Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Новейшая история Украины началась с государственного переворота, что и объясняло решительные действия майдановского актива. Если бы революция гидности проиграла — сели бы все. Тем более что, кроме действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и захват власти, герои Майдана попутно занимались грабежом, хулиганством, нападением на сотрудников правоохранительных органов, избивали и убивали людей, жгли дома, нападали на воинские части и отделения милиции, захватывая оружие.

Иван Шилов ИА Регнум

В общем, использовали все доступные формы «мирного протеста».

Именно поэтому требование понять и простить всех его участников было одним из первых, закон об амнистии был принят «преступным режимом» уже в конце декабря 2013 г. и вступил в силу в начале февраля 2014 г. Впоследствии участников революционных событий возвели в ранг национальных героев, однако выражение «государственный переворот» страшно беспокоило новую власть. Оно было определено как «кремлевский нарратив», запрещено для использования, а на сайте образовательного проекта «На урок» даже выложена специальная презентация для школ, где объяснялось, почему революцию гидности так называть ни в коем случае нельзя.

Главный аргумент очень яркий — не было решения суда. Кроме того, поскольку власть в стране по конституции принадлежит народу — он собрался и реализовал своё право изменить конституционный строй, что поддержали демократические страны. Они, как известно, ошибаться не могут.

Точно такому же народу, проживающему в восточных регионах страны, в таком праве было категорически отказано. В 2014 году началась кровавая гражданская война с одновременной узурпацией власти. На конституцию тогда уже никто не смотрел — её просто растоптали. А любые действия, подпадающие под статьи Уголовного кодекса Украины, в большинстве случаев просто не замечали, объясняя все той же революционной целесообразностью. «Нужно родину защищать».

Высшая цель оправдывает любые преступления, а в мрачном, грязном и отсталом Донбассе, как это настойчиво объясняли гражданам много лет, живут не люди.

Поэтому с первых дней «антитеррористической операции» власть Майдана сделала уголовно наказуемые преступления основой и опорой государственной политики. Включая, безусловно, терроризм.

Статья 258 УК Украины по этому поводу весьма категорична, описывая террористический акт не только как «применение оружия, совершение взрыва, поджога или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека, или причинение значительного имущественного ущерба…», но и раскрывая его эмоциональную и политическую составляющую. А именно, когда агрессивные действия были совершены с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта, международного осложнения или с целью влияния на принятие решений органами государственной власти, местного самоуправления и т.д.

Именно это происходило в Донбассе, когда противоправное применение армии против собственных граждан, создание незаконных вооруженных формирований, разрушение критической инфраструктуры было направлено в первую очередь на запугивание. Целью было заставить как отдельных людей, так и «объединения граждан» изменить своё решение жить отдельно от киевского режима, принять идеалы Майдана и отречься от русской ереси.

Конфликт тогда раскачивался целенаправленно, в топку войны бросали всё новые и новые жизни, пока она не стала такой же бесповоротной, как и Майдан. Делалось это в том числе с конкретной политической целью: исключить из правового поля миллионы нелояльных избирателей перед внеочередными выборами.

При этом прямая ложь, как циничная акция «Je suis Волноваха», была вынесена на международный уровень для создания осложнений. Тогда, как известно, президент Петр Порошенко демонстрировал за границей кусок обшивки автобуса, возле которого от взрыва украинской направленной мины погибло 12 и было ранено 16 человек. В их гибели обвинили «пророссийских террористов». То есть факт совершения теракта украинской властью признан и требует лишь небольших уточнений по сути.

Эту эстафету перехватил и новый «президент мира» Владимир Зеленский.

На специально созданных ресурсах «по борьбе с фейками» украинские пропагандисты точно так же, как и в случае с образовательным порталом, объясняют, почему он не является террористом. Что это очередной кремлевский нарратив, призванный очернить благородную деятельность по защите Украины.

Научно-практический комментарий к ст. 258 не дает повода для сомнений.

За лето 2019 года, когда Зеленский только занял президентское кресло, украинская сторона обстреляла Донецкую и Луганскую Народные Республики 1370 раз, несмотря на соглашение о прекращении огня. Как и до того продолжали разрушаться школы и детские сады, гибнуть мирные жители. С этим новый глава государства довольно быстро смирился, приняв действия, приносящие тяжкий вред людям, предприятиям, имуществу, окружающей среде, как норму.

Весной 2022 года Донецк оказался в аду, и это было сознательное решение, направленное в первую очередь против мирных жителей. Многочасовые разрушительные обстрелы всей территории города, уничтожение водовода, электрических сетей и подстанций, минирование жилых кварталов запрещенными минами «Лепесток», разрушение жилых домов, создание «живого щита» из гражданского населения во время боев за Мариуполь и другие города — все это полностью соответствует определению теракта.

Кроме того, это делалось и для «привлечения внимания общественности к определенным политическим, религиозным или иным взглядам виновного (террориста)».

Массовые расстрелы мирных жителей с последующей «инсталляцией», разрушение дамбы Каховской ГЭС, ракетные удары по обычным людям в Краматорске и Константиновке обязательно были связаны со стремлением Зеленского сделать свои взгляды объектом внимания международной общественности. С его желанием спровоцировать обострение конфликта, втянуть в него другие страны и их объединения.

Полностью описанный и доказанный журналистами Bild и New York Times кейс с ракетой в Константиновке, когда на рынке погибли 16 и были ранены 36 человек, преследовал единственную цель. Впечатлить госсекретаря США Энтони Блинкена и склонить его к выгодным для киевского режима решениям. «По предварительному сговору группой лиц» людей цинично убили для картинки, посмотрев на которую гости и хозяева спокойно отправились поужинать в «Макдональдс». Только этот эпизод тянет на пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Собственно говоря, бесконечные украинские атаки на города и поселки Курской, Белгородской, Брянской областей, запуск дронов по Москве, попытки ударить по атомной электростанции, аэродромам, мостам — это все те же попытки «дестабилизировать социально-политическую обстановку в обществе или в отдельных регионах, дезорганизовывать работу органов власти, вызывать у населения шок, чувство напряжения, незащищенности, тревоги и общественного беспокойства, посеять страх и беспомощность и т.д.»

Как глава государства и главнокомандующий Зеленский не может не знать о принятии соответствующих решений, и, даже когда преступления были очевидно совершены его подчиненными, он ни разу не осудил их. Как никогда не были осуждены действия, подпадающие под статью 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны». Есть только один закон — закон Майдана.

Но, с другой стороны, это значительно облегчает будущую работу следствия и суда. Всё, что натворили «патриоты своей страны» за десять лет, определено как тяжкие преступления их собственными законами. И ссылаться на чью-то предвзятость теперь вряд ли возможно.