвросиевки перестал существовать.

Всё идёт по плану?

Утром 24 августа — в День независимости Украины — тогдашний министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил: «Антитеррористическая операция» идёт по плану.

Но вот у украинских военных в Донбассе и тех, кто находился вместе с ними, были совсем другие ощущения.

«Сегодня — День независимости Украины. Мы находимся около Иловайска. Наши бойцы уже зачищают город», — передавал с места событий журналист украинского телеканала Espreso Егор Воробьёв. Но, тут же добавил он, в тот же день стало известно, что в тыл украинским силовикам заходят танки.

По сформулированной в Киеве версии, это были якобы российские танки.

Украинское командование отреагировало на новости о военной колонне, выдвинувшейся на Амвросиевку, по-своему.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Как свидетельствуют опубликованные позже материалы комиссии Верховной Рады Украины (которая расследовала обстоятельства «иловайского котла»), на полученный около 10:30 доклад о «российских танках», начальник штаба «АТО» Назаров ответил:

«Идите ***! Трусы! Я вас посажу!».

В 12:00 информацию в телефонном разговоре довели начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко.

«Не ссы! Это всё *** (ерунда)! Мы всё это проходили!» — ответил глава Генштаба.

В этот же день, 24 августа, указом президента Украины Муженко присвоили звание генерал-полковника.

Никаких приказов по поводу сложившейся ситуации Муженко не отдал.

Примечательно и то, как много позже оправдывался командующий «Сектором Б» Хомчак.

«Уже 25-го (!) августа мы увидели части регулярной российской армии и доложили о них наверх», — подчёркивал военачальник, транслируя официальную версию о якобы «вмешательстве России на стороне сепаратистов» (без которой украинские военные якобы не могли попасть в котёл).

«Но мы опять-таки не могли отойти, потому что есть приказ. Если приказ брать Иловайск, значит — брать Иловайск. Слово «приказ» никто не отменял. Такого не может быть, чтобы приказ не выполнялся. За невыполнение приказа предусмотрена ответственность вплоть до уголовной», — оправдывался Хомчак.

Москва призывает открыть гуманитарный коридор

К тому времени — к 25 августа — группировка украинских войск в Иловайске была окружена. Не обошлось и без проблем у ополчения: рядом с селом Зеркальное в плен попали десять военнослужащих.

27 августа украинские военные попытались прорваться из Иловайска. Добробаты прорывались на гражданской технике — захваченных в городе маршрутках, автобусах и легковушках. Попытка потерпела крах: колонна была выявлена и рассеяна артиллерийским огнём.

Фактически Иловайский котёл был сформирован.

29 августа президент России Владимир Путин обратился к ополчению Новороссии.

«Очевидно, что ополчение достигло серьёзных успехов в пресечении силовой операции Киева, представляющей смертельную опасность для населения Донбасса и уже приведшей к огромным жертвам среди мирных жителей. В результате действий ополчения большое количество украинских военнослужащих, участвующих в военной операции не по своей воле, а выполняя приказ, попало в окружение», — отмечал российский лидер.

Путин призывал силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении.

Таким образом — подчеркивал президент — можно будет избежать бессмысленных жертв, окруженные смогут беспрепятственно выйти, получить медпомощь, вернуться к семьям.

Президент России отметил, что российская сторона, в свою очередь, готова и будет оказывать гуманитарную помощь населению Донбасса, страдающему от гуманитарной катастрофы.

Ополчение гуманитарный коридор открыло. Но выход украинских военных из коридора обернулся для них трагедией. Трагедией, в которой было виновно их командование.

«Решительно! С боем, вперёд!»

Согласно договорённости 29 августа украинские военные должны были выходить двумя колоннами через Многополье на Старобешево а затем на Комсомольское. Без оружия. Однако колонны выехали позже на два с лишним часа. Первую, более многочисленную (свыше тысячи человек) колонну под кодовым названием «Булава» вёл Хомчак, вторую численностью до 700 человек под кодовым названием «Ветер» — полковник 93-й омбр Алексей Грачёв.

Первое кольцо оцепления колонны миновали спокойно. Однако на одном из блокпостов Хомчака попросили подождать 15 минут для согласования выхода колонны с оружием и техникой, чего, напомним, изначально не предполагалось. Хомчак решил не ждать.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Хомчак в ответ сказал, мол, мне некогда ждать. Мне надо спешить. В приказном порядке все по-боевому прорываемся и будем атаковать русских. Этот приказ был выполнен. Головная машина пошла в атаку», — рассказывал позже и. о. комроты 39-го батальона теробороны (он же «Днепр-2») Юрий Лысенко.

Упрекнуть его во лжи не получится. В репортаж журналиста Воробьёва, который он записывал во время выхода из котла в одной машине с комбатом «Днепра-1» Берёзой, попала следующая сцена.

«Ветер»! Решительно! С боем, с боем. Вперёд! Командуй!» — говорила рация в машине.

«Ветер» — это та (другая) колонна, у нас — «Булава», — пояснял журналисту Берёза.

Примечательно, что даже следственная комиссия Верховной Рады признала недостатки украинского планирования. Киев не пытался связаться с Москвой, которая могла бы, в свою очередь, связаться с командованием ополчения.

«Нами доподлинно установлено то, что на утро 29-го числа ни Генштаб [ВСУ] с Генштабом [ВС РФ] никаких эффективных переговоров не вёл, ни Минобороны с Минобороны. Вообще никаких. Даже не пытались», — рассказывал в 2015 году журналистам глава следственной комиссии Андрей Сенченко.

Итог решения Хомчака идти на прорыв был предсказуем: ополченцы начали отвечать. Когда по рации командиру передавали, что «сепаратисты» бьют из артиллерии и миномётов, Хомчак всё равно подтвердил команду на прорыв.

В итоге колонны рассыпались на мелкие группы, но уйти удалось немногим счастливчикам, среди которых был и сам Хомчак с некоторыми офицерами и журналистами. Позже появились сообщения, что Хомчак с комбатом Юрием Берёзой развернулся на двух автобусах, и поехал в другую сторону — не в ту, по которой на прорыв из котла двигались основные силы. Хомчак и Берёза из котла вышли, бросив бойцов на убой.

Колонна под названием «Ветер» была разгромлена полностью, её командир — полковник Грачёв — погиб.

Злоключения сотника Парасюка

Зачистка территории под Иловайском шла до 2 августа. По данным Верховной Рады Украины, потери ВСУ превысили тысячу человек.

Позднее данные скорректировали. Согласно официальной украинской версии, в боях за Иловайск и при выходе из Иловайского котла погибли 366 человек, получили ранения — 429. Ещё 300 человек попали в плен. Пленных довольно быстро, за некоторыми исключениями, вернули Украине.

Среди пленных был командир 4-й роты батальона «Днепр-1» Владимир Парасюк — человек, на котором во многом лежит вина за происходящее на Украине и сегодня.

Именно «сотник» Парасюк своим выступлением 21 февраля 2014 года на Майдане в Киеве спровоцировал срыв достигнутых между оппозицией и Виктором Януковичем договорённостей, финализировав тем самым госпереворот.

Как выяснилось спустя несколько лет Парасюк вместе с отцом был в консерватории в составе группы стрелков, открывшей огонь по милиционерам утром 20 февраля, спровоцировав тем самым ответный огонь. Парасюку удалось скрыть свою личность.

Его вернули на Украину 1 сентября, хотя, будь он опознан, он бы дал ценные свидетельства о том, что на самом деле происходило в самые кровавые дни Майдана 2014 года и кто стоял за госпереворотом на Украине.

Но это уже совсем другая история.

*Организации, признанные террористическими и экстремистскими в России.