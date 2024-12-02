Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова «Следы империи». Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

Внушительную волну возмущения в блогосфере вызвало выступление первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России, да к тому же доктора теологии профессора Дамира Мухетдинова на научной конференции «Пути и страны: цивилизации Востока в исторической динамике».

ИА Регнум

Вкратце смысл доклада сводился к следующему: надо отойти отойдем от «этноцентричной» концепции истории России и, следовательно, упрощенной схемы «Славяне → Русь → Московия → Россия». Существование нашей страны надо отсчитывать с гуннов, считает Мухетдинов.

Хазарский каганат и Золотую Орду, по его мнению, следует считать стадиями формирования Российского государства, собственно нахождение Руси в составе Орды надо воспринимать как «золотое время». И отказаться, как от искусственного конструкта, от идеи «что плохо для славян, то плохо для России».

Хотел ли автор этих тезисов того внимания, которое он получил? Не уверен. Скорее это прощупывание ситуации — авось подобные мысли найдут наверху понимание. А вдруг?

Поэтому практически сходу он пытается ссылаться на «упоминаемое с больших трибун евразийство». Но это не помешало критикам обвинить Мухетдинова в том, что он хочет «выписать славян из русских». Прежде чем разобраться, так ли это, отметим, что на Украине есть ровно противоположная забава — выписывать русских из славян. Причем там принято «вписывать» их в «финно-угры». Помимо того, что это нелепо само по себе, странно не понимать, что, например, те же венгры (угры) сыграли в европейской и мировой истории роль, несопоставимую по значимости с украинской.

Альтернатива Мухетдинова

Но вернемся к нашему докладчику. Он заявляет:

«Историю Российского государства принято выводить из истории Древней Руси, а следовательно, из истории древних славян, получая на выходе стройную на вид концепцию органического превращения славян в русских, расширявших свое государство, обраставшее территориями с инородным населением. Этот взгляд, который несут нам сегодня все учебники, на самом деле является политическим конструктом. И он никогда не был безальтернативным».

И в качестве альтернативы предлагает включить в «историю Российского государства в качестве стадий такие политические образования, как Хазарский каганат и Золотая Орда». Более того, в предки собственно русских предлагается записать гуннов и иных кочевников.

Зачем? Во имя уважения к многонациональности. И задаёт вопрос: «Мешает ли что-то современной России переосмыслить свою историю, историю своих народов? Тем более, что время возвращает этот вопрос в разряд актуальных».

Что ж, а правда, что мешает? Если, как утверждает Мухетдинов, вопрос в «разряде актуальных»…

Прежде всего, давайте определимся, что история — это не только наука, но и система интерпретаций. Они и формируют стройный исторический нарратив — рассказ о жизни народа, страны, государства. Факты сами по себе поддаются часто очень разному истолкованию в зависимости от целеполагания человека или группы, этот нарратив создающей.

И вот Мухетдинов сыплет на нас разнообразные факты, которым дает тенденциозную трактовку. Например, он вспоминает:

«Важный этап в истории российской государственности связан как раз с булгарами и аварами. Булгары — народ тюркского круга, об аварах известно меньше, но, независимо от этого, именно в период их господства в Восточной Европе начинается движение славян на Балканы и новый качественный этап их политогенеза: в рамках аварского государства или вследствие внешнего давления они создают более сложные политические структуры».

Согласно «Повести временных лет», часть славян находилась под властью аваров (иначе обров), которая была подчеркнуто, даже вызывающе тиранической:

«Если поедет куда обрин, то не позволял запрячь в телегу коня или вола, но приказывал впрячь в неё три-четыре-пять жен дулебских и везти его — обрина».

И за эту немыслимую гордыню и жесткость, по убеждениям древнерусских книжников, этот народ был истреблен полностью — «погибоши аки обре». И они действительно были разгромлены западными славянами и франками. И не оставили никакого народа-наследника.

То есть «сложные политические структуры» сложились у славян как раз в борьбе с насилием аваров, а не в рамках их государства — почувствуйте разницу.

«Добровольное» ордынство

Период ордынского господства над Русью, с точки зрения Дамира Мухетдинова, и вовсе «золотой век»:

«Если посмотрим на деятельность Александра Невского, то он тоже ездил «в Орду» решать собственные проблемы: сначала вместе с братом Андреем, чтобы изгнать дядю Святослава из Киева, а потом и сам отдельно, чтобы изгнать из Киева уже своего брата Андрея. Иными словами, правители княжеств Руси сами приняли власть степного владыки. Чем не «добровольное вхождение» Руси в состав Золотой Орды?»

Да, ситуация, в которой оказался князь Александр, была предельно сложной. И да, он видел, что сопротивление Орде на том этапе было невозможно. И да, в дальнейшем московские князья, его потомки постарались извлечь максимум пользы из вынужденного своего подчинения ханам.

Но эта «добровольность» стала следствием страшного нашествия, чудовищных разорений и демонстрации захватчиками такой жесткости, с которой русские князья до этого не сталкивались.

Приведём выдержку из «Повести о разорении Рязани Батыем» в переводе на современный русский язык:

«Рано утром пришли язычники к городу, одни — с факелами, а иные — со стенобитными орудиями, а иные — со множеством лестниц. И взяли город Рязань в декабре месяце в 21 день. И пришли в соборную церковь Успения пресвятой Богородицы, и великую княгиню Агриппину — мать великого князя, и со снохами, и с прочими княгинями изрубили мечами, а епископа и священнослужителей предали огню — в святой церкви сожгли; и иные многие пали от оружия, и в городе многих людей и с женами, и с детьми мечами изрубили, иных — в реке утопили. И иереев, монахов — до последнего изрубили.

И весь город сожгли, и все сокровища прославленного златокузнечного мастерства, и богатства рязанских государей и сродников их черниговских и киевских захватили.

И храмы Божий разорили и в святых алтарях много крови пролили. И не осталось во граде ни одного живого, все заодно погибли и одну на всех чашу смертную испили. Не осталось там ни стонущего, ни плачущего: ни отца и матери по детям, ни ребенка по отцу и по матери, ни брата по брату, ни по родным, но все вместе мертвыми лежали».

Предать Коловрата?

Не сомневаюсь, что тот же Мухетдинов всё это попытается опротестовать: мол, «Повесть» поздний памятник XVI века, мол, про аваров — это всё преувеличения летописца и прочее. И на все эти события пора, мол, взглянуть по-другому.

И тут мы подходим к главному: а зачем? Если уж были упомянуты евразийцы, то надо понимать, в чём главное и ценное в этой идеологии — взгляд на русскую историю не только с Запада, но и с Востока. Да, это весьма полезно. Это дает объемную картину. Да, невозможно отрицать влияния Орды на то, как пошли процессы государствообразования на русских землях. Да, слово «иго» неточно описывает сложные взаимоотношения русских земель с ханской ставкой. Ну так оно давно учеными и не используется.

Но в то же время борьба с Ордой вписана в тот самый исторический нарратив, который и формирует, определяет собственно «русскость». В этом нарративе и подвиг отчаянного мстителя Евпатия Коловрата, и победа на Куликовом поле, и «утонувший в крови» малолетний князь Козельска.

Всё это предлагается переосмыслить? То есть нам надо предать Коловрата? То есть героические жители Козельска, выходит, противостояли силам «прогресса», когда защищали до последнего свой, прозванный за это захватчиками «злым» город?

По сути, предлагается демонтировать русский исторический нарратив. Но, видите ли, какая штука — именно он, и по большому счету только он (помимо языка, разумеется) определяет сегодня идентичность народа. У русских практически нет объединяющих их исконных традиций, нет живой родовой памяти — трагические события XX века всё это стерли.

И когда человек говорит: «я русский», он определяет себя, даже если не шибко образован, именно через исторический нарратив, пусть даже самые базовые его вехи. И если эти вехи заменить другими (а ровно это и предлагается), то сама идентичность начнет рассыпаться.