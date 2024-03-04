Москва, 4 марта, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Источник ИА Регнум сообщил, что брат и отец Алёны Бойко-Полякевич, которая выгнала ветерана СВО из кофейни в Люберцах за нецензурную лексику, являются участниками спецоперации на стороне России. Также собеседник рассказал, что Алёна благодарна многим бойцам СВО, в особенности тем, кто спас её бабушку, живущую в Донбассе, после обстрела ВСУ. При этом девушка неоднократно нелестно высказывалась о спецоперации в своих соцсетях. На данный момент Алёна уехала из России из-за угроз в её адрес.

ИА Регнум

Родственники 27-летней владелицы кофейни в Люберцах Алёны сообщили ИА Регнум, что недавно в Москву из зоны проведения спецоперации вернулся двоюродный брат женщины. Он получил осколочное ранение в бою и сейчас проходит курс реабилитации. Отец девушки тоже является участником СВО. По словам близких, Алёна ничего не имеет против российских военных, а скандальный случай с требованием к бойцу покинуть кофейню и последующим хвастовством об этом в соцсетях — просто реакция на поведение конкретного военного.

Соцсети

«Отец Алёны на СВО на стороне России. Алёна не против бойцов. Это один человек пришёл в кафе и дискредитировал сам себя и всех остальных героев СВО. Она признаёт, что поступила неправильно, опубликовав такие посты. Тупые и глупые посты двухлетней давности об СВО сейчас вытащили наружу, и я понимаю людей. Но за два года её мнение поменялось. Она благодарна бойцам СВО, они спасли её бабушку, которая живёт на Донбассе. Бабушка гуляла на угольных шахтах, был обстрел. Бойцы СВО помогли ей укрыться. Алёна рада, что началась СВО и Россия принесла на Донбасс её бабушке пенсию, хлеб и связь. Теперь она хоть по телефону с бабушкой может поговорить. Её брат двоюродный только приехал с СВО, он получил осколочное ранение, сейчас на реабилитации. Алёна признаёт, что бойцы СВО — герои, но только пусть ведут себя как герои. В кафе у Алёны был один-единственный столик, он для ожидания кофе. Там на полчаса сел боец СВО и грязнейшим матом разговаривал с кем-то полчаса. У нас есть видео, но нам не дают его опубликовать», — заявили родственники Алёны.

ИА Регнум

Широкий резонанс в соцсетях вызвал не только инцидент, но и реакция самой Алёны на него. Женщина в соцсетях опубликовала несколько оскорбительных постов, в которых нахваливала свои действия.

«Бомжей я уже выгоняла, а теперь есть и горе-бойцы в моём списке. Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС. Ибо не… вести себя, как чмо, и пугать гостей и бариста. Чисто вайбы хозяйки, которая без крика и ора за 2 минуты выставила чела из кофейни»,— написала она.

Как только об этой ситуации рассказали общественники из «Русской общины», а люди в комментариях раскрыли телефон и адрес Алёны, ей посыпались угрозы в мессенджерах: люди звонили, угрожали расправой в сообщениях. После этого Алёна покинула Россию.

ИА Регнум

В распоряжении ИА Регнум появилась видеозапись, как некий мужчина, представившийся общественником, заходит в кафе и начинает угрожать баристе, которая никакого отношения к конфликту Алёны и бойца СВО не имеет.

«Значит так! Слушай меня сюда. До понедельника срок. Где вы живёте, мы знаем. Закрыть эту контору к чёртовой матери. Ни менты, никто вам не поможет. Поняли? Четыре пули в живот с травмата, и всё закончится», — говорит мужчина в белой куртке на видео.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3871589" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По словам близких, около подъезда Алёну всегда кто-то поджидал, поэтому она ночевала у друзей. Также родственники благодарят сотрудников полиции, которые обеспечили безопасность хозяйки в то время, когда ей постоянно угрожали.

Ранее ИА Регнум писало, что владелицу двух кафе в Люберцах доставили в территориальный отдел полиции. Ведомство добавило, что на основании собранных материалов решением Люберецкого городского суда её оштрафовали на 45 тыс. рублей.