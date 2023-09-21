Визит Владимира Зеленского в США был омрачён публикацией The New York Times: в день приезда украинского лидера в газете вышло расследование удара по рынку в Константиновке. Тогда, 6 сентября, в результате ракетного удара погибли 16 и было ранено свыше 30 человек.

Иван Шилов ИА Регнум

«Доказательства, собранные и проанализированные New York Times, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса «Бук»», — сообщает издание.

По информации журналистов NYT, за несколько минут до взрыва на рынке украинские военные запустили две ракеты класса «земля-воздух» в направлении линии фронта из Дружковки, которая находится в 15 километрах от Константиновки. В момент запуска в Дружковке как раз находились американские репортёры. Они слышали звуки запуска ракет в 14:00. Через четыре минуты погремел взрыв в оживленном рынке.

На месте предполагаемого места запуска ракет на окраине Дружковки авторы расследования нашли окопы и следы от гусениц, а также выжженные пятна — предположительно от запуска ракет. Проведённый NYT анализ спутников данных до и после удара показал, что именно с этого места их и запускали. Информацию изданию также подтвердил на условиях анонимности один из украинских военных.

На Украине публикацию The New York Times восприняли с гневом. Служба безопасности Украины заявила, что на самом деле в произошедшем виновата Россия, а расследование по этому делу продолжается.

И это очередной случай, когда западная пресса говорит, что по своим гражданам бьет именно Украина. Раньше во всех случаях Запад поддерживал украинскую точку зрения.

Так, 8 апреля 2022 года из ракетного комплекса «Точка-У» был нанесён удар, в результате которого погиб 61 человек, в том числе семеро детей. Несмотря на то, что у России нет такого оружия, а обломки ракеты и направление удара свидетельствовали о том, что её выпустили с Украины, в произошедшем обвинили Россию.

VoidWanderer «Точка-У» ВСУ

14 января 2023 года произошла трагедия в Днепропетровске, где в результате ракетного удара рухнул подъезд жилого дома. Тогда погибли 44 человека. И тогда же состоялась резонансная отставка на Украине: под давлением общества уволился со своей должности советник главы офиса президента Алексей Арестович. Вся его вина состояла в том, что он публично признал: трагедия произошла по вине украинской ПВО.

Теперь же всё изменилось.

Первые усомнившиеся

В день трагедии Украину посещал госсекретарь США Энтони Блинкен. Но даже визит высокопоставленного гостя не помешал Зеленскому написать в соцсетях обращение с обвинением России в произошедшем. К сообщению он прикрепил видео с камер наблюдения в Константиновке. Они запечатлели момент удара и несколько секунд до него. Самое интересное, что по ним и стало понятно, что версия Зеленского лжива.

Одним из первых всмотревшихся в экран был журналист немецкого издания Bild Джулиан Рёпке.

«Судя по тому, куда смотрят люди (услышав оттуда звук) перед ударом и вероятным отражением летящего снаряда на автомобиле, ракета, ударившая по Константиновке, пришла с северо-запада. Надеюсь, это можно констатировать, не называя имён», — написал он в соцсети X (бывший Twitter — прим. ред.)

Рёпке опубликовал скриншоты видео и сделал их детальный разбор. На него обрушилась волна ненависти со стороны украинских пользователей. Но это не изменило мнения журналиста. На следующий день он снова сделал публикацию, посвящённую трагедии.

«Мне не хотелось снова вдаваться в эту тему, но так как некоторым аналитикам и журналистам пришлось вновь превратиться в активистов и закидать дерьмом мой вчерашний разбор (и меня лично), я снова работал над терактом в Константиновке. Выводы, основанные на фактах: дозвуковой объект врезался в городской рынок. Люди услышали его приближение, и по крайней мере четверо местных жителей посмотрели в сторону звука, который они услышали. В соответствии с их впечатлением о направлении надвигающейся угрозы, на двух соседних машинах материализовалось ракетообразное отражение. Хронология отражений, направление людей, направление звука приближающегося объекта и место удара — всё указывает на то, что объект, попавший на рынок, пришел с северо-запада или около 300 градусов. Это мои чисто технические выводы, сделанные на основе видео, которое опубликовал президент Зеленский», — указал Рёпке.

В то же время он не стал однозначно обвинять Украину, заявив, что обе стороны конфликта используют дозвуковые ракеты, которые способны менять направление движения.

Тогда же — 7 сентября основатель группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Карпук* (более известный как Руслан Левиев), также заявил, что ракета выпущена Украиной. Своё заявление он сделал в выпуске военной сводки на YouTube-канале журналиста Майкла Наки*, и по его мнению, анализ записи, в том числе отражения ракеты на кузовах автомобилей, позволяет говорить, что ракета прилетела с территории, которую контролируют украинские войска. Характерно, что оба — и Наки, и Карпук-Левиев — в августе 2023 года были заочно приговорены к 11 годам по делу о фейках об армии.

Он также раскритиковал появившуюся уже тогда версию о якобы выпущенной россиянами ракете из С-300. По словам Левиева, на такие расстояния (а ближайшие позиции ВС РФ к северо-западу от Константиновки находились в 200 км — в Белгородской области), ракеты этого комплекса не летали. Да и целей, ради которых стоило тратить такие ракеты, в городе не было. Кроме того, ближайшие позиции российской армии — в 25 км на востоке, на расстоянии удара из ствольной артиллерии, что и в разы дешевле, и гораздо проще и результативнее. Выпущенной из Белгородской области ракете пришлось бы пролететь над территорией, насыщенной украинскими средствами ПВО.

Mil.ru ЗРС С-300

При этом основная версия, согласно Левиеву — «трагическая случайность». В последующих комментариях он указал на то, что Украину могло подвести состояние западного вооружения и снарядов, которые ей поставляют, а также то, что западные ракеты запускаются с переоборудованных советских истребителей.

И если от Рёпке украинцы отстали, то вот от этого человека — нет. Тем более, немец 7 сентября в спорах с украинцами апеллировал и к мнению российского эксперта. Спустя 10 дней украинский проект «Телебачення Торонто» посвятил ему отдельный выпуск, где разобрал все левиевские ошибки, сделанные с начала СВО. По иронии судьбы ведущий Роман Винтонив (также известный как Майкл Щур) ссылался при этом на одну из публикаций The New York Times.

А уже на следующий день это американское издание «порадовало» украинцев собственной публикацией.

Статья неспроста

Совпадение даты публикации с началом визита Зеленского в США у многих вызвало подозрение в том, что публикацией NYT украинскому президенту шлют сигнал. И это неспроста. В современных США, возглавляемых демократами, статус издания чем-то напоминает газету «Правда» в СССР или «Женьмин жибао» в современной Китайской Народной Республике.

Тот факт, что публикация поддерживала версию русофоба Рёпке и существующего на западные гранты проекта Левиева Conflict Intelligence Team (CIT) и дополняла её новыми фактами, заставлял некоторых предположить, что они были своеобразными «застрельщиками» информационной атаки на Зеленского.

При этом деятельность CIT в своё время высоко оценивал эксперт Bellingcat Арик Толлер. В 2018 году проект Wikileaks рассекретил документы, свидетельствующие о сотрудничестве Bellingcat c MI6. А в 2023 году именно Толлер оказался человеком, с подачи которого удалось выяснить источник так называемых «утечек Пентагона».

Army Cyber Сотрудники Пентагона. Арлингтон, Виргиния. США

Примечательно, что первым о секретных документах американского военного ведомства сообщила всё та же The New York Times.

Позднее выяснилось, что Толлер принимал участие в том самом расследовании NYT. По словам главы отдела расследований газеты Марка Шеффлера, обычно издание не привлекало людей извне к работе над подобными материалами. Но в случае Толлера, который помог деанонимизировать источник утечки — военнослужащего ВВС США Джека Тейшейру, NYT сделала исключение. Шеффлер пояснил это тем, что газета давно приглядывалась к Толлеру и хотела с ним сотрудничать.

В общем, можно предположить, что у Левиева есть как минимум несколько каналов связи с западными разведками: и через гранты, и через Толлера. В последнем случае это ещё и связь в The New York Times. В любом случае, выступал он «застрельщиком» публикации или нет, но сам факт того, что на Западе не проигнорировали один из многих украинских ударов по мирным жителям, да ещё и выпустили расследование в «рупоре» правящей партии в США в тот день, когда в страну прилетел президент Украины, весьма красноречив. И быть простым совпадением это не может.

Ракеты под вопросом

Главной целью визита Зеленского, о чём сообщали и украинские, и американские СМИ, является предоставление Украине дальнобойных американских ракет ATACMS. Теоретически сложностей с этим возникнуть не должно: там уже есть западные дальнобойные ракеты — англо-французские Storm Shadow. Со дня на день Киев получит и немецкие Taurus. Но вот в США пока ещё сомневаются, стоит ли поднимать ставки настолько высоко.

В России «проглотили» поставки Украине артиллерии, РСЗО, западных танков и систем ПВО. Но в то же время Киев слишком непредсказуем.

Так, украинские официальные лица намекают, что наносят удары по Крыму Storm Shadow, хотя это — применение западного оружия для удара вглубь России, одна из «красных линий», о которых говорили в Минобороны РФ. Атаки украинских дронов вглубь территории России тоже стали обыденностью. И кто даст гарантии, что следующий удар по российскому аэродрому, расположенному в 300 км от границы с Украиной, не будет нанесён при помощи ATACMS или что Украина не использует эти ракеты для удара по Крыму.

«Здесь, в Соединенных Штатах, продолжается долгая дискуссия по поводу этих крылатых ракет большой дальности, и этот разговор продолжается, даже в это время, когда мы с вами сейчас говорим. Никакого решения еще не принято», — заявил в день визита Зеленского в США координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби в интервью изданию Telegraph.

Одним из свидетельств нежелания США предоставлять Украине ракеты является и жёсткая критика ряда конгрессменов.

А «вишенкой» на торте стало заявление главы Пентагона Ллойда Остина, подчеркнувшего: Украина больше нуждается в средствах ПВО, чем в дальнобойных ракетах. Весьма резкое заявление, учитывая тот факт, что, по информации The New York Times, по Константиновке выпустили ракету именно из комплекса ПВО — ЗРК «Бук».

Остин наряду с прессой дает понять: украинские военные весьма плохо и не по назначению используют имеющееся у них вооружение. И если при помощи ПВО Украина наносит вред своим же гражданам, то что будет, если предоставить Киеву дальнобойные ракеты? Так что уже вчера агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США планируют объявить о помощи Украине в размере 325 миллионов долларов, но ракет ATACMS там не будет. И тот же Кирби анонсировал встречу на высшем уровне, в рамках которой украинского гостя хотят послушать, но ничего не обещают.

Потому, что в целом всё и так понятно.

* — лица, выполняющие функции иноагентов, ** — СМИ, выполняющие функции иноагентов