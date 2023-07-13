Вашингтон, 14 июля, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Забастовку начнут голливудские актёры, не сумевшие достигнуть договорённости об увеличении выплат с крупными студиями и стриминговыми компаниями. Об этом сообщил 13 июля глава комитета по переговорам Гильдии киноактеров США и Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA) Дункан Крэбтри-Айрленд в беседе с CNN.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Голливуд

Забастовка начнётся в полночь 14 июля по времени Западного побережья США (10:00 мск), в ней примут участие около 160 тысяч голливудских актеров. Протестная акция актёров будет первой с 1980 года и обещает стать самой массовой в истории киноиндустрии.

Как уточнил Крэбтри-Айрленд, прежние соглашения актёров с Альянсом продюсеров кино и телевидения истекли 12 июля, новых достичь не удалось. Члены Гильдии потребовали повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и телевидении.

«Нынешняя стриминговая модель мешает актерам получать прибыль от повторных показов фильмов, а высокая инфляция подорвала их возможности сводить концы с концами», — пояснил Крэбтри-Айрленд. Учитывая ситуацию, комитет профсоюза актёров SAG-AFTRA пришёл к решению о прекращении деятельности до подписания нового контракта. Забастовка названа актёрами крайней мерой.

Отмечается, что из-за протестной акции уже приостановлено производство большинства фильмов и телевизионных программ. В частности, приостановлена работа над «Гладиатором 2» с Полом Мескалем и второй частью картины «Мортал Комбат». Остаются под вопросом съёмки очередного сезона сериала «Дом Дракона». Есть опасения, что из-за забастовки актёров, присоединившихся к забастовке сценаристов, работа над множеством проектов может прерваться как минимум до конца лета, либо они вообще не будут реализованы.

Ранее ИА Регнум сообщало о забастовке Гильдии сценаристов Америки — крупного профсоюзного объединения, которое занимается правами соответствующей категории работников кино и телевидения с 1933 года. Решение о проведении забастовки было вызвано тупиком, в который зашли переговоры с Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов: в нём состоят представители крупных кинокорпораций вроде Netflix, Amazon, Disney и других.

Из-за забастовки сценаристов в США приостановлен выпуск телешоу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», «Позднее шоу со Стивеном Колбером», «Джимми Киммеле в прямом эфире» и «Поздней ночью с Сетом Майерсом». Кроме того, была полностью парализована работа над созданием приквела сериала «Игра престолов».