Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Видео с телефона бойца ВСУ фиксирует самое настоящее военное преступление. Пленные российские солдаты под дулами автоматов идут на минное поле под спокойные комментарии: «Хорошо идут. Только что-то долго». В какой-то момент начинается стрельба — очевидно, пленных так гонят вперед. Потом взрыв.

Иван Шилов ИА Регнум

Осознает ли снимающий, что он преступник? Очевидно, нет. Точно так же немецкие солдаты и офицеры с удовольствием снимали, как кто-то стреляет людям в голову, вешает, фотографировали растерзанные тела, избитых, истощенных военнопленных, не чувствуя никаких угрызений совести. Им объяснили, что все это — не совсем люди. А сами они — представители великой нации, сражающейся за великое дело, очищающей землю от всякой нечисти. Поэтому можно всё, никто наказан не будет.

Точно так же чувствует себя и «патриот Украины», в котором в течение многих лет выращены чувства превосходства и безнаказанности, подкреплены множеством преступлений, совершенных ими на ещё не российском Донбассе. Если ты «защищаешь Родину» — тебе спишут практически любые грехи. Это нетрудно заметить по любому конфликту, попадающему в сеть: как только кого-то пытаются наказать за совершенную мерзость, тут же оказывается, что такого делать никак нельзя. Ведь это либо волонтер, либо ветеран, либо герой Майдана.

Последние, впрочем, уже подзабыты. Но принцип остался, его придумала еще десять веков назад католическая церковь под называнием «индульгенция». Приняв участие в человеконенавистническом, разрушительном проекте, любой человек получает искупление будущих грехов. Одними преступлениями оправдывает другие, еще не совершенные.

Только всего этого как бы не существует.

Есть только одно измерение реальности, в котором восемь лет террористы в Донецке обстреливали сами себя, а ВСУ только с ужасом наблюдали. В котором миролюбивая, стремящаяся к созидательному труду Украина, демократическая и европейская, ни с того ни с сего подверглась агрессии, хотя те же восемь лет убеждала всех вокруг, что воюет с Россией. А до того все плохое, что в ней случалось, было происками Кремля и его агентуры. Среди своих опять не нашлось ни одного виноватого.

Поэтому Зеленский ездит в Международный уголовный суд в Гааге выступать с речами в суде. Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине посетила четыре области и пришла к выводу, что российской армией там были совершены военные преступления. Европейские страны вовлечены в украинскую инициативу по созданию спецтрибунала «по преступлению агрессии России против Украины», в него уже входят 32 страны. Комиссия заметила разрушенные жилые здания, послушала показания свидетелей, заглянула в ямы с убитыми людьми и всё в одночасье поняла, даже не вникая в подробности.

Подробности возникают как бы между делом и тут же тонут: ну да, ВСУ использовали кассетные боеприпасы для обстрела собственных городов. И что?

«Преступлениям нет счета», — захлебывается от возмущения украинская пресса. И требует наказать каждого, кто расстреливал, избивал, пытал, убивал и грабил. А главное, наказания для «идейных вдохновителей». Если опять проводить исторические аналогии, то в таком же духе вещала украинская оккупационная пресса в 1941–1943 годах. Основные тематические блоки — о победах немецкого оружия и мудрых решениях фюрера; разгромные статьи о подрывной деятельности и многочисленных преступлениях евреев и «совєтов» и, наконец, многочисленные свидетельства о пробуждении украинского духа. Ультиматумы «розмовляти по-українському» и экскурсы в уникальную историю нации, воспрявшей после московского ига.

Тогда всем тоже дело казалось решенным.

Вся Европа объединилась в едином порыве раз и навсегда покончить со злом на Востоке, а лучшие патриоты Рейскомиссариата «Украина» и Дистрикта «Галичина» встали с ней плечом к плечу. И, судя по тем же газетам, дела у них шли неизменно отлично.

Только как-то всё обернулось, что в конечном итоге они оказались военными преступниками, дела которых были подшиты в огромные тома. А «идейных вдохновителей» начали вешать в Нюрнберге. И что самое интересное, Европа была с этим совершенно согласна. Более того, нашлось огромное количество свидетелей преступлений, совершенных «силами добра» и их добровольными помощниками. А среди последних оказалось огромное количество желающих рассказать подробности жизни своих коллег, лишь бы сохранить свою собственную.

Sergii Kharchenko/Global Look Press Украинские неофашисты

Идейных вдохновителей войны в самой Украине, старательно разжигавших её с 2014 года, теперь тоже никто не замечает. Как никогда не замечали разрушенных домов и школ, артиллерийских ударов по больницам, пыток, изнасилований, незаконного лишения свободы, расстрелов гражданского автотранспорта и просто людей, невовремя попавшихся на глаза военнослужащим ВСУ или убийцам из добробатов. Как в упор не видят издевательств над пленными или ракет, запущенных по Константиновке для картинки к приезду высокого гостя из Вашингтона. Европейские и украинские газеты снова полны репортажей о скорой победе.

Тем важнее тщательно документировать все преступления прошлых лет. Записывать видеоинтервью живых свидетелей, натерпевшихся горя. Собирать и атрибутировать такие записи, как эта, с идущими по минному полю парнями. И не просто складывать это в ящик на «потом», а уже теперь демонстрировать это людям во всем мире множеством доступных способов.

Фонд олигарха Рината Ахметова, прямо причастного к разжиганию войны на Донбассе и военным преступлениям, раскручивает интернет-проект «Голоса мирных». На нем более восьми тысяч интервью людей, отобранных так, чтобы показать выгодную манипуляторам и лжецам картину мира. Свидетельства сотен тысяч, чья жизнь была разрушена Украиной, только ждут такой возможности. Но для нового Нюрнберга их слова перевесят любые манипуляции.