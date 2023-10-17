Не только в нынешнем ближневосточном кошмаре, но и во всём израильско-палестинском конфликте большинство наших граждан поддерживает палестинцев, а не Израиль — об этом говорят и опросы общественного мнения. Политолог Геворг Мирзаян в своей колонке для ИА Регнум решил объяснить соотечественникам, почему они глубоко неправы и должны желать Израилю не поражения, а победы.

Иван Шилов ИА Регнум

Но дело в том, что наши граждане на самом деле желают не столько поражения еврейского государства (которое сами израильтяне абсолютно спекулятивно приравнивают к «ликвидации Израиля» и чуть ли не к антисемитизму), сколько победы палестинцев, которая выражается в создании их государства, которое будет существовать не вместо еврейского, а рядом с ним. Что удивительного в том, что наши граждане на стороне угнетаемых, а не угнетателей?

Геворг Мирзаян насчитал «пять причин для россиян поддержать Израиль, а не ХАМАС» — или «если уж не поддерживать Израиль, то, по крайней мере, не желать победы ХАМАС». Вторая формулировка, впрочем, просто фигура речи — в статье идет речь именно о пользе для России победы Израиля.

Причина первая: Израиль — это «грандиозный волнорез для исламского терроризма», современный Константинополь (византийских времен), который «будет до последнего противостоять терроризму просто потому, что на кону стоит само его существование», при этом абсолютно не стесняясь в методах. А если он падет, то исламский терроризм, для которого «врагом является вся западная цивилизация как таковая», «воодушевленный своим успехом, уйдет на новые фронты — в частности, в Среднюю Азию и на Кавказ» — и там «в борьбе с ними будут гибнуть уже не израильские, а российские солдаты».

Но Израиль является не волнорезом на пути исламского терроризма, а одним из важнейших факторов, его порождающим, потому что как раз захват святого для мусульман Иерусалима в 1967 году вместе с нежеланием предоставить палестинцам возможность создать свое государство и вызывают сначала ненависть, а потом и террор со стороны отдельных мусульман.

А борьба Израиля с терроризмом заслуживает не похвалы, а осуждения — и не только сейчас, когда еврейское государство готовится окончательно стереть с лица земли сектор Газа. Такая «борьба с террором» любыми методами ведет не к его искоренению или хотя бы уменьшению — она, напротив, своей вопиющей несправедливостью порождает и программирует новые, еще более страшные акции террора. Потому что очень многие палестинцы считают его всего лишь возмездием за всё, что год из года творят с ними израильтяне — надо ли напоминать про издевательства, аресты, убийства, военные карательные операции и прочие «методы», которые Израиль десятилетиями применяет к палестинским поселениям. Всё, чего добился десятилетиями своей «борьбы с терроризмом» Израиль, так это максимальной ненависти к себе со стороны мусульман всего мира — и программирования новых терактов.

Да и сам тезис о страшной угрозе «исламского терроризма» более чем спекулятивен — и чаще всего просто призван оправдать экспансию Запада (частью которого является и Израиль) на исламскую территорию. Это Афганистан с его «исламскими террористами» напал на США или наоборот? Ах, там сидел страшный Бен Ладен — афганцы не захотели его выдать, и поэтому нужно было оккупировать их страну? Ведь Бен Ладен террорист — он устроил 11 сентября?

Да, террорист — но почему «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вдруг атаковала Америку? Потому что она поддерживает Израиль, который оккупирует Иерусалим, — то есть круг замкнулся. Большая часть исламского терроризма порождена несправедливостью, которую Запад (руками Израиля) сотворил с палестинцами, арабами, мусульманами. И продолжает творить.

Израиль защищает не Запад и уж тем более не Россию — а собственное право на неуважение, презрение к палестинцам и мусульманам в целом. Россия — христианская страна, но с большой мусульманской общиной, позиция которой в отношении палестинского вопроса понятна. Но и православные русские люди не могут видеть своего защитника в государстве, сознательно провоцирующем мусульман и косо смотрящем даже на христиан (поинтересуйтесь, что нужно указывать еврею, претендующему на репатриацию в Израиль: атеист или иудей, но только не христианин). И уж тем более не в интересах России участвовать в противопоставлении «цивилизованный мир — варварский ислам» на стороне Запада.

А это второй аргумент — «Израиль это всё–таки часть цивилизованного мира, которому противостоят «человеческие животные». «Прав министр обороны Израиля Йоав Галант. Это не люди. По крайней мере, не цивилизованные люди» — и «ни один цивилизованный человек не может поддерживать группировку, для которой такие вот действия являются нормой. И каждый цивилизованный человек будет считать правильным уничтожение этой животной группировки».

Постойте, а разве нежелание поддерживать ХАМАС равнозначно желанию уничтожить всех его членов? Зачем автор приравнивает одно к другому? Можно не поддерживать методы части бойцов ХАМАС — убийство безоружных мирных граждан, насилие и т.д. — но при этом понимать, что ХАМАС это и есть палестинцы и уничтожить организацию можно только вместе с народом. Террор бесчеловечен — но прибегающие к нему чаще всего не жестокие маньяки-садисты, а отчаявшиеся и не видящие других способов достижения своих целей люди.

Это не оправдание террора — а напоминание о том, что государственный террор, который применяет Израиль в отношении не только палестинцев, но и ливанцев, сирийцев и иранцев (убийство физиков-ядерщиков), тоже должен быть жестко осуждаем. А то получается очень странно — Израилю как государству можно убивать кого угодно (нет, предварительно, конечно, назвав террористом) и где угодно, а обитателям концлагеря «сектор Газа» нельзя. Давайте или одинаково громко осуждать в обоих случаях, или не называть животными только одну сторону. ХАМАС воюет за правое дело неправыми методами? Конечно — но ведь он хочет создать свое государство: а что делал Израиль, когда создавал своё? Занимался террором — сначала в отношении управлявших Палестиной англичан, а потом, после их ухода, в отношении палестинцев. Так кто у кого научился?

Еще один, третий аргумент: «ХАМАС с подконтрольным им сектором Газа является фактически ближневосточной Украиной. Территорией, которую группа радикалов превратила в самый настоящий террористический рассадник. Территорией, которая может только разрушать, которая несет экзистенциальную угрозу для всех соседей, территорией, с руководством которой нельзя договориться (евреи пытались много лет, безуспешно)… А значит, территорией, которую во имя безопасности своей страны и своих граждан нужно денацифицировать».

Руководство Украины полностью поддерживает Израиль, а не ХАМАС, и за обеими странами стоят США. Просто Украина — это часть России, временно отколовшаяся от нее и попавшая в жернова геополитического противостояния: Запад хотел закрепить потерю Россией своих западных земель через атлантизацию Украины и дерусификацию ее населения. То есть Украина в геополитическом плане это как Израиль — в качестве анти-России она создается на территории Русского мира, а Израиль стал антиарабским англосаксонским форпостом на арабской земле. Но русские и украинцы — это, по сути, один народ, с одной верой и кровью — а арабы и евреи, хотя и близки генетически (не все, но восточная часть евреев, сефарды), тысячелетиями шли в совершенно разные стороны, не говоря уже о религиозном различии.

Поэтому конфликт России и Украины — это как война саудитов с йеменцами (то есть одних арабов с другими), а война Израиля с ХАМАС — это война и межнациональная, и религиозная. И противостоит Израилю не просто ХАМАС, а потенциально весь полуторамиллиардный исламский мир. «Денацифицировать» (то есть деисламизировать?) его не под силу ни Израилю, ни всему Западу — как бы они ни размахивали знаменем «борьбы с терроризмом». Если Израиль будет и дальше пытаться силовым способом решить палестинский вопрос, то как раз арабам со временем удастся «окончательно ликвидировать» «израильскую террористическую угрозу».

А Россия не собирается никого ликвидировать, хотя и действует силовым путем — мы просто вернем Украину в свою орбиту и в Русский мир. Потому что за попытками оторвать ее от нас не стоит ничего, кроме жадности и глупости украинской элиты и геополитических игр атлантистов. Наше воссоединение неизбежно — потому что само разделение было лишь вывихом русской истории.

Не верен и четвертый аргумент — о том, что нам выгодно, чтобы война Израиля с ХАМАС продлилась как можно дольше, ведь это отвлекает внимание и силы Запада от поддержки Украины:

«Тем больше Израилю нужно будет денег и оружия с Запада. А значит, тем меньше денег и оружия будет получать киевский режим. Денег, оружия и, самое главное, внимания. А значит, в этой войне нужно болеть за Израиль и надеяться на то, что он не сдастся».

Если война (а точнее, избиение Израилем палестинцев — потому что силы абсолютно неравны) перерастет в масштабную израильско-арабскую (с втягиванием ливанской «Хезболлы», а потом и Сирии, и арабских добровольцев) и тем более израильско–мусульманскую (с подключением Ирана), которая в свою очередь может перерасти в американо-иранскую, а от нее уже заполыхает весь регион — весь мир окажется на грани мировой войны с участием великих держав. Развитие событий станет непредсказуемым — и это точно не в интересах России (и большей части человечества).

Помощь Запада Украине может не только не уменьшиться, но и вырасти, потому что ставки на геополитической доске станут еще больше. Ну а если горячая зона ограничится только боевыми действиями между Израилем и ХАМАС (максимум с подключением «Хезболлы»), то хотя они и могут затянуться на несколько месяцев, на поставках оружия и финансировании Западом Украины это не скажется — Штаты лишь усилят антироссийскую риторику, всё больше ставя знак равенства между Россией и ХАМАС. Отвлечь внимание Запада от Украины не получится — атлантисты отступятся от нее только тогда, когда поймут, что приближается момент военного коллапса Незалежной.

Пятый аргумент и вовсе не имеет никакого отношения к реальности:

«Нужно вспомнить, что в Израиле живет огромное количество выходцев из Советского Союза — наших людей. Русских по духу. А ХАМАС для России не только чужие, но и враги… ХАМАС воевал против Башара Асада и россиян в Сирии».

Да, отдельные бойцы палестинской группировки воевали против Асада — но называть их на этом основании врагами России? При том, что наши связи и с ХАМАС, и с палестинцами в целом имеют давний и прочный характер — и наши представления о правильном миропорядке совпадают далеко не только в вопросе создания Палестинского государства. А вот у очень многих из «наших людей» в Израиле взгляды не просто расистские (и не только в отношении арабов), но и конкретно русофобские — что видно по их высказываниям в адрес русских и России. Еще недавно они объясняли свою позицию «антивоенными взглядами» в связи с украинским конфликтом — а теперь тем, что русские не в восторге от намерения Израиля сровнять Газу с землей. Так что мы с полным правом можем сказать им — какой мерою мерите, такой и вам отмерено будет. И у нас нет ни одного аргумента поддерживать Израиль — ни геополитического, ни нравственного, ни сентиментального.