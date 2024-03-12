В забайкальском Уссурийске повздорили два местных жителя — один из них припарковался на месте для инвалидов, а второй, как раз инвалид, сделал ему замечание, мол, нет у тебя на это никакого права. Первый в ответ пообещал оторвать ему вторую ногу.

Иван Шилов ИА Регнум

Нехорошо обижать инвалидов, тем более угрожать им? Конечно. Но оказалось, что инвалид к тому же еще и ветеран СВО, и ногу потерял под Угледаром. Его обидчик этого не знал — теперь кроме штрафа за неправильную парковку в 5 тысяч, ему грозит еще и тюрьма: против него возбудили уголовное дело по статьям об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью и о хулиганстве (а это до семи лет). Несоразмерность реакции на инцидент на парковке не просто бросается в глаза — она сигнализирует об одной явной и нехорошей тенденции.

Под видом защиты ветеранов СВО и борьбы с оскорбляющими их и украинствующими нашими согражданами, вылезают всевозможные карьеристы, дельцы и просто не слишком адекватные граждане. Защита и забота о ветеранах без всяких сомнений не просто нужна — она станет важнейшим признаком изменения всего нашего общества, его ценностей и ориентиров. Сотни тысяч бойцов проходят через фронт. Они действительно должны стать основой нашей будущей, формирующейся народной элиты. Когда они все вернутся домой, у них будет много дел и много проблем — и от того, как мы их встретим, зависит не только их судьба, но и будущее нашего общества и страны.

Однако защита, помощь и продвижение ветеранов боевых действий не дает никому права для спекуляций или махинаций. И речь тут не о самих бойцах, а о тех, кто «греется» на важнейшей теме. Точно так же необходимость обновления элит и вытеснения с командных постов тех, кто желает поражения России, работает на наших противников или просто пытается имитировать патриотизм, не дает право навешивать ярлыки «непатриотов», «украинствующих» и «агентов Запада» на неугодных, неудобных, конкурентов или просто сомневающихся.

Когда самоорганизовавшиеся активисты начинают кошмарить и запугивать владелицу подмосковного кафе, совершенно по-идиотски похвалившуюся в соцсетях тем, что выгнала «неадекватного ветерана» — это абсолютно недопустимо (тем более выяснилось, что эта девушка сама переехала в Россию из Донбасса). Никакие угрозы самосудами, никакие обещания «разобраться» не имеют ничего общего с выражением общественного мнения и ростом чувства ответственности за страну. Активистам кажется, что они таким образом защищают ветеранов и чуть ли не Россию. Но в реальности они просто сами превращаются в «украинствующих» в буквальном смысле этого слова — подражая тем активистам на Украине, которые устраивают самосуды над пророссийскими согражданами или просто над теми, кто им не нравится.

Желание свести счеты с неугодным, неприятным человеком, обвинив его в предательстве, работе на врага или непатриотизме, было присуще людям во все времена и во всех цивилизациях. Но у нас есть свой богатый исторический опыт на этот счет. И это при том, что любое доносительство у нас считается куда более предосудительным, чем в большинстве западных культур. Зато если дать ему волю в «трудные времена», оно расцветает по полной. И это накладывается на повышенное усердие правоохранительных органов и властей. Все это было в нашей истории в 1937-м, и нужно жестко пресекать малейшие поползновения в эту сторону — в том числе и идущие снизу.

Кто и зачем возбудил дело против уссурийца, неправильно припарковавшегося и оскорбившего ветерана? Местные следователи, которые думают таким образом показать власти свою ревностность в защите бойца-инвалида, или говоря их языком «отработке важной для государства патриотической повестки» — и рассчитывают на похвалу или повышение? Или им дали указание местные власти, испугавшиеся, что желтые медиа раздуют перебранку на парковке в скандал общероссийского значения, и им прилетит по шапке из Москвы за нерадивость к ветеранам и невнимание к словам президента о необходимости заботы о них? Уже неважно — в любом случае это абсолютно «медвежья услуга» и обществу, и президенту, и, кстати, самим ветеранам.

Потому что если недалекие карьеристы по всей стране начнут защищать их таким образом, то вскоре это вызовет недовольство народа — ветеранов мы, конечно, уважаем, льготы и продвижение им поддерживаем, но зачем делать из них касту неприкасаемых и привилегированных? Смысл обновления элиты в том, чтобы в нее пришли те, кто рисковал жизнью ради справедливой жизни всего народа, пришли из него и ради него.

Им не нужна не только такая защита их прав, но и поиск «западных агентов» там, где их нет. А то ведь у нас уже порой используют подобные ярлыки для устранения конкурентов или неугодных. Не так давно при обсуждении экологических проблем Байкала одну из экологических организаций стали подозревать в связях с недружественными странами — и не из-за заботы о государственной безопасности и интересах, а банально ради дискредитации людей, мешавших продвижению вредных для природы бизнес-проектов. Очень удобно — заявил, что оппонент «работает на заграницу», и можно игнорировать его аргументы. Излишне объяснять, что в подобных ситуациях настоящими «вредителями» и «врагами народа» являются по сути те, кто использует эти термины.

Защищать Россию и народ нужно не только от внешних недругов, но и от внутренних «чрезмерно усердствующих». Тем более что практически всегда они делают это не из любви к Родине, а из собственной глупости, подлости или корысти. И уж точно не из стремления к справедливости.