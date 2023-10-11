На Ближнем Востоке разворачивается большая война. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября (в ходе которого погибло до тысячи евреев, а еще сотни две минимум были угнаны в плен) Тель-Авив начал масштабные удары по сектору Газа. В Армию обороны Израиля призваны 360 тысяч резервистов, и сейчас под штыком там стоит более полумиллиона бойцов. Они нужны не только для сухопутного вторжения в 2,5-миллионный сектор Газа и последующей его зачистки, но и для возможного отражения ударов тех, кто решит поддержать ХАМАС. Боевиков с Западного берега реки Иордан, а также отрядов «Хезболлы» из Ливана. В перспективе же — войск из Ирака и Ирана.

Иван Шилов ИА Регнум

Российская власть в этом конфликте заняла единственно правильную позицию — невмешательство с призывами ко всем участникам сесть за стол переговоров. А вот российское общество приняло сторону. Опросы общественного мнения показывают, что большинство россиян поддерживают в этом конфликте ХАМАС и палестинцев в целом. Желают поражения Израилю.

И с эмоциональной точки зрения эта позиция понятна. Израиль занимается сегрегацией палестинцев (не на ровном месте, но занимается). Израиль поставляет оружие и инструкторов Украине. Израиль наплевал на судьбу загубленных Гитлером евреев и на благодарность русским за уничтожение нацизма, поэтому сейчас ничего не делает для того, чтобы хотя бы как-то осудить украинский неонацизм.

Однако если абстрагироваться от эмоций, то эта позиция неправильная. В конфликте между ХАМАС и Израилем россияне должны если уж не поддерживать Израиль, то, по крайней мере, не желать победы ХАМАС. По целому ряду причин.

Во-первых, Израиль — хороший, плохой, злой — был и остается грандиозным волнорезом для исламского терроризма. Этаким Константинополем XXI века. Государством, которое будет до последнего противостоять терроризму просто потому, что на кону стоит само его существование. Государством, которое абсолютно не будет стесняться в методах борьбы против терроризма — по той же причине. В методах, которые цивилизованные страны осудят, не смогут повторить — но в глубине себя сочтут целесообразными. В частности, то же самое уничтожение ХАМАС через вторжение и зачистку сектора Газа. Даже несмотря на то, что при этом (к огромному сожалению, но иных вариантов нет) погибнет множество мирных палестинцев.

И если Израиль падет, то исламский терроризм не исчезнет — нет, для него врагом является вся западная цивилизация как таковая. Высвободившиеся после ликвидации Израиля, воодушевленные своим успехом террористы уйдут на новые фронта — в частности, в Среднюю Азию и на Кавказ. Где в борьбе с ними будут гибнуть уже не израильские, а российские солдаты.

Во-вторых, Израиль — хороший, плохой, злой — является все-таки частью цивилизованного мира. Израильтян можно сколько угодно — и справедливо — критиковать за сегрегацию палестинцев, за бесчеловечное отношение к пленным боевикам. Но того, что весь мир видел 7 октября на снятых палестинцами роликах, Израиль не творил. Массовое похищение мирных жителей, изнасилованные чуть ли не на камеру девушки, расстрел всех водителей гражданских автомобилей по дорогам, жестокое убийство европейских участников пацифистского (то есть, по сути, пропалестинского) музыкального фестиваля возле границ Газы. При просмотре всех этих видеокадров возникло ощущение, что ты вернулся во времена набегов кочевников на Русь, геноцида армян, действий нацистов в советских деревнях. Ну или во времена Буденновска или Беслана.

И прав министр обороны Израиля Йоав Галант, называя действовавших таким образом боевиков ХАМАС «человеческими животными». Это не люди. По крайней мере, не цивилизованные люди. И если они считают нормальным таким вот образом себя вести, то должны понести наказание. И речь не только о боевиках ХАМАС, но и тех «мирных жителях», кто с гоготом снимал на камеру как изнасилованную девушку доставали из багажника машины и бросали в салон к сидящим там мужчинам. Видимо, на второй заход. Еще раз — можно критиковать и не любить Израиль, но ни один цивилизованный человек не может поддерживать группировку, для которой такие вот действия являются нормой. И каждый цивилизованный человек будет считать правильным уничтожение этой животной группировки. Весь вопрос, конечно, в том, какой ценой.

И вот тут наступает в-третьих. Странно, когда российские патриоты поддерживают ХАМАС — ведь подконтрольный им сектор Газа является фактически ближневосточной Украиной. Территорией, которую группа радикалов превратила в самый настоящий террористический рассадник. Территорией, которая может только разрушать, которая несет экзистенциальную угрозу для всех соседей (в случае с Газой — не только для Израиля, но и для светского Египта). Территорией, с руководством которого нельзя договориться (евреи пытались много лет, безуспешно). А значит, территорией, которую во имя безопасности своей страны и своих граждан нужно денацифицировать.

Да, методы денацификации разные. Россия не устраивает ковровые бомбардировки украинских городов. Но лишь потому, что а) понимает, что можно добиться победы иным способом, б) там живут наши люди, которых нам потом интегрировать и в) подобные методы противоречат нашей культуре.

Израильтяне же находятся в ином положении. У них нет такого грандиозного перевеса над палестинцами для победы в войне на истощение, они не считают палестинцев своими людьми (хоть и называют их «кузенами») и не собираются интегрировать. Но это не отменяет того факта, что против ХАМАС нужно проводить военную операцию. C минимизацией количества жертв среди мирного населения, но всё-таки военную операцию — для окончательной ликвидации этой угрозы.

И Израиль после того ада, что устроили палестинцы 7 октября, готов делать это любой ценой. Руководство страны фактически отказалось идти на поводу у террористов и проигнорировало судьбу своих заложников, что для Израиля нонсенс — действующие в стране религиозные нормы требуют приложить все усилия не только для освобождения живых пленных, но и возвращения тел погибших. За которых, напомним, Тель-Авив даже отдавал живых палестинских террористов.

И эта решимость определяет в-четвертых: чем серьезнее Израиль будет готов воевать с ХАМАС, тем дольше продлится эта война. Тем больше Израилю нужно будет денег (полумиллионную армию экономика страны, мягко говоря, не потянет) и оружия с Запада. А значит, тем меньше денег и оружия будет получать киевский режим. Денег, оружия и, самое главное, внимания. А значит, в этой войне нужно болеть за Израиль и надеяться на то, что он не сдастся.

Наконец, если уж эти аргументы никого не убедят, то тут наступает в-пятых. Нужно вспомнить, что в Израиле живет огромное количество выходцев из Советского Союза — наших людей. Русских по духу. А ХАМАС для России не только чужие, но и враги. В отличие от наших партнеров в «Хезболле» ХАМАС (сдающий себя в аренду тем, кто больше заплатит) воевал против Башара Асада и россиян в Сирии. А выходцы из ХАМАС воюют до сих пор — в рядах протурецких боевиков в Идлибе.

Так зачем россиянам их поддерживать?