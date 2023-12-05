Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Пронзительный пафос легенды о том, что только Украина имеет право наследовать Русь, существует чуть ли не со времен гетмана Ивана Мазепы, утверждавшего, что «прежде были мы то, что теперь московцы: правительство, первенство и самое название Руси отъ насъ къ нимъ перешли». Но оформлена она была и пошла в массы сравнительно недавно, в электронную эпоху уже став практически штампом. Причем таким убедительным, что в историю, когда Украина родила из себя Россию, верят многие россияне: «Киевская Русь» — конструкция сама по себе убедительная.

Иван Шилов ИА Регнум

Киевская — значит, украинская. К истории России она привязана исключительно в приказном порядке, волею императоров, генсеков и верноподданных историков. Русские «мокши» и «угро-финны» украли историю славных предков украинцев, присвоив её себе. Хотя в Киеве существовала процветающая европейская держава, породниться с властителями которой почитали за честь многие. В то время, как на месте Москвы еще было болото с лягушками и «Московия» стала Россией не по праву родства, а отобрав это имя силой.

Из этой идеологемы уже вытекает утверждение, что никакой «общерусской» истории не может быть, как нет и «общерусской» народности», что утверждал в свое время автор первого полновесного исторического мифа, профессор Михаил Грушевский. «Мы знаем, что Киевское государство, право, культура были образованием одной народности, украино-русской, Владимиро-Московское — второй, великорусской». А если крестили Киевскую Русь, то Московскую, соответственно, нет. Следовательно, претензии на единство православной церкви тоже необоснованы.

Так историческое повествование переходит в политическую пропаганду и культурную войну, для чего, собственно, все и затевалось.

Хотя все оно строится изначально на ложном противопоставлении древнего Киева и юной Москвы. Хотя история эта пляшет от Великого Новгорода и относится к большому пространству, частью которого Киев был сделан совершенно прагматично.

Начнем мы с того, что никакой «Киевской Руси» никогда не было.

Суровые русы, занимавшиеся работорговлей и ставившие города на главных торговых маршрутах, никогда не задумывались над проблемой, есть ли у них государство и как оно называется. Была территория, находившаяся под их контролем, поэтому самоназвание скандинавских купцов-воинов уже использовалось в договорах Олега и Игоря с греками в 912 и 945 годах. И византийцы уже тогда называли их землю Росией. По той простой причине, что по-гречески «Rossia» и есть «Русь».

Даже если в те времена и существовали какие-то украинцы, то в жизни Руси участвовали исключительно в виде живого товара и источника податей, которые правящее сословие собирало каждую зиму — чтобы весной отправиться на юг, торговать. Хотя общеизвестно, что славянские племена, населявшие зону лесов вплоть до южного пограничья, не имели национальности в современном понимании этого слова.

Со временем сложилась государственная территория с правящей великокняжеской династией, и родовое имя Руси распространилось и на неё, и на народ. В «Слове о законе и благодати» (середина XI века) упоминается «народ руский» и «Руская земля»; в «Повести временных лет», произведении чисто литературном, описывающем события легендарных времен, «русьстии людье». В «Слове о полку Игореве» — «Руськая земля», которая уже переходит и в привычную нам форму с двумя «с».

Великий Новгород был таким же её центром, как и Киев, и как раз оттуда, из Новгорода и Старой Ладоги, скандинавские русы перенесли центр власти в стратегическое место чуть ниже слияния Припяти и Десны с Днепром. Крупные притоки вели вглубь территории, откуда шла пушнина и рабы. Все это нужно было держать под контролем после того, как главный бизнес переместился на днепровский маршрут в Византию после угасания торговли по Волге, где русов встречал в 920-х годах арабский путешественник и писатель Ибн Фадлан.

Кстати, такую же группу скандинавов летописное предание фиксирует в Полоцке, где Рогволд и его соратники контролировали путь «в варяги» по Западной Двине. Это такая же Русь, как и древний Смоленск, сложившийся как город раньше до Киева, или Псков.

«Из всех сообществ только киевской группе русов удалось со временем развить военную и политическую организацию, а во второй половине X века подчинить или ликвидировать другие локальные сообщества русов с их автономной дальней торговлей, а также многочисленные славянские «племена» Восточной Европы», — пишет по этому поводу один из лучших медиевистов, доктор исторических наук Алексей Толочко.

Только в середине XIX века название «Киевская Русь» стало использоваться в работах историков, но и то лишь в географическом смысле. Автор знаменитой 29-томной «Истории России с древнейших времен» Сергей Соловьев различал «Русь Киевскую», «Русь Черниговскую» и «Русь Ростовскую или Суздальскую», такой подход подхватили Николай Костомаров и Василий Ключевский.

С начала ХХ века появился новый угол зрения — хронологический, стали говорить о первом (киевском) периоде истории России. Но и тогда эта история рассматривалась целиком как нечто единое, что было совершенно логично. Русь не исчезла, когда князь Андрей Боголюбский в 1157 году перенес столицу в недавно основанный городок Владимир, обустроив его по киевскому образцу. Даже перевез из Вышгородского женского монастыря чудотворную икону Богородицы, впоследствии названную Владимирской и ставшую одной из главных русских святынь.

Русь не сменила имени, когда Киев был уничтожен монголами и весь юг превратился в безлюдную землю, где никто не хотел селиться. А когда центром стала Москва, куда переехал и митрополит, это было вынужденное решение: претензии здесь следует адресовать все тем же монголам. Тем не менее, как и прежде, вся территория от Белого моря и до Черного оставалась Русью, а имя «Украина» употреблялось, как когда-то «Киевская Русь» — в узкогеографическом смысле.

Поскольку Новгород был уничтожен и угас, звание первоначальной Руси — родовой основы осталось за территорией вокруг Киева скорее по традиции, как память о временах, когда он был главным главным призом в борьбе за власть. Оукраиной, украиной, окраиной после разрушительного монгольского нашествия эта земля стала по отношению к государственным центрам на севере: дикое поле, в котором скакали татары, а турки строили крепости по берегу неблизкого моря. «Украина» в XVII веке имела четкие границы — регион по обеим сторонам великой реки от Черкасс до Киева.

А то, что мы знаем под именем Украины сейчас, и для её жителей, и для всех соседей оставалось «Россией», Русью. Даже в «конституции» Пилипа Орлика он просит обеспечить нерушимость своего мира: «Яко всякое Панство цѣлостію границъ ненарушимою состоится и үтвержается, так и Малая Россія, отчизна наша, жебы в своих границях, пактами от Рѣчи Посполитой Полской, от Наяснѣйшой Порты и от Государства Московского стверженных, наибарзѣй в тих, которые по рѣку Случь…».

«Rossia» входила и в состав Речи Посполитой, давая имя и для населения, что четко показывают летописи Самийла Величко и Самовидца — главные источники об истории войны Богдана Хмельницкого. «Народ православный российский» или «русский» — это было нормально для Руси, часть которой оказалась на время под польским владычеством. В то время как другая часть сохранила своё историческое имя, соединив его уже с государством русских. То есть в изначальном понимании православных. Московское государство — лишь такая же география Руси, как и «Оукраина», которая не могла ничего родить по определению. Все это единое целое, и где находится центр власти, по большому счету не столь важно: многие ли придают значение тому, что столицей Болгарии когда-то было Велико-Тырново, а Польши — Краков?

Киев был главным, потом центр власти переместился в Москву, для истории это нормально. А в массовом сознании термин «Киевская Русь» был закреплен уже в советский период. За развитие идеи о государстве славян, перетекшем через века в формат Советского Союза, академик Борис Греков получил Сталинскую премию. Так что все, кто теперь вещает о «матери городов русских», родившейся после своих сыновей, повторяет незабвенное грековское «с начала Х века Киевское княжество славян называется Киевской Русью».

Выходит, что концепцию о появлении «русского национального государства» лишь при Иване III, политическим украинцам и их последователям внушил лично товарищ Сталин — как главный автор учебника 1937 года издания. Между тем Русь, однажды возникнув, сохранила себя до наших дней под оригинальным названием, начертанным по-гречески: «Rossia». А те, кто принял как догму украинский миф, как раз к ней отношения не имеют.

Русь остается единым пространством, связанным общей историей, культурой, родством языков и людей. Как сказал когда-то в беседе для несостоявшегося проекта академик Петр Толочко, само понятие «русский мир», рожденное в начале XIII века епископом суздальским Симоном в послании к Поликарпу, монаху Киево-Печерского монастыря, не имеет никаких политических предубеждений. Это восточнославянская общность, сложившаяся на основе православной веры. Отрекаться от этого русского мира — все равно что отрекаться от своих родителей.

От той изначальной Руси, которая живет в нашей крови вне зависимости от текущих вкусов в политике.