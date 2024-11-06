ОПЕК+ на своем очередном заседании ожидаемо приняла решение отложить повышение добычи в декабре на 180 тысяч баррелей в день. Теперь производство (по крайней мере официально согласованное) будет наращиваться лишь с нового года, если обстоятельства будут этому благоприятствовать.

Иван Шилов ИА Регнум

Котировки черного золота отреагировали на решение нефтяного картеля и его партнеров более чем позитивно, подскочив выше $75 за Brent в течение одной торговой сессии. Хотя еще недавно на рынке царило уныние, когда нефть упала ниже 70-долларовой отметки. Решение оказало трейдерам скорее моральную поддержку в ситуации неопределенности.

Почему ОПЕК+ не могла поступить иначе, причём второй раз за два месяца (повышение добычи ожидалось еще в начале сентября)? Причины на самом деле на поверхности. Очень много говорилось о том, что геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке может взвинтить цены до трехзначных чисел. Ничего подобного, однако, не случилось. Со времён нефтяного шока 1973 года прошло много десятилетий и рынок научился жить с политическими рисками. Конфликт и правда сейчас особенно масштабный, но последние действия Израиля показали, что нефтяным объектам в Иране вряд ли грозит что-то серьезное. В конце концов, удар по добывающим мощностям в Исламской Республике срикошетил бы и по самому Израилю, да и по США, где перед выборами бы совсем не порадовались радикальному скачку цен на нефть.

А вот остальные факторы, по крайней мере в краткосрочной перспективе, не на стороне нефтяных котировок. Рост ВВП Китая остается скромным — не плохим, но и не блестящим. Программа стимулирования второй экономики мира пока тоже не до конца убеждает инвесторов. Спрос на нефть в КНР будет расти, это неизбежно, но достаточно ли этого будет, чтобы удерживать цены на высоком уровне? Думаю, что точно не в ближайшие месяцы.

С другой стороны, мы видим, что с предложением за пределами ОПЕК+ всё совсем неплохо. США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки. Рост, кажется, приостановился, но и этого достаточно, чтобы насыщать нефтяной рынок. При этом американцы не очень-то торопятся наполнять свой стратегический резерв, изрядно израсходованный в 2022 году и сейчас находящийся на минимуме за почти 40 лет. В этом году несколько других стран активно наращивают добычу: Бразилия и Гайана — это самые известные примеры, но далеко не единственные.

В общем, рынок перенасыщен. Всемирный банк прогнозирует, что в следующем году спрос будет превышать предложение на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Выше эта дельта была только дважды в истории: в период обвала цен в азиатский финансовый кризис 1998 года и в пандемию 2020-го. Перспектива, заставляющая производителей быть максимально осторожными.

Да и проблемы с соблюдением квот в ОПЕК никуда не делись. Скажем, добыча Ирака под большим вопросом. По официальным данным, страна производит 3,94 миллиона баррелей в день, но независимые источники дают 4,26 миллиона. Не до конца понятно, сколько нефти производится в полунезависимом Иракском Курдистане, поэтому прикидки насчет второго ключевого поставщика нефти на Ближнем Востоке всегда будут оставаться очень приблизительными.

Наконец, главный организатор квот, Саудовская Аравия, стремится к балансированию своего бюджета, а это возможно при цене в $100 за баррель, не меньше. Стратегия «продадим больше, но дешевле» сейчас не очень работает. Да и в прошлом Эр-Рияд применял ее скорее для того, чтобы поддавить на недружественных конкурентов, чем заработать.

А тут еще и выборы в США: побеждает Дональд Трамп, но все равно практически невозможно предсказать, как их результаты повлияют на мировую нефтегазовую индустрию. Все эти обстоятельства очевидно провоцируют крупнейших игроков рынка избегать рисков и действовать максимально надежно и аккуратно.

Впрочем, более долгосрочные перспективы для нефтяников представляются более радужными. Уже сейчас очевидно, что, несмотря на все успехи (а их трудно отрицать) зеленой энергетики, высокий спрос на нефть останется с нами еще долго. Об этом же говорит и председатель ОПЕК Хайсам Аль-Гайс: мировая экономика продолжает расти, трудности нефтяного рынка — временное явление, а о пике спроса на нефть лучше забыть надолго.

«Несколько лет назад многие говорили, что пик спроса на нефть придется на 2030 год, теперь спрос достигнет пика в 2035 году. Я уверен, что через несколько лет будут говорить, что пик спроса на нефть наступит в 2040 году, и так далее», — сказал он намедни.

Действительно, всё это мы уже проходили. Но это совершенно не означает, что у нас не будет глубоких локальных спадов из-за плохой конъюнктуры. Все страны, так или иначе зависимые от нефтеэкспорта, должны быть к ним готовы в любой момент.